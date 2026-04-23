Детский психолог рассказала, может ли книга навредить сознанию ребенка​ - РИА Новости, 23.04.2026
05:45 23.04.2026
Детский психолог рассказала, может ли книга навредить сознанию ребенка​

© Фото : Unsplash / Johnny McClungРебенок читает книгу
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медицинский психолог Ольга Симич сообщила, что неверным восприятием смысла книги взрослым может быть нанесен вред детской психике.
  • Решающим фактором нанесения вреда психике ребенка при чтении книг является наличие или отсутствие обсуждения прочитанного со взрослым, отметила Симич.
  • Врач подчеркнула важность совместного чтения с ребенком и обсуждения услышанного для формирования правильного понимания и критического мышления.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Неверная интерпретация смысла книги взрослым для ребенка является решающим фактором нанесения вреда детской психике, сообщила РИА Новости медицинский психолог отделения медицинской реабилитации для детей Российской детской клинической больницы Минздрава России Ольга Симич.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки.
"Каждый ребенок будет по-разному реагировать на информацию из книг - это зависит от индивидуальных характерологических особенностей, а также от возраста и уровня интеллекта. Однако решающим фактором нанесения вреда психике является наличие или отсутствие обсуждения со значимым взрослым, и его интерпретации", - сказала Симич.
Врач добавила, что, как правило, дети не воспринимают художественное произведение как инструкцию к действиям. А все "неправильные" установки и поведение формируются при пренебрежении чувствами и потребностями ребенка, при сравнении его с другими и завышенных требованиях.
"Важно читать вместе с ребенком, обсуждать услышанное и объяснять то, что он мог понять неправильно", - подчеркнула она.
По словам Симич, также стоит искренне интересоваться мнением ребенка по поводу услышанного, формируя в дискуссии критическое мышление, показывая альтернативные модели поведения и точки зрения.​
