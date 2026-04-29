Онлайн-продажи книг Григория Остера выросли почти в 40 раз

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Продажи книг Григория Остера за последнюю неделю выросли в 6 раз в книжных магазинах и почти в 40 раз - среди онлайн-покупок, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".

РФ Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки. В издательстве АСТ сообщили, что официальных запросов от СК РФ и прокуратуры не поступало, и напомнили, что обеспокоенность насчет писателя звучала ещё в 2024 году, но история не получила развития.

"По данным федеральной сети книжных магазинов "Читай-город", на фоне новостей о Григории Остере и его книге "Вредные советы" спрос на книги автора резко вырос и продолжает увеличиваться: за последнюю неделю продажи выросли в 7,6 раза к предыдущей неделе, в том числе в офлайне — в 6 раз, а в онлайне — почти в 40 раз; за последние несколько дней речь идёт о сотнях проданных экземпляров", - говорится в сообщении.

В "Читай-городе" добавили, что интерес подтверждает и рост пользовательской активности: количество поисковых запросов по теме на сайте "Читай-город" за неделю увеличилось в 10 раз. Лидерами продаж стали "Вредные советы" в разных изданиях.