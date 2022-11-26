https://ria.ru/20221126/vzaimootnosheniya-1834481884.html

Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России

Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России - РИА Новости, 26.11.2022

Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России

Перемены в руководстве МИД Белоруссии не скажутся на отношениях Москвы и Минска, их определяют народы стран, главы государств, сказал РИА Новости первый... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T18:54

2022-11-26T18:54

2022-11-26T22:45

здоровье - общество

владимир джабаров

владимир макей

москва

россия

белоруссия

совет федерации рф

умер глава мид белоруссии макей

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Перемены в руководстве МИД Белоруссии не скажутся на отношениях Москвы и Минска, их определяют народы стран, главы государств, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года."Я не думаю, что кончина Владимира Макея может изменить наши взаимоотношения с братской страной. Они определены союзом, определяются нашими народами, нашими президентами, парламентариями. Эти отношения настолько крепки, как никогда. Я уверен, что ничего не изменится, и мы двинемся дальше вперед", - сказал Джабаров.Он также отметил, что Макей был большим политиком, большим другом РФ, очень уважаемым человеком в России и Белоруссии.

https://ria.ru/20221126/makey-1834476599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, владимир джабаров, владимир макей , москва, россия, белоруссия, совет федерации рф, умер глава мид белоруссии макей