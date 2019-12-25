Вся Европа — в Москве: куда пойти на Рождество

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня во многих странах мира праздник — Рождество. Его отмечают и в храмах, и на улицах. Попасть на знаменитые европейские ярмарки можно, не выезжая из Москвы. На Манежной площади предлагают попробовать пражский трдельник. В Очаково-Матвеевском — совершить путешествие во времени (конечная точка — рождественский Копенгаген XIX века). В Митино — узнать секреты приготовления десертов из разных стран. О том, как в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", — материал РИА Новости.

Дед Мороз, Дэдпул и нарядный кот

"Можно в мангале зажечь бенгальский огонь? Что такое чешская оплатка?" — интересуются гости ярмарки на Манежной площади. В это время на сцене ребенок отвечает Деду Морозу и Снеговику, куда же уходит старый год, читает забавный стишок и получает подарок.

Чуть поодаль девушка выгуливает кота в ярком наряде. Он уже явно устал и немного замерз. Рядом Дэдпул в тулупе Деда Мороза танцует со Снегурочкой — эта пара вызвала ажиотаж у туристов из Китая (иностранцев, кстати, довольно много).

Такой российскую столицу в декабре редко можно увидеть: снега нет, но елок — много. Центральные площади сверкают миллионами огней. Напротив храма Василия Блаженного крутится нарядная карусель. Московская ярмарка соседствует с пражской, повсюду — украшенные в новогоднем стиле павильоны европейских городов.

С легкостью отправляйтесь в гастрономическое путешествие и сравните немецкие, чешские, австрийские колбаски, а потом "заполируйте" их блинами и чебуреками.

Учим чешский: трдло, трдельник

При выходе из метро "Охотный ряд" пахнет костром и чем-то сладким. Эти ароматы доносятся из шале под вывеской "Трдельник". Не нужно получать визу, преодолевать тысячу с лишним километров, чтобы попробовать этот знаменитый рождественский десерт из Праги.

"Вот эта палка, на которую наматывают дрожжевое тесто, называется трдло. Соответственно, выпечка — трдельник, — объясняет повар Александр. — Сначала — мангал, а ближе к готовности — обжиг на открытом огне. Березовые угли дают особый аромат. Потом трдельник обсыпается сахаром, орешками. Внутрь можно поместить крем или шоколад".

К мангалу постоянно кто-то подходит, чтобы зажечь бенгальские огни. Когда десерт почти готов, образуется небольшая очередь. Если жар хороший, делается блюдо быстро: пять-семь минут.

От оплатки до камаро

На домике с сувенирами вывеска "Чешские оплатки". Две тонкие вафли, напоминающие большие монеты, с начинкой между ними — еще одно лакомство с родины бравого солдата Швейка. Готовить его начали более 230 лет назад в Карловых Варах. Рецептуру усовершенствовали в середине XIX века — оплатки даже отправили в подарок прусскому королю.

На площадке Страсбурга — свои деликатесы. Например, ребрышки, замаринованные в рислинге.

Венский шницель готовят на бульваре Дмитрия Донского. Австрия, кстати, стала кулинарной темой фестиваля в Троицке. Там можно попробовать и яблочный пирог "Моцарт", и традиционный картофельный салат.

На улице Перерва повара-реконструкторы угощают гостей блюдами, популярными еще в средневековой Европе.

На ярмарке "Рождество в Копенгагене" на улице Матвеевской готовят брецель с солью (это такой крендель) — рецепт, правда, немецкий.

На Митинской улице гостей праздника ждут пражский грош — кекс с вишней и латышское блюдо — тушеная курица камаро. Там же проходит мастер-класс "Рисуем рождественский Париж". Получившееся творение можно взять домой в качестве сувенира.

Датское хюгге

На ярмарках продаются рождественские игрушки из разных стран. "Вот, например, аист — это традиционный сувенир из французского Эльзаса, приносит удачу, пользуется большим спросом, — рассказывает Владимир, торгующий в палатке "Сувениры из Страсбурга". — А еще тут пряники, елочные игрушки и украшения ручной работы".

Рядом продают традиционные датские мягкие игрушки. Их изображения нередко можно встретить, например, в детских книжках.

"Но чаще всего у нас покупают гномов. Точнее, это пикси — и эльф, и гном", — рассказывает Денис Мильчаков. На фигурке написано "Hygge Nis". "Хюгге" — датское слово, обозначающее и счастье, и уют, и комфорт, и благополучие.

Дед Мороз и лето

Едой, мастер-классами и сувенирами рождественское путешествие не ограничивается. Например, вечером 26 декабря на Манежной площади покажут спектакль уличного театра Happy People project "Шерлок Холмс и хливкие шорьки". На Ореховом бульваре — представление "Дочь Снежной королевы", на Новом Арбате — художественные чтения "Синей птицы" Мориса Метерлинка и интерактивный кукольный спектакль "Дед Мороз и лето".