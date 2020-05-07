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Искусство
Культура
2020-05-07T00:57
https://ria.ru/20200507/1571058074.html
Что смотреть онлайн 7 мая. Расписание трансляций
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571059316_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_e11108726a2016fd00161758ddbeffc6.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 7 мая. Расписание трансляций

00:00 07.05.2020 (обновлено: 00:57 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОркестровый прогон балета "Дон Кихот"
Оркестровый прогон балета Дон Кихот
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. 180 лет назад родился Петр Ильич Чайковский. По этому случаю в театре Наталии Сац – "Спящая красавица", в Гамбургском балете – "Лебединое озеро", в Пермской филармонии – "Евгений Онегин", а в Московской – произведения юбиляра исполняет Борис Березовский. В Большом — "Дон Кихот", а в Мариинском – "Мазепа", а в Метрополитен – постановка Лепажа. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (7 мая) до 1:30 (8 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись "Любовь издалека" финского композитора Кайи Саарихо. Постановка Робера Лепажа, дирижер Сусанна Мялкки. В ролях: Сюзанна Филиппс, Рик Оуэнс, Тамара Мамфорд.
С 10:00 на сайте РДГБ начнется программа второго дня онлайн-фестиваля "Весна на балконе". Вас ждут секреты комнатных растений, мастер-класс по созданию "кошки на окошке", лекция орнитолога, виртуальное путешествие в Венгрию, заседание клуба "Читающие люди" и "Сказка о цветах".
В 11:00 Владимирский областной театр кукол приглашает мальчишек и не только на "Бармалея" по мотивам сказок Корнея Ивановича. Режиссер-постановщик Владислав Костин.
В 12:00 на YouTube-канале театра Наталии Сац начнется трансляция балета "Спящая красавица" сегодняшнего именинника П.И. Чайковского. Постановка Кирилла Симонова на основе хореографии Мариуса Петипа.
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6 мая, 08:00Культура
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День

В 15:00 театр "Старый дом" покажет запись 2016 года фантастической оперы "Снегурочка" Галины Пьяновой по мотивам пьесы Островского. Композитор Александр Маноцков. Спектакль в 2017 году стал лауреатом "Золотой Маски" в номинациях "Эксперимент" и "Лучшая работа художника по костюмам".
В 15:00 питерский ТЮЗ Брянцева приглашает посмотреть "Про Иванушку-Дурачка" Михаила Бартенева. Постановка Евгения Зимина.
В 17:00 пермский Театр-Театр покажет спектакль "У нас все хорошо" Дороты Масловской. Постановка Семена Серзина.
В 17:00 Пермская филармония начнет трансляцию концертного исполнения оперы "Евгений Онегин". На сцене государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского, а также солистка Большого театра Агунда Кулаева, солисты Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая, Дмитрий Зуев и Денис Макаров. Поэму прочтет Чулпан Хаматова.
В 17:30 на сайте Гамбургского балета начнется "Иллюзия как "Лебединое озеро". Постановка Джона Ноймайера. Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова.

Вечер

В 19:00 на YouTube-канале Большого театра начнется трансляция балета "Дон Кихот" на музыку Людвига Минкуса. Премьера хореографической редакции Алексея Фадеечева состоялась в феврале 2016 года. Дирижер Павел Сорокин. В главных партиях: Екатерина Крысанова, Семен Чудин, Алексей Лопаревич, Роман Симачев.
В 19:00 Мариинский театр приглашает посмотреть запись 2019 года оперы "Мазепа" по "Полтаве" Пушкина. Постановка 1950 года Ильи Шлепянова. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев.
В 19:00 БДТ на своем портале покажет "Войну и мир Толстого" в постановке Виктора Рыжакова. В главных ролях: Алиса Фрейндлих, Ируте Венгалите, Георгий Штиль, Андрей Феськов.
Репетиция спектакля
8 апреля, 08:00Культура
Билет в первый ряд. Лучшие мировые спектакли в период карантина
В 19:00 театр имени Вахтангова представит комедию "Фредерик, или Бульвар преступлений" Эрика-Эммануэля Шмитта. Постановка Николая Пинигина. В ролях: Василий Лановой и Ольга Тумайкина. Премьера состоялась в 2003 году.
В 19:00 Александринский театр к 75-летию Победы покажет художественно-документальную программу "Военный альбом александринцев" о деятельности театра в годы Великой Отечественной войны. Автор — заместитель художественного руководителя театра, доктор искусствоведения Александр Чепуров.
Репетиция артистов балета
29 марта, 08:00Культура
Большой на паузе. Уникальные кадры: главный театр России на карантине
В 19:00 Московская филармония начнет трансляцию концерта по случаю 180-летия П.И. Чайковского. На сцене Борис Березовский в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Калле Куусавы и Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Михаила Юровского. Прозвучат концертная фантазия соль мажор для фортепиано с оркестром и пятая симфония.
В 19:00 театр "Балет Москва" покажет "В режиме ожидания Годо" на платформе Okko. Хореографы Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев.
В 19:00 в проекте "Большие гастроли" смотрите спектакль "Василий Теркин" Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова. Постановка Алексея Ермилышева.
В 19:30 в Музее Москвы пройдет открытие двух онлайн-выставок: "Письмо. 75 слов о Войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны".
В 19:30 можно будет увидеть вторую часть спектакля Электротеатра Станиславский "Стойкий принцип" Бориса Юхананова по философской драме Педро Кальдерона "Стойкий принц" и пьесе Александра Пушкина "Пир во время чумы".
В 20:00 Гоголь-центр представит онлайн-премьеру десктоп-спектакля "Феи" по мотивам одноименной постановки Давида Бобе и "Седьмой студии". В основе — текст Ронана Шено. Режиссер Илья Шагалов.
В 20:00 театральный фестиваль "Балтийский дом" покажет спектакль Русского драматического театра Литвы (Вильнюс) "Идиот" по романам Федора Достоевского "Идиот" и "Бесы". Режиссер — Aгнюс Янкявичюс.
В 21:00 Королевский Национальный театр откроет доступ к спектаклю "Антоний и Клеопатра" Уильяма Шекспира. Постановка Саймона Годвина. В главных ролях: Рэйф Файнс и Софи Оконедо.
В 21:00 Венская опера покажет "Вертера" Жюля Массне. Постановка Андрея Щербана, дирижер Фредерик Шазлен.
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
17 апреля, 08:00Культура
"Быть или не быть" на карантине. Лучшие "Гамлеты" разных театров
300000
КультураКоронавирус в РоссииБалетОпераМариинский театрНовости культурыЭлектротеатр СтаниславскийТеатрыКонцертный зал имени П.И. ЧайковскогоНаталия СацМетрополитен-операГоголь-центрГригорий ОстерМузей МосквыБольшой театрБалет Москва (театр)Венская государственная операТеатр юных зрителей имени БрянцеваТеатр имени Е. Вахтангова
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