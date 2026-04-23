Юрист рассказал, какие нарушения могут усмотреть в произведениях Остера

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Если в произведениях писателя Григория Остера, в том числе рассказах "Вредные советы", усмотрят призывы к насилию либо унижению чести и достоинства человека, то это могут квалифицировать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, считает юрист Иван Курбаков.

"Если речь идет о конкретных произведениях Остера, таких как "Вредные советы", то их содержание следует оценивать с точки зрения соответствия нормам морали и нравственности, закреплённым в статье 29 Конституции РФ, где подчеркивается, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц", - заявил РИА Новости юрист.

При этом Курбаков отметил, что произведения Остера с элементами сатиры, черного юмора и провокационными формулировками могут быть рассмотрены следствием с нескольких правовых позиций, однако ни одна из них не предполагает автоматического привлечения к уголовной или административной ответственности без конкретных обстоятельств дела.

"Если следствие усмотрит в произведениях призывы к насилию, унижению чести и достоинства конкретных лиц или групп, такие действия могут быть квалифицированы по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) или статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - подчеркнул Курбаков.

Курбаков подчеркнул важность разграничивания художественного вымысла и реальных призывов к противоправным действиям.

Также юрист заметил, что произведение могут признать экстремистским и тогда его распространение может повлечь за собой административное наказание по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

"Однако до настоящего времени ни одно из произведений Григория Остера не было включено в Федеральный список экстремистских материалов, что говорит о том, что его творчество не рассматривается как нарушающее действующее законодательство в этой части", - отметил юрист.