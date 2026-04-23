Детский психолог рассказала, может ли книга навредить сознанию ребенка​

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Неверная интерпретация смысла книги взрослым для ребенка является решающим фактором нанесения вреда детской психике, сообщила РИА Новости медицинский психолог отделения медицинской реабилитации для детей Российской детской клинической больницы Минздрава России Ольга Симич.

"Каждый ребенок будет по-разному реагировать на информацию из книг - это зависит от индивидуальных характерологических особенностей, а также от возраста и уровня интеллекта. Однако решающим фактором нанесения вреда психике является наличие или отсутствие обсуждения со значимым взрослым, и его интерпретации", - сказала Симич.

Врач добавила, что, как правило, дети не воспринимают художественное произведение как инструкцию к действиям. А все "неправильные" установки и поведение формируются при пренебрежении чувствами и потребностями ребенка, при сравнении его с другими и завышенных требованиях.

"Важно читать вместе с ребенком, обсуждать услышанное и объяснять то, что он мог понять неправильно", - подчеркнула она.