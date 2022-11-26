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В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой - РИА Новости, 26.11.2022
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В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой
В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой - РИА Новости, 26.11.2022
В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой
Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений, его кончина - невосполнимая утрата, сообщило посольство РФ в Минске. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T18:04
2022-11-26T22:29
россия
белоруссия
минск
в мире
владимир макей
умер глава мид белоруссии макей
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений, его кончина - невосполнимая утрата, сообщило посольство РФ в Минске."Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. На посту главы внешнеполитического ведомства он внёс большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твёрдо и эффективно отстаивал интересы Республики Беларусь на международных площадках", - сообщило посольство.Дипмиссия назвала его смерть "тяжёлой, невосполнимой утратой" и выразила самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Макея.
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россия, белоруссия, минск, в мире, владимир макей , умер глава мид белоруссии макей
Россия, Белоруссия, Минск, В мире, Владимир Макей , Умер глава МИД Белоруссии Макей
18:04 26.11.2022 (обновлено: 22:29 26.11.2022)
 
В Посольстве России в Белоруссии назвали смерть Макея невосполнимой утратой

Посольство в Белоруссии: Макей внес большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений, его кончина - невосполнимая утрата, сообщило посольство РФ в Минске.
"Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. На посту главы внешнеполитического ведомства он внёс большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твёрдо и эффективно отстаивал интересы Республики Беларусь на международных площадках", - сообщило посольство.
Дипмиссия назвала его смерть "тяжёлой, невосполнимой утратой" и выразила самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Макея.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 17:55
Биография Владимира Макея
 
РоссияБелоруссияМинскВ миреВладимир МакейУмер глава МИД Белоруссии Макей
 
 
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