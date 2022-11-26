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Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России - РИА Новости, 26.11.2022
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Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России
Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России - РИА Новости, 26.11.2022
Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России
Перемены в руководстве МИД Белоруссии не скажутся на отношениях Москвы и Минска, их определяют народы стран, главы государств, сказал РИА Новости первый... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T18:54
2022-11-26T22:45
здоровье - общество
владимир джабаров
владимир макей
москва
россия
белоруссия
совет федерации рф
умер глава мид белоруссии макей
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Перемены в руководстве МИД Белоруссии не скажутся на отношениях Москвы и Минска, их определяют народы стран, главы государств, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года."Я не думаю, что кончина Владимира Макея может изменить наши взаимоотношения с братской страной. Они определены союзом, определяются нашими народами, нашими президентами, парламентариями. Эти отношения настолько крепки, как никогда. Я уверен, что ничего не изменится, и мы двинемся дальше вперед", - сказал Джабаров.Он также отметил, что Макей был большим политиком, большим другом РФ, очень уважаемым человеком в России и Белоруссии.
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здоровье - общество, владимир джабаров, владимир макей , москва, россия, белоруссия, совет федерации рф, умер глава мид белоруссии макей
Здоровье - Общество, Владимир Джабаров, Владимир Макей , Москва, Россия, Белоруссия, Совет Федерации РФ, Умер глава МИД Белоруссии Макей
18:54 26.11.2022 (обновлено: 22:45 26.11.2022)
 
Сенатор Совфеда назвал Макея большим другом России

Сенатор Совфеда Джабаров заявил, что глава МИД Белоруссии Макей был большим другом России

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Перемены в руководстве МИД Белоруссии не скажутся на отношениях Москвы и Минска, их определяют народы стран, главы государств, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.
"Я не думаю, что кончина Владимира Макея может изменить наши взаимоотношения с братской страной. Они определены союзом, определяются нашими народами, нашими президентами, парламентариями. Эти отношения настолько крепки, как никогда. Я уверен, что ничего не изменится, и мы двинемся дальше вперед", - сказал Джабаров.
Он также отметил, что Макей был большим политиком, большим другом РФ, очень уважаемым человеком в России и Белоруссии.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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Биография Владимира Макея
 
Здоровье - ОбществоВладимир ДжабаровВладимир МакейМоскваРоссияБелоруссияСовет Федерации РФУмер глава МИД Белоруссии Макей
 
 
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