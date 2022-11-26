https://ria.ru/20221126/makey-1834477591.html
В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой
В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой - РИА Новости, 26.11.2022
В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой
Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений, его кончина - невосполнимая утрата, сообщило посольство РФ в Минске. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T18:04
2022-11-26T18:04
2022-11-26T22:29
россия
белоруссия
минск
в мире
владимир макей
умер глава мид белоруссии макей
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений, его кончина - невосполнимая утрата, сообщило посольство РФ в Минске."Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. На посту главы внешнеполитического ведомства он внёс большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твёрдо и эффективно отстаивал интересы Республики Беларусь на международных площадках", - сообщило посольство.Дипмиссия назвала его смерть "тяжёлой, невосполнимой утратой" и выразила самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Макея.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:04 26.11.2022 (обновлено: 22:29 26.11.2022)
В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой
Посольство в Белоруссии: Макей внес большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений, его кончина - невосполнимая утрата, сообщило посольство РФ в Минске.
"Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. На посту главы внешнеполитического ведомства он внёс большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твёрдо и эффективно отстаивал интересы Республики Беларусь на международных площадках", - сообщило посольство.
Дипмиссия назвала его смерть "тяжёлой, невосполнимой утратой" и выразила самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Макея.