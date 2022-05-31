https://ria.ru/20220531/detskiespektakli-1792085205.html

Горячая десятка: лучшие детские спектакли июня

Горячая десятка: лучшие детские спектакли июня - РИА Новости, 31.05.2022

Горячая десятка: лучшие детские спектакли июня

В июне московские театры продолжают активно играть спектакли. В преддверии начала школьных каникул многие площадки добавили в свои афиши постановки для детей и... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:33

2022-05-31T16:33

2022-05-31T16:33

культпоход

тереза дурова

школа драматического искусства

театр на малой бронной

школа современной пьесы

григорий остер

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В июне московские театры продолжают активно играть спектакли. В преддверии начала школьных каникул многие площадки добавили в свои афиши постановки для детей и их родителей. РИА Новости выбрало самые увлекательные.Женщина-змея1 и 2 июня, Театр на Малой БроннойИзвестно, что лучший детский спектакль тот, который с удовольствием будут смотреть и взрослые. Именно такова "Женщина-змея", поставленная по одноименной сказке Карло Гоцци и решенная в жанре комедии дель арте. Режиссер Олег Долин сочинил постановку в любимом жанре средневековых артистов – именно такие спектакли разыгрывали на итальянских площадях. Однако эта комедия показывает, каким этот жанр становится в XXI веке.Задействованные в "Женщине-змее" актеры прошли специальные тренинги, чтобы освоить законы итальянского площадного театра. Почти все актеры играют в масках, выполненных по всем канонам. Артисты исполняют по несколько ролей, меняя маски прямо на авансцене. Таким образом всё закулисье и вся театральная кухня видны зрителю. Не обошлось и без живой музыки. Спектакль играют в декорациях, имитирующих сцену уличного театра, а костюмы актеров напоминают карнавальную одежду."Вересковый мед"4 и 5 июня, "Театр Терезы Дуровой"Звук волынок и барабанов, красочная шотландская клетка – это спектакль "Вересковый мед", который появился на сцене "Театра Терезы Дуровой" в прошлом сезоне. Год за годом мы видим в афише театра разные "этнические" постановки, которые рассказывают детям о культуре и традиции разных стран. Пьесу "Вересковый мед" написал Артём Абрамов на основе шотландских легенд и исторических реалий.Авторы подошли к постановке очень тщательно: здесь не только играют настоящие волынщики, сделаны шикарные костюмы, но и профессионально поставлены батальные сцены и, конечно, живой вокал. Все это прекрасно передает национальный колорит. Герои спектакля "Вересковый мёд" – девушка Элли и юноша Вилли – проходят непростой путь от отчуждения и вражды до спасения жизней друг друга."Вредные советы"4 июня и 14 июня, "Школа современной пьесы"Уже не одно поколение детей растет с "Вредными советами" Григория Остера, однако, одно дело – книга, а другое – ее воплощение на сцене. Сложно представить себе, как эти тексты могут превратиться в большой спектакль. Однако в "Школе современной пьесы" это сделали профессионально. Было бы правильнее назвать постановку мюзиклом: здесь актеры поют и танцуют, а музыка стала неотъемлемой частью происходящего. К книге Остера добавили музыку Андрея Андерсена, танцы поставил знаменитый хореограф Егор Дружинин, а сценографию сделала замечательная художница Мария Трегубова. В театре между собой эту постановку сокращенно называют "Вредники"."Вождь краснокожих"4 и 18 июня, Прогресс Сцена Армена ДжигарханянаЮмористический рассказ О. Генри известен многим по советской экранизации 1960-х годов "Деловые люди" – там эта одна из трех новелл, сыгранных замечательными актерами. Это произведение из разряда тех, которые понятны и близки разным поколениям зрителей. Таков и спектакль на Прогресс Сцене Армена Джигарханяна: небольшой зал и всего трое актеров на сцене, но смех среди зрителей почти не стихает. Искрометные шутки, атмосфера Дикого Запада, индейцы и разбойники — в этом спектакле есть все, что так нравится детям."Граф Нулин"5 июня, "Школа драматического искусства"Шуточная поэма Пушкина вдохновила актера театра "Школа драматического искусства" Игоря Лескова – ему принадлежит идея этой постановки, он же сам и играет в спектакле. Своего "Графа Нулина" Пушкин написал всего за два утра 13 и 14 декабря 1825 года, будучи в ссылке. Тогда же прозвучала и фраза "Бывают странные сближенья…" – именно так отреагировал поэт, узнав, что в это время на Сенатской площади произошло восстание декабристов.