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Биография Владимира Макея

Биография Владимира Макея - РИА Новости, 27.11.2022

Биография Владимира Макея

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-26T17:55

2022-11-26T17:55

2022-11-27T00:35

справки

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области.В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Минский государственный лингвистический университет).В 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД Австрии.С 1982 по 1993 год находился на службе в Вооруженных Силах СССР. Был полковником запаса.В 1993-1995 годах являлся третьим секретарем управления информации и гуманитарного сотрудничества, вторым секретарем отдела анализа и прогнозирования, вторым секретарем секретариата министерства иностранных дел Белоруссии.В 1995-1996 годах работал заместителем начальника службы государственного протокола МИД Белоруссии.С 1996 года по 1999 год - представитель Белоруссии при Совете Европы, советник посольства Белоруссии во Французской Республике.С 1999 года по 2000 год - начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Белоруссии.С 2000 по 2008 год занимал должность помощника президента Белоруссии.В 2008-2012 годах - глава администрации президента Белоруссии.22 августа 2012 года был назначен министром иностранных дел Белоруссии.Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владел немецким и английским языками.Владимир Макей был женат, имел троих детей.26 ноября 2022 года Владимир Макей скоропостижно скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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