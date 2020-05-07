Что смотреть онлайн 7 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. 180 лет назад родился Петр Ильич Чайковский. По этому случаю в театре Наталии Сац – "Спящая красавица", в Гамбургском балете – "Лебединое озеро", в Пермской филармонии – "Евгений Онегин", а в Московской – произведения юбиляра исполняет Борис Березовский. В Большом — "Дон Кихот", а в Мариинском – "Мазепа", а в Метрополитен – постановка Лепажа. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.