В "Школе драматического искусства" умеют ставить классику так, что это понятно и близко школьникам, а главное – не скучно. Здесь есть прекрасная фантазия на пушкинские темы "Путешествие Пушкина в Африку". Есть рассчитанная на зрителей постарше искрометная "Собака с дамочкой" по Чехову. Наконец, недавно появилась необычная "Гроза. Апокриф" по Островскому. Недаром труппа часто играет "Графа Нулина" не только на своей площадке, но и на школьных сценах. Театральная зарисовка полна юмора, легкости и сценического куража."Тайна старого шкафа"5 июня, Театр на Малой БроннойСпектакль "Тайна старого шкафа" по мотивам знаменитых "Хроник Нарнии" Клайва Льюиса идет на этой сцене уже много лет. Это одна из самых любимых театральных сказок, на которой выросло уже множество детей. Режиссер Алексей Фроленко со сценографом Константином Розановым и художницей по костюмам Яной Кремер создали на сцене настоящее волшебство.На глазах зрителя скромный интерьер английской комнаты преображается в скованное льдом сияющее пространство Нарнии, шубы из волшебного шкафа вмиг начинают искриться снежинками, а сам шкаф превращается в сугроб. Звери носят фантастические многоцветные наряды, а обычные дети становятся героями и облачаются в итоге в королевские мантии."Остров сокровищ"11 июня и 26 июня, Прогресс Сцена Армена ДжигарханянаРежиссер Сергей Виноградов, художники Алина Алимова и Яна Кремер (она же делала костюмы для "Тайны старого шкафа" в театре на Малой Бронной) обратились к "Острову сокровищ" в инсценировке выдающегося драматурга Михаила Рощина. В своей версии знаменитого приключенческого романа он совместил иронию с историей, жанровые краски и драматизм. Сюжет сохранен полностью, но само путешествие предстает некой мечтой. В интерпретации режиссера каждый герой приобретает свои особенные черты, иногда напоминая кого-то из героев популярных современных приключенческих фильмов. В театре эту постановку называют музыкальной сказкой-фантазией. По сути – это почти что мюзикл, музыку к которому написал композитор Арам Мирзоянц, а хореографию поставила Илона Фоменко."Летучий корабль"11 и 12 июня, "Театр Терезы Дуровой"Спектакль по мотивам знаменитого мультфильма "Летучий корабль" давно уже стал настоящим хитом "Театра Терезы Дуровой". В постановке звучит музыка из любимой анимационный ленты, но специально для спектакля композитор Максим Дунаевский и поэт Юрий Энтин написали девять песен, так что получилась большая полноценная постановка. Она даст фору любому известному мюзиклу, тем более, что публика в зале всегда подпевает любимым мелодиям.Режиссер Тереза Дурова создала на сцене мир, наполненный чудесами и волшебством, красотой и юмором. Здесь – знакомые с детства герои: капризная царская дочка Забава, влюблённый в неё трубочист, Бабки-Ёжки с разухабистыми частушками, жадный купец Полкан и Водяной, который виртуозно играет на саксофоне."Кентервильское привидение"11 июня, Театр на Малой Бронной"Кентервильское привидение" – одна из самых известных и, наверное, наименее драматичная сказка Оскара Уайльда. Писатель любил этот жанр, и его сказки предназначены не только и не столько для детей, сколько для взрослых. Одной американской семье достается в наследство старинный замок в Англии, однако в нем уже триста лет обитает чудаковатый призрак. Добрая сказка наполнена живым юмором и забавными приключениями. Прекрасно поставленный спектакль, где во втором акте герои даже будут взаимодействовать с публикой, увлекает не только детей, но и взрослых."Восточная сказка"25 июня, Прогресс Сцена Армена ДжигарханянаГлавный герой этого красочного спектакля для маленьких детей Ходжа Насреддин — известный по всему миру персонаж старинных легенд. Он путешествует вместе со своим верным ослом и попадает в самые разные приключения. Неизменным остается одно: Ходжа всегда помогает бедным, наказывает алчных богачей и дарит радость простым людям. Совсем недавно этот спектакль, наполненный неповторимым восточным колоритом, отметил своеобразный юбилей – в мае актеры сыграли его в 50-й раз.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, тереза дурова, школа драматического искусства, театр на малой бронной, школа современной пьесы, григорий остер