Рейтинг@Mail.ru
Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы" - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 22.04.2026 (обновлено: 15:14 22.04.2026)
Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы"

Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы" Остера

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы" Григория Остера.
  • Мединский воздержался от ответа на вопрос, есть ли в книге советы, нуждающиеся в проверке, и отметил, что давно читал книгу и не помнит ее содержание.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Помощник президента, глава Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы" Григория Остера.
"Впервые об этом слышу", — сказал он РИА Новости, комментируя сообщения о том, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить книги Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки.
От ответа на вопрос, есть ли, по его мнению, в книге советы, нуждающиеся в проверке, Мединский воздержался.
"Давно читал, не помню", — признался он.
Григорий Остер — русский детский писатель, родился в 1947 году. Автор десятков произведений для детей в стихах и прозе, многие из которых — например, "38 попугаев" или "Котенок по имени Гав" — стали основой для популярных советских мультфильмов.
"Вредные советы" — одна из наиболее известных книг Остера. Это сборник юмористических стихов, в котором автор дает рекомендации, которые на первый взгляд кажутся абсурдными и даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование им может привести к комичным или нелепым ситуациям.
РоссияВладимир МединскийГригорий ОстерАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала