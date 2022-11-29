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В Минске прощаются с главой МИД Макеем - РИА Новости, 29.11.2022
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В Минске прощаются с главой МИД Макеем
В Минске прощаются с главой МИД Макеем - РИА Новости, 29.11.2022
В Минске прощаются с главой МИД Макеем
Церемония прощания со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем проходит в Минске в Центральном доме офицеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:56
2022-11-29T13:14
в мире
минск
белоруссия
умер глава мид белоруссии макей
владимир макей
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Церемония прощания со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем проходит в Минске в Центральном доме офицеров, передает корреспондент РИА Новости.Церемония началась с 10.00 мск, но прежде чем доступ в здание был открыт для СМИ и широкой общественности, с Макеем в узком кругу простился президент республики Александр Лукашенко. От него у гроба стоит венок.Затем к гробу начали подходить белорусские чиновники. При этом на подступах к зданию, где проходит церемония, начала образовываться очередь из желающих проститься с главой МИД. Министр будет похоронен на Восточном кладбище Минска.Церемонию прощания с Макеем посетили замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Они возложили цветы у гроба, выразили соболезнования семье покойного. Траурные венки от МИД РФ и посольства России у гроба установили военнослужащие роты почетного караула. С главой МИД Белоруссии также прибыли проститься генсек ОДКБ Станислав Зась, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, спецпосланник министра внешних связей и торговли Венгрии Петер Штарай, глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.У здания Дома офицеров образовалась очередь из нескольких сотен человек, которые хотят проститься с главой МИД Белоруссии.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Пост министра иностранных дел Макей занимал с 22 августа 2012 года. Соболезнования в связи с кончиной Макея ранее выразил президент Белоруссии Лукашенко, парламент и другие госорганы республики, ряд лидеров, государственных и общественных деятелей иностранных государств, представители духовенства различных конфессий.В соболезновании МИД России Макей назван человеком широкой души и глубокой мудрости, блестящим профессионалом, соратником и верным товарищем, снискавшим любовь и уважение в Белоруссии и далеко за ее пределами.
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Кадры прощания с главой белорусского МИД Макеем
Кадры прощания с главой белорусского МИД Макеем
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в мире, минск, белоруссия, умер глава мид белоруссии макей, владимир макей
В мире, Минск, Белоруссия, Умер глава МИД Белоруссии Макей, Владимир Макей
10:56 29.11.2022 (обновлено: 13:14 29.11.2022)
 
В Минске прощаются с главой МИД Макеем

В Минске проходит церемония прощания с умершим 26 ноября главой МИД Макеем

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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Церемония прощания со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем проходит в Минске в Центральном доме офицеров, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония началась с 10.00 мск, но прежде чем доступ в здание был открыт для СМИ и широкой общественности, с Макеем в узком кругу простился президент республики Александр Лукашенко. От него у гроба стоит венок.
© Sputnik / Виктор ТолочкоЦеремония прощания с Владимиром Макеем в Минске
Церемония прощания с Владимиром Макеем в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Церемония прощания с Владимиром Макеем в Минске
Затем к гробу начали подходить белорусские чиновники. При этом на подступах к зданию, где проходит церемония, начала образовываться очередь из желающих проститься с главой МИД. Министр будет похоронен на Восточном кладбище Минска.
Церемонию прощания с Макеем посетили замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Они возложили цветы у гроба, выразили соболезнования семье покойного. Траурные венки от МИД РФ и посольства России у гроба установили военнослужащие роты почетного караула. С главой МИД Белоруссии также прибыли проститься генсек ОДКБ Станислав Зась, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, спецпосланник министра внешних связей и торговли Венгрии Петер Штарай, глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
У здания Дома офицеров образовалась очередь из нескольких сотен человек, которые хотят проститься с главой МИД Белоруссии.
Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Пост министра иностранных дел Макей занимал с 22 августа 2012 года. Соболезнования в связи с кончиной Макея ранее выразил президент Белоруссии Лукашенко, парламент и другие госорганы республики, ряд лидеров, государственных и общественных деятелей иностранных государств, представители духовенства различных конфессий.
В соболезновании МИД России Макей назван человеком широкой души и глубокой мудрости, блестящим профессионалом, соратником и верным товарищем, снискавшим любовь и уважение в Белоруссии и далеко за ее пределами.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 17:55
Биография Владимира Макея
 
В миреМинскБелоруссияУмер глава МИД Белоруссии МакейВладимир Макей
 
 
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