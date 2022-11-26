https://ria.ru/20221126/makey-1834477591.html

В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой

В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой - РИА Новости, 26.11.2022

В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой

Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений, его кончина - невосполнимая утрата, сообщило посольство РФ в Минске. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T18:04

2022-11-26T18:04

2022-11-26T22:29

россия

белоруссия

минск

в мире

владимир макей

умер глава мид белоруссии макей

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений, его кончина - невосполнимая утрата, сообщило посольство РФ в Минске."Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. На посту главы внешнеполитического ведомства он внёс большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твёрдо и эффективно отстаивал интересы Республики Беларусь на международных площадках", - сообщило посольство.Дипмиссия назвала его смерть "тяжёлой, невосполнимой утратой" и выразила самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Макея.

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Евгения Нефедова

россия, белоруссия, минск, в мире, владимир макей , умер глава мид белоруссии макей