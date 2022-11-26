https://ria.ru/20221126/vzaimootnosheniya-1834481884.html
Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России
Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России - РИА Новости, 26.11.2022
Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России
Перемены в руководстве МИД Белоруссии не скажутся на отношениях Москвы и Минска, их определяют народы стран, главы государств, сказал РИА Новости первый... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T18:54
2022-11-26T18:54
2022-11-26T22:45
здоровье - общество
владимир джабаров
владимир макей
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белоруссия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Перемены в руководстве МИД Белоруссии не скажутся на отношениях Москвы и Минска, их определяют народы стран, главы государств, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года."Я не думаю, что кончина Владимира Макея может изменить наши взаимоотношения с братской страной. Они определены союзом, определяются нашими народами, нашими президентами, парламентариями. Эти отношения настолько крепки, как никогда. Я уверен, что ничего не изменится, и мы двинемся дальше вперед", - сказал Джабаров.Он также отметил, что Макей был большим политиком, большим другом РФ, очень уважаемым человеком в России и Белоруссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:54 26.11.2022 (обновлено: 22:45 26.11.2022)
Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России
Сенатор Совфеда Джабаров заявил, что глава МИД Белоруссии Макей был большим другом России
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Перемены в руководстве МИД Белоруссии не скажутся на отношениях Москвы и Минска, их определяют народы стран, главы государств, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.
"Я не думаю, что кончина Владимира Макея может изменить наши взаимоотношения с братской страной. Они определены союзом, определяются нашими народами, нашими президентами, парламентариями. Эти отношения настолько крепки, как никогда. Я уверен, что ничего не изменится, и мы двинемся дальше вперед", - сказал Джабаров.
Он также отметил, что Макей был большим политиком, большим другом РФ, очень уважаемым человеком в России и Белоруссии.