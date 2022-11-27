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Визит Лаврова в Минск перенесли в связи со смертью Владимира Макея

Визит Лаврова в Минск перенесли в связи со смертью Владимира Макея - РИА Новости, 27.11.2022

Визит Лаврова в Минск перенесли в связи со смертью Владимира Макея

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск отложили в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея, сообщило российское... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T11:40

2022-11-27T11:40

2022-11-27T14:48

минск

белоруссия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

владимир макей

умер глава мид белоруссии макей

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск отложили в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея, сообщило российское дипломатическое ведомство.Поездка Лаврова в Белоруссию планировалась на 27 и 28 ноября."Принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", — говорится в релизе.О новых сроках визита в министерстве пообещали сообщить дополнительно.Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Ему было 64 года, пост главы МИД он занимал с августа 2012-го.

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Екатерина Зайцева

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