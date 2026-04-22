В Госдуме призвали писателя Остера отказаться от российских наград

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова ("Единая Россия") в разговоре с РИА Новости высказала мнение, что покинувшему Россию писателю Григорию Остеру следует отказаться от российских наград.

Остер Уехал из России Латвию после начала СВО и допускал антироссийские высказывания, в том числе поддержал запрет постановок на русском языке в латвийском кукольном театре.

"Вот в настоящее время он ( Григорий Остер - ред.) кто? Он предатель. Он предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее тому подобное. Сдайте все медали, потому что раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране. Вот и все. Забирает книги пусть и читает там своим внукам", - сказала Германова.

Кроме того, депутат напомнила, что в российском законодательстве есть закон об иноагентах.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Григорий Остер - российский писатель, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, премии имени Корнея Чуковского "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе" и конкурса читательских симпатий "Золотой ключик".