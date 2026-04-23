Юрист рассказал, какие нарушения могут усмотреть в произведениях Остера

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Если в произведениях писателя Григория Остера, в том числе рассказах "Вредные советы", усмотрят призывы к насилию либо унижению чести и достоинства человека, то это могут квалифицировать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, считает юрист Иван Курбаков.
Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки.
"Если речь идет о конкретных произведениях Остера, таких как "Вредные советы", то их содержание следует оценивать с точки зрения соответствия нормам морали и нравственности, закреплённым в статье 29 Конституции РФ, где подчеркивается, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц", - заявил РИА Новости юрист.
При этом Курбаков отметил, что произведения Остера с элементами сатиры, черного юмора и провокационными формулировками могут быть рассмотрены следствием с нескольких правовых позиций, однако ни одна из них не предполагает автоматического привлечения к уголовной или административной ответственности без конкретных обстоятельств дела.
"Если следствие усмотрит в произведениях призывы к насилию, унижению чести и достоинства конкретных лиц или групп, такие действия могут быть квалифицированы по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) или статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - подчеркнул Курбаков.
Курбаков подчеркнул важность разграничивания художественного вымысла и реальных призывов к противоправным действиям.
Также юрист заметил, что произведение могут признать экстремистским и тогда его распространение может повлечь за собой административное наказание по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).
"Однако до настоящего времени ни одно из произведений Григория Остера не было включено в Федеральный список экстремистских материалов, что говорит о том, что его творчество не рассматривается как нарушающее действующее законодательство в этой части", - отметил юрист.
Григорий Остер - российский детский писатель, родился в 1947 году. В его библиографии десятки литературных произведений для детей в стихах и прозе, самые известные из них: цикл стихотворений "Вредные советы", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и другие, многие из которых стали основой для популярных советских мультфильмов.
