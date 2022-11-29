В Минске простились с главой МИД Белоруссии Макеем
Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем завершилась в Минске
© Sputnik / Виктор ТолочкоЦеремония прощания с Владимиром Макеем в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Церемония прощания с Владимиром Макеем в Минске
МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. В Минске завершилась церемония прощания со скоропостижно скончавшимся в субботу главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с телом умершего вынесли из здания Дома офицеров, где проходила церемония прощания, под траурную музыку в исполнении военного оркестра.
Министра похоронят на Восточном кладбище белорусской столицы.
Ранее у здания Дома офицеров примерно с 10.00 (совпадает с мск), образовалась очередь из нескольких сотен человек, которые пришли проститься с главой МИД Белоруссии. Среди них были высшие должностные лица страны, чиновники, парламентарии, дипломаты, представители религиозных общин, общественных объединений, деятели науки и культуры, руководители СМИ. До публичной церемонии с Макеем простился президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В том числе церемонию прощания с Макеем посетили замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов, генсек ОДКБ Станислав Зась, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, спецпосланник министра внешних связей и торговли Венгрии Петер Штарай, глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Пост министра иностранных дел Макей занимал с 22 августа 2012 года.
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