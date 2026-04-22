Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали писателя Остера отказаться от российских наград - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 22.04.2026 (обновлено: 14:59 22.04.2026)
В Госдуме призвали писателя Остера отказаться от российских наград

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова считает, что писатель Григорий Остер должен отказаться от российских наград.
  • Ольга Германова назвала Остера предателем и призвала его сдать все медали.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова ("Единая Россия") в разговоре с РИА Новости высказала мнение, что покинувшему Россию писателю Григорию Остеру следует отказаться от российских наград.
Остер Уехал из России в Латвию после начала СВО и допускал антироссийские высказывания, в том числе поддержал запрет постановок на русском языке в латвийском кукольном театре.
"Вот в настоящее время он (Григорий Остер - ред.) кто? Он предатель. Он предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее тому подобное. Сдайте все медали, потому что раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране. Вот и все. Забирает книги пусть и читает там своим внукам", - сказала Германова.
Кроме того, депутат напомнила, что в российском законодательстве есть закон об иноагентах.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Григорий Остер - российский писатель, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, премии имени Корнея Чуковского "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе" и конкурса читательских симпатий "Золотой ключик".
В библиографии Остера десятки литературных произведений для детей в стихах и прозе, многие их которых стали основой для популярных советских мультфильмов.
РоссияЛатвияГригорий ОстерАлександр БастрыкинГосдума РФЕдиная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала