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Визит Лаврова в Минск перенесли в связи со смертью Владимира Макея
Визит Лаврова в Минск перенесли в связи со смертью Владимира Макея - РИА Новости, 27.11.2022
Визит Лаврова в Минск перенесли в связи со смертью Владимира Макея
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск отложили в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея, сообщило российское... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:40
2022-11-27T11:40
2022-11-27T14:48
минск
белоруссия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
владимир макей
умер глава мид белоруссии макей
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск отложили в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея, сообщило российское дипломатическое ведомство.Поездка Лаврова в Белоруссию планировалась на 27 и 28 ноября."Принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", — говорится в релизе.О новых сроках визита в министерстве пообещали сообщить дополнительно.Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Ему было 64 года, пост главы МИД он занимал с августа 2012-го.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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11:40 27.11.2022 (обновлено: 14:48 27.11.2022)
Визит Лаврова в Минск перенесли в связи со смертью Владимира Макея
МИД России сообщил о переносе визита Лаврова в Минск из-за смерти Владимира Макея