МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Помощник президента, глава Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы" Григория Остера.
"Впервые об этом слышу", — сказал он РИА Новости, комментируя сообщения о том, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить книги Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки.
От ответа на вопрос, есть ли, по его мнению, в книге советы, нуждающиеся в проверке, Мединский воздержался.
"Давно читал, не помню", — признался он.
Григорий Остер — русский детский писатель, родился в 1947 году. Автор десятков произведений для детей в стихах и прозе, многие из которых — например, "38 попугаев" или "Котенок по имени Гав" — стали основой для популярных советских мультфильмов.
"Вредные советы" — одна из наиболее известных книг Остера. Это сборник юмористических стихов, в котором автор дает рекомендации, которые на первый взгляд кажутся абсурдными и даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование им может привести к комичным или нелепым ситуациям.