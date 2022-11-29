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В Минске прощаются с главой МИД Макеем

В Минске прощаются с главой МИД Макеем - РИА Новости, 29.11.2022

В Минске прощаются с главой МИД Макеем

Церемония прощания со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем проходит в Минске в Центральном доме офицеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:56

2022-11-29T10:56

2022-11-29T13:14

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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Церемония прощания со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем проходит в Минске в Центральном доме офицеров, передает корреспондент РИА Новости.Церемония началась с 10.00 мск, но прежде чем доступ в здание был открыт для СМИ и широкой общественности, с Макеем в узком кругу простился президент республики Александр Лукашенко. От него у гроба стоит венок.Затем к гробу начали подходить белорусские чиновники. При этом на подступах к зданию, где проходит церемония, начала образовываться очередь из желающих проститься с главой МИД. Министр будет похоронен на Восточном кладбище Минска.Церемонию прощания с Макеем посетили замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Они возложили цветы у гроба, выразили соболезнования семье покойного. Траурные венки от МИД РФ и посольства России у гроба установили военнослужащие роты почетного караула. С главой МИД Белоруссии также прибыли проститься генсек ОДКБ Станислав Зась, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, спецпосланник министра внешних связей и торговли Венгрии Петер Штарай, глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.У здания Дома офицеров образовалась очередь из нескольких сотен человек, которые хотят проститься с главой МИД Белоруссии.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Пост министра иностранных дел Макей занимал с 22 августа 2012 года. Соболезнования в связи с кончиной Макея ранее выразил президент Белоруссии Лукашенко, парламент и другие госорганы республики, ряд лидеров, государственных и общественных деятелей иностранных государств, представители духовенства различных конфессий.В соболезновании МИД России Макей назван человеком широкой души и глубокой мудрости, блестящим профессионалом, соратником и верным товарищем, снискавшим любовь и уважение в Белоруссии и далеко за ее пределами.

https://ria.ru/20221126/makey-1834476599.html

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Кадры прощания с главой белорусского МИД Макеем Кадры прощания с главой белорусского МИД Макеем 2022-11-29T10:56 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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