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Туризм
2019-12-25T08:00+0300
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Вся Европа — в Москве: куда пойти на Рождество
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РИА Новости

Вся Европа — в Москве: куда пойти на Рождество

08:00 25.12.2019
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© РИА Новости / Александр АндреевФестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве
Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня во многих странах мира праздник — Рождество. Его отмечают и в храмах, и на улицах. Попасть на знаменитые европейские ярмарки можно, не выезжая из Москвы. На Манежной площади предлагают попробовать пражский трдельник. В Очаково-Матвеевском — совершить путешествие во времени (конечная точка — рождественский Копенгаген XIX века). В Митино — узнать секреты приготовления десертов из разных стран. О том, как в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", — материал РИА Новости.

Дед Мороз, Дэдпул и нарядный кот

"Можно в мангале зажечь бенгальский огонь? Что такое чешская оплатка?" — интересуются гости ярмарки на Манежной площади. В это время на сцене ребенок отвечает Деду Морозу и Снеговику, куда же уходит старый год, читает забавный стишок и получает подарок.
Чуть поодаль девушка выгуливает кота в ярком наряде. Он уже явно устал и немного замерз. Рядом Дэдпул в тулупе Деда Мороза танцует со Снегурочкой — эта пара вызвала ажиотаж у туристов из Китая (иностранцев, кстати, довольно много).
© РИА Новости / Александр Андреев

Кот на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
1 из 5

Кот на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Кот и хозяйка на фестивале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
2 из 5

Кот и хозяйка на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Дэдпул и Снегурочка

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
3 из 5

Дэдпул и Снегурочка

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Сказочные персонажи и гости фестиваля

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
4 из 5

Сказочные персонажи и гости фестиваля

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Туристы на фестивале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
5 из 5

Туристы на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 5

Кот на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 5

Кот и хозяйка на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 5

Дэдпул и Снегурочка

© РИА Новости / Александр Андреев
4 из 5

Сказочные персонажи и гости фестиваля

© РИА Новости / Александр Андреев
5 из 5

Туристы на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
Такой российскую столицу в декабре редко можно увидеть: снега нет, но елок — много. Центральные площади сверкают миллионами огней. Напротив храма Василия Блаженного крутится нарядная карусель. Московская ярмарка соседствует с пражской, повсюду — украшенные в новогоднем стиле павильоны европейских городов.
С легкостью отправляйтесь в гастрономическое путешествие и сравните немецкие, чешские, австрийские колбаски, а потом "заполируйте" их блинами и чебуреками.
© РИА Новости / Александр Андреев

Московская ярмарка на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
1 из 4

Московская ярмарка на фестивале "Путешествие в Рождество"

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Елка на фестивале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
2 из 4

Елка на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Карусель на празднике "Путешествие в Рождество"

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
3 из 4

Карусель на празднике "Путешествие в Рождество"

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Вход на рождественские ярмарки на фестивале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
4 из 4

Вход на рождественские ярмарки на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 4

Московская ярмарка на фестивале "Путешествие в Рождество"

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 4

Елка на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 4

Карусель на празднике "Путешествие в Рождество"

© РИА Новости / Александр Андреев
4 из 4

Вход на рождественские ярмарки на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев

Учим чешский: трдло, трдельник

При выходе из метро "Охотный ряд" пахнет костром и чем-то сладким. Эти ароматы доносятся из шале под вывеской "Трдельник". Не нужно получать визу, преодолевать тысячу с лишним километров, чтобы попробовать этот знаменитый рождественский десерт из Праги.
© РИА Новости / Александр Андреев

Прага на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
1 из 2

Прага на фестивале "Путешествие в Рождество"

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Шале с трдельниками

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
2 из 2

Шале с трдельниками

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2

Прага на фестивале "Путешествие в Рождество"

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 2

Шале с трдельниками

© РИА Новости / Александр Андреев
"Вот эта палка, на которую наматывают дрожжевое тесто, называется трдло. Соответственно, выпечка — трдельник, — объясняет повар Александр. — Сначала — мангал, а ближе к готовности — обжиг на открытом огне. Березовые угли дают особый аромат. Потом трдельник обсыпается сахаром, орешками. Внутрь можно поместить крем или шоколад".
К мангалу постоянно кто-то подходит, чтобы зажечь бенгальские огни. Когда десерт почти готов, образуется небольшая очередь. Если жар хороший, делается блюдо быстро: пять-семь минут.
© РИА Новости / Александр Андреев

Приготовление трдельника на фестивале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
1 из 4

Приготовление трдельника на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Тесто обжаривается на мангале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
2 из 4

Тесто обжаривается на мангале

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Готовый трдельник

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
3 из 4

Готовый трдельник

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Порции трдельника

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
4 из 4

Порции трдельника

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 4

Приготовление трдельника на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 4

Тесто обжаривается на мангале

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 4

Готовый трдельник

© РИА Новости / Александр Андреев
4 из 4

Порции трдельника

© РИА Новости / Александр Андреев

От оплатки до камаро

На домике с сувенирами вывеска "Чешские оплатки". Две тонкие вафли, напоминающие большие монеты, с начинкой между ними — еще одно лакомство с родины бравого солдата Швейка. Готовить его начали более 230 лет назад в Карловых Варах. Рецептуру усовершенствовали в середине XIX века — оплатки даже отправили в подарок прусскому королю.
На площадке Страсбурга — свои деликатесы. Например, ребрышки, замаринованные в рислинге.
© РИА Новости / Александр Андреев

Указатели на "Путешествии в Рождество"

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
1 из 3

Указатели на "Путешествии в Рождество"

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Деликатесы на фестивале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
2 из 3

Деликатесы на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Шале с национальной кухней на фестивале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
3 из 3

Шале с национальной кухней на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 3

Указатели на "Путешествии в Рождество"

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 3

Деликатесы на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 3

Шале с национальной кухней на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
Венский шницель готовят на бульваре Дмитрия Донского. Австрия, кстати, стала кулинарной темой фестиваля в Троицке. Там можно попробовать и яблочный пирог "Моцарт", и традиционный картофельный салат.
На улице Перерва повара-реконструкторы угощают гостей блюдами, популярными еще в средневековой Европе.
На ярмарке "Рождество в Копенгагене" на улице Матвеевской готовят брецель с солью (это такой крендель) — рецепт, правда, немецкий.
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На Митинской улице гостей праздника ждут пражский грош — кекс с вишней и латышское блюдо — тушеная курица камаро. Там же проходит мастер-класс "Рисуем рождественский Париж". Получившееся творение можно взять домой в качестве сувенира.

Датское хюгге

На ярмарках продаются рождественские игрушки из разных стран. "Вот, например, аист — это традиционный сувенир из французского Эльзаса, приносит удачу, пользуется большим спросом, — рассказывает Владимир, торгующий в палатке "Сувениры из Страсбурга". — А еще тут пряники, елочные игрушки и украшения ручной работы".
© РИА Новости / Александр Андреев

Аист — сувенир из Эльзаса

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
1 из 2

Аист — сувенир из Эльзаса

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Очередь за сувенирами

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
2 из 2

Очередь за сувенирами

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2

Аист — сувенир из Эльзаса

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 2

Очередь за сувенирами

© РИА Новости / Александр Андреев
Рядом продают традиционные датские мягкие игрушки. Их изображения нередко можно встретить, например, в детских книжках.
"Но чаще всего у нас покупают гномов. Точнее, это пикси — и эльф, и гном", — рассказывает Денис Мильчаков. На фигурке написано "Hygge Nis". "Хюгге" — датское слово, обозначающее и счастье, и уют, и комфорт, и благополучие.
© РИА Новости / Александр Андреев

Игрушки из Копенгагена на фестивале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
1 из 2

Игрушки из Копенгагена на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Посетители на фестивале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
2 из 2

Посетители на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2

Игрушки из Копенгагена на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 2

Посетители на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев

Дед Мороз и лето

Едой, мастер-классами и сувенирами рождественское путешествие не ограничивается. Например, вечером 26 декабря на Манежной площади покажут спектакль уличного театра Happy People project "Шерлок Холмс и хливкие шорьки". На Ореховом бульваре — представление "Дочь Снежной королевы", на Новом Арбате — художественные чтения "Синей птицы" Мориса Метерлинка и интерактивный кукольный спектакль "Дед Мороз и лето".
© РИА Новости / Александр Андреев

Участники фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
1 из 3

Участники фестиваля "Путешествие в Рождество"

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Представления на фестивале

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
2 из 3

Представления на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Гости фестиваля

Фестиваль Путешествие в Рождество в Москве
3 из 3

Гости фестиваля

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 3

Участники фестиваля "Путешествие в Рождество"

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 3

Представления на фестивале

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 3

Гости фестиваля

© РИА Новости / Александр Андреев
Фестивалю "Путешествие в Рождество" уже семь лет. В прошлом году его посетили 18,6 миллиона гостей. В 2019-м он проходит более чем на 80 площадках, в 450 шале по всей столице. Праздник продлится до 12 января. Кстати, к Новому году синоптики еще и снег обещают.
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