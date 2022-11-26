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Макей в последнем интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине - РИА Новости, 26.11.2022
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Макей в последнем интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине
Макей в последнем интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине - РИА Новости, 26.11.2022
Макей в последнем интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который скоропостижно скончался на 65-м году жизни, одно из последних интервью дал РИА Новости – в нем он... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:36
2022-11-26T22:28
в мире
владимир макей
валентин рыбаков
белоруссия
украина
нью-йорк (город)
оон
генеральная ассамблея оон
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НЬЮ-ЙОРК, 26 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который скоропостижно скончался на 65-м году жизни, одно из последних интервью дал РИА Новости – в нем он сделал ряд заявлений, которые могут оказаться пророческими.Беседа проходила в конце сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в постпредстве на 67-й улице.Несколько утомленный рабочим графиком, министр держался приветливо, отвечая в присущей ему манере – мягко и в то же время предельно четко.Как рассказал позднее РИА Новости постпред белорусской миссии при ООН Валентин Рыбаков, в те дни в Нью-Йорке Макей работал очень много, его программа встреч была перегружена.Беседа проходила на следующий день после заседания Совбеза ООН по Украине, в котором участвовал и Макей. Поэтому значительная часть интервью коснулась темы украинского конфликта.Западу не нужен мир – трагедия Украины будет расти"Рано или поздно любые войны заканчиваются за столом переговоров", - начал тогда министр, отметив, что Минск всегда выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.При этом Макей особо отметил, что Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Но для этого должна быть политическая воля обеих сторон, добавил он.Вспоминая переговоры, которые шли весной в Белоруссии и за которые он был назначен ответственным с белорусской стороны, Макей рассказал, что вначале украинская сторона не воспринимала даже сам факт диалога. Однако "даже после первой встречи появился осторожный оптимизм". Впоследствии обе стороны заявили о реальных перспективах заключения конкретного документа, который привел бы к прекращению конфликта. Однако, как вспомнил глава МИД, процесс застопорился "не без подсказки со стороны американских и европейских партнеров".Макей в ходе интервью заявил, что Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Причина, по его словам, в том, что Запад ни в коