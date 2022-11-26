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Биография Владимира Макея - РИА Новости, 27.11.2022
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Биография Владимира Макея
Биография Владимира Макея - РИА Новости, 27.11.2022
Биография Владимира Макея
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-26T17:55
2022-11-27T00:35
справки
владимир макей
белоруссия
гродненская область
мид белоруссии
умер глава мид белоруссии макей
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области.В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Минский государственный лингвистический университет).В 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД Австрии.С 1982 по 1993 год находился на службе в Вооруженных Силах СССР. Был полковником запаса.В 1993-1995 годах являлся третьим секретарем управления информации и гуманитарного сотрудничества, вторым секретарем отдела анализа и прогнозирования, вторым секретарем секретариата министерства иностранных дел Белоруссии.В 1995-1996 годах работал заместителем начальника службы государственного протокола МИД Белоруссии.С 1996 года по 1999 год - представитель Белоруссии при Совете Европы, советник посольства Белоруссии во Французской Республике.С 1999 года по 2000 год - начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Белоруссии.С 2000 по 2008 год занимал должность помощника президента Белоруссии.В 2008-2012 годах - глава администрации президента Белоруссии.22 августа 2012 года был назначен министром иностранных дел Белоруссии.Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владел немецким и английским языками.Владимир Макей был женат, имел троих детей.26 ноября 2022 года Владимир Макей скоропостижно скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
белоруссия
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справки, владимир макей , белоруссия, гродненская область, мид белоруссии, умер глава мид белоруссии макей
Справки, Владимир Макей , Белоруссия, Гродненская область, МИД Белоруссии, Умер глава МИД Белоруссии Макей
17:55 26.11.2022 (обновлено: 00:35 27.11.2022)
 

Биография Владимира Макея

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области.
В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Минский государственный лингвистический университет).
В 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД Австрии.
С 1982 по 1993 год находился на службе в Вооруженных Силах СССР. Был полковником запаса.
В 1993-1995 годах являлся третьим секретарем управления информации и гуманитарного сотрудничества, вторым секретарем отдела анализа и прогнозирования, вторым секретарем секретариата министерства иностранных дел Белоруссии.
В 1995-1996 годах работал заместителем начальника службы государственного протокола МИД Белоруссии.
С 1996 года по 1999 год - представитель Белоруссии при Совете Европы, советник посольства Белоруссии во Французской Республике.
С 1999 года по 2000 год - начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Белоруссии.
С 2000 по 2008 год занимал должность помощника президента Белоруссии.
В 2008-2012 годах - глава администрации президента Белоруссии.
22 августа 2012 года был назначен министром иностранных дел Белоруссии.
Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владел немецким и английским языками.
Владимир Макей был женат, имел троих детей.
26 ноября 2022 года Владимир Макей скоропостижно скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВладимир МакейБелоруссияГродненская областьМИД БелоруссииУмер глава МИД Белоруссии Макей
 
 
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