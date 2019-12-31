Ура! Каникулы! Что увидеть за праздничные дни

Женщина фотографирует ледяную копию Большого театра на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи" в парке Победы

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Галина Нилова. Традиционный вопрос новогодних каникул: куда сходить? Тем более что время наконец позволяет. Представления и шоу для всех возрастов, музейные программы, фестивали, мастер-классы, вечеринки и театральные постановки — из чего и как выбирать — в материале РИА Новости.

СеРверный полюс и подаркостроение

Елок в Москве традиционно очень много. Кроме привычных в Колонном зале Дома Союзов, мэрии, Кремле или Гостином дворе, детей можно отвести на зооелку в Зоопарк, космическую елку в Планетарий, киноелку на Мосфильм или даже на праздничное байк-шоу от "Ночных волков" в Нижних Мневниках.

© Предоставлено пресс-службой Научной елки WOW! HOW? Шоу "Путешествие на СеРверный полюс" в Большом зале Российской академии наук © Предоставлено пресс-службой Научной елки WOW! HOW? Шоу "Путешествие на СеРверный полюс" в Большом зале Российской академии наук

Есть много вариантов с научным уклоном. Проект NOW! HOW? в Российской академии наук предлагает отправиться в "Путешествие на СеРверный полюс". В шоу "Умной Москвы" в центре ЗИЛа участникам предстоит помочь Деду Морозу выбраться из лаборатории подаркостроения, где он неожиданно застревает.

© Предоставлено пресс-службой музея "Моторы октября" Автоелка из запчастей в музее "Моторы Октября" © Предоставлено пресс-службой музея "Моторы октября" Автоелка из запчастей в музее "Моторы Октября"

Автоелка из запчастей для мальчишек и их родителей — в музее "Моторы Октября". На выставке про Новый год в Советском Союзе можно погонять на педальных машинах и покататься с настоящим Дедом Морозом на ретромашине "Победа".

© Предоставлено пресс-службой Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Новогодняя программа в субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" © Предоставлено пресс-службой Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Новогодняя программа в субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

Злая гусеница заколдовала цветы в "Аптекарском огороде" на экологической елке. Еще здесь, кроме выставки "Японский сад, царство мхов и новогодние растения", до 19 января проходит фестиваль арт-объектов из имбирного теста. Если собираетесь делать пряничный домик, приходите за вдохновением.

Мюзикл, спектакли и беби-опера

Конечно, билеты в театр надо покупать заранее, но каких только чудес не бывает под Новый год.

Для самых маленьких — "Новогодние приключения кисточки" в саду "Эрмитаж" (в программе также спектакли театров "Снарк", "Игрушка" и "Дом на крыше") или беби-опера "Шумовички" в парке Горького, в Зеленой школе, где весь реквизит можно потрогать. Для детей постарше там проходят мастер-классы и авторские чтения с Верой Полозковой и Григорием Остером.

© Предоставлено театром "Ученый медведь" Спектакль "Рождество" театра "Ученый медведь" © Предоставлено театром "Ученый медведь" Спектакль "Рождество" театра "Ученый медведь"

Спектакли о рождественском чуде подготовили камерные театры "Ученый медведь", "Театр вкуса", "Таратумб", "Творческое объединение 9" — в центре имени Вс. Мейерхольда и "Первый театр" — в РДГБ на "Октябрьской".

На злобу дня "Геликон-опера" поставила мюзикл "Снежная королева: Глобальное потепление". Почему на Земле нет зимы? Мир, в котором живут Кай и Герда, похож на выжженную солнцем пустыню: самое дорогое — это холодильники, кондиционеры. Дети пытаются понять, в чем дело, и отправляются на Север узнать, что случилось со Снежной королевой.

© Предоставлено пресс-службой Центра имени Вс. Мейерхольда Спектакль "История года" в центре имени Вс. Мейерхольда © Предоставлено пресс-службой Центра имени Вс. Мейерхольда Спектакль "История года" в центре имени Вс. Мейерхольда

Подросткам понравится "История года" от Антикварного цирка по малоизвестной сказке Ганса Христиана Андерсена в центре Мейерхольда. Герои спектакля — природные стихии, птицы и цветы. Слов почти нет, зато есть гимнастические номера, клоуны и эквилибристы. Есть о чем подумать и помечтать. Родители тоже получат большое удовольствие.

Классика и техно

© Предоставлено пресс-службой театра им. М.Н. Ермоловой Спектакль "Новогодний Оркестр Мечты" с Олегом Меньшиковым в театре имени М. Н. Ермоловой © Предоставлено пресс-службой театра им. М.Н. Ермоловой Спектакль "Новогодний Оркестр Мечты" с Олегом Меньшиковым в театре имени М. Н. Ермоловой

Взрослым будет интересно в театре Ермоловой на серии миниатюр Олега Меньшикова "Новогодний Оркестр Мечты" — музыканты иллюстрируют главы из книги воспоминаний худрука.

Любителей классики на каникулах приглашают под своды кафедрального собора Петра и Павла на Х Международный фестиваль "Дорога в Рождество". В программе джаз, фолк, киномузыка и монументальные произведения для органа. Концерты — каждый день до 18 января.

© РИА Новости / Ольга Липич Кафедральный собор Петра и Павла Евангелическо-Лютеранской церкви в Москве © РИА Новости / Ольга Липич Кафедральный собор Петра и Павла Евангелическо-Лютеранской церкви в Москве

Кому-то придется по душе вечеринка под звуки техно. В Mutabor или RNDM празднование Нового года не закончится ни в три, ни в шесть утра, а продолжится в течение всего дня. Танцы устраивает и Quintessence — за пультом Ковязин, Lera Foer и dj UHO.

А на свежем воздухе?

Сторонников активного отдыха до 13 января ждет городок "Ледовая Москва. В кругу семьи" на Поклонной горе. Тема этого года — "Великие русские достижения". Можно покататься с горок, посмотреть праздничные перформансы и полюбоваться ледяными скульптурами.

© Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" Дракон на Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" 1 из 4 Дракон на Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" Дед Мороз и Снегурочка Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" 2 из 4 Дед Мороз и Снегурочка Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" Панда на Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" 3 из 4 Панда на Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" Елка на Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" 4 из 4 Елка на Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" 1 из 4 Дракон на Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" 2 из 4 Дед Мороз и Снегурочка Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" 3 из 4 Панда на Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" 4 из 4 Елка на Фестивале китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники" © Предоставлено пресс-службой Фестиваля китайских волшебных фонарей в парке "Сокольники"

Фестиваль китайских волшебных фонарей проходит в парке "Сокольники" с конца ноября. Всего более 45 ярких и красочных световых конструкций: не только огромные панды, лотосы и китайские дворцы, но и Дед Мороз со Снегурочкой. Некоторые фигуры достигают восьми метров в высоту и 20 в длину. Их демонстрируют каждый день до 23 февраля, кроме понедельника и вторника, с 17:00.

Выставка "Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения" — в Большом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском до 22 февраля. Вы узнаете о праздновании Рождества и Нового года в XIX веке, традиционных базарах, дореволюционных игрушках и открытках. Ну и конечно, можно просто подышать и погулять.

© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы Театр клоунады "Высокие братья" © Предоставлено пресс-службой Музея Москвы Театр клоунады "Высокие братья"

В музее Москвы с 3 по 7 января 2020 года — фестиваль уличных театров "Новый год и Рождество" с выступлениями театров клоунады, жонглеров и перформеров, ярмаркой и мастер-классами. Среди участников — театры "Высокие братья", "Чародеи", "Цветные сны", SosFeras и Colonus.

Праздники за МКАД

Если площадок "Путешествия в Рождество" на улицах столицы для прогулок не хватает, то никто не мешает вырваться из мегаполиса и отправиться в ближнее Подмосковье к сугробам и свежему воздуху.

Фестиваль "Зима в Подмосковье" открылся выставкой Марка Шагала в Новом Иерусалиме, которая будет работать до 8 марта. В Подольске 1 января пройдет праздник карнавальных костюмов "Маска, я тебя люблю", а днем позже он переместится в Сергиев Посад. В Звенигороде состоится фестиваль "Подмосковный умелец", с 6 по 8 января в Истре всех ждет "Сказочное Рождество".