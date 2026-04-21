Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера

19:16 21.04.2026 (обновлено: 20:11 21.04.2026)
Бастрыкин поручил проверить книги Остера на сомнительные педагогические методы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бастрыкин поручил проверить книги Остера на наличие сомнительных педагогических установок.
  • На заседании координационного совета СК России по вопросам помощи детям работы писателя привели в качестве негативного примера.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги писателя Григория Остера на наличие сомнительных педагогических установок, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во вторник состоялось заседание координационного совета СК России по вопросам помощи детям. На нем обсудили содержание детской литературы.
"В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель СК России поручил провести проверку книг указанного автора", — говорится на сайте ведомства.
Также участники заседания предложили привлекать участников СВО к обучению и воспитанию детей. Для этого необходимо предусмотреть квоты для педагогической переподготовки.
Одна из наиболее известных книг Остера — "Вредные советы". Это юмористический сборник стихов, в котором автор дает рекомендации, которые на первый взгляд кажутся абсурдными и даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование им может привести к комичным или нелепым ситуациям.
