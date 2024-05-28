https://ria.ru/20240528/oster-1948991124.html

"Вредные советы" Остера не будут убирать из продажи в Красноярском крае

"Вредные советы" Остера не будут убирать из продажи в Красноярском крае - РИА Новости, 28.05.2024

"Вредные советы" Остера не будут убирать из продажи в Красноярском крае

Прокуратура не намерена выходить в суд с требованием изъятии из продажи тиража книги Григория Остера "Вредные советы" якобы из-за наличия иллюстраций со сценами РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:46

2024-05-28T19:46

2024-05-28T19:46

красноярский край

каратузский район

григорий остер

россия

прокуратура красноярского края

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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура не намерена выходить в суд с требованием изъятии из продажи тиража книги Григория Остера "Вредные советы" якобы из-за наличия иллюстраций со сценами насилия, сообщили журналистам в прокуратуре Красноярского края. Ранее собственник магазина в Каратузском районе края Любовь Дерюшева сообщила журналистам, что убрала экземпляр книги из продажи. По ее словам, у представителей прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям. На них были изображены сцены с оружием, виселицы, казни, летящий нож в спину педагога и другие сцены насилия. При этом она отметила, что у проверяющих возник вопрос только к иллюстрациям, а не к содержанию. "Прокуратура Красноярского края не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера "Вредные советы". Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований", - говорится в сообщении надзорного ведомства. "Вредные советы" - это популярный юмористический сборник стихов, созданный российским писателем Григорием Остером. В сборнике автор дает советы, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, нелепыми или даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование таким "вредным советам" может привести к комичным или нелепым ситуациям.

https://ria.ru/20240422/knigi-1941575846.html

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красноярский край, каратузский район, григорий остер, россия, прокуратура красноярского края