Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы"

Григорий Остер — русский детский писатель, родился в 1947 году. Автор десятков произведений для детей в стихах и прозе, многие из которых — например, "38 попугаев" или "Котенок по имени Гав" — стали основой для популярных советских мультфильмов.

"Вредные советы" — одна из наиболее известных книг Остера. Это сборник юмористических стихов, в котором автор дает рекомендации, которые на первый взгляд кажутся абсурдными и даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование им может привести к комичным или нелепым ситуациям.