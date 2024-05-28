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"Вредные советы" Остера не будут убирать из продажи в Красноярском крае
"Вредные советы" Остера не будут убирать из продажи в Красноярском крае - РИА Новости, 28.05.2024
"Вредные советы" Остера не будут убирать из продажи в Красноярском крае
Прокуратура не намерена выходить в суд с требованием изъятии из продажи тиража книги Григория Остера "Вредные советы" якобы из-за наличия иллюстраций со сценами РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:46
2024-05-28T19:46
2024-05-28T19:46
красноярский край
каратузский район
григорий остер
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прокуратура красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура не намерена выходить в суд с требованием изъятии из продажи тиража книги Григория Остера "Вредные советы" якобы из-за наличия иллюстраций со сценами насилия, сообщили журналистам в прокуратуре Красноярского края. Ранее собственник магазина в Каратузском районе края Любовь Дерюшева сообщила журналистам, что убрала экземпляр книги из продажи. По ее словам, у представителей прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям. На них были изображены сцены с оружием, виселицы, казни, летящий нож в спину педагога и другие сцены насилия. При этом она отметила, что у проверяющих возник вопрос только к иллюстрациям, а не к содержанию. "Прокуратура Красноярского края не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера "Вредные советы". Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований", - говорится в сообщении надзорного ведомства. "Вредные советы" - это популярный юмористический сборник стихов, созданный российским писателем Григорием Остером. В сборнике автор дает советы, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, нелепыми или даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование таким "вредным советам" может привести к комичным или нелепым ситуациям.
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красноярский край, каратузский район, григорий остер, россия, прокуратура красноярского края
Красноярский край, Каратузский район, Григорий Остер, Россия, Прокуратура Красноярского края
"Вредные советы" Остера не будут убирать из продажи в Красноярском крае
Красноярская прокуратура не будет требовать изъятия "Вредных советов" из продажи
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура не намерена выходить в суд с требованием изъятии из продажи тиража книги Григория Остера "Вредные советы" якобы из-за наличия иллюстраций со сценами насилия, сообщили журналистам в прокуратуре Красноярского края.
Ранее собственник магазина в Каратузском районе
края Любовь Дерюшева сообщила журналистам, что убрала экземпляр книги из продажи. По ее словам, у представителей прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям. На них были изображены сцены с оружием, виселицы, казни, летящий нож в спину педагога и другие сцены насилия. При этом она отметила, что у проверяющих возник вопрос только к иллюстрациям, а не к содержанию.
"Прокуратура Красноярского края не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера "Вредные советы". Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
"Вредные советы" - это популярный юмористический сборник стихов, созданный российским писателем Григорием Остером. В сборнике автор дает советы, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, нелепыми или даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование таким "вредным советам" может привести к комичным или нелепым ситуациям.