Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги писателя Григория Остера на наличие сомнительных педагогических установок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также участники заседания предложили привлекать участников СВО к обучению и воспитанию детей. Для этого необходимо предусмотреть квоты для педагогической переподготовки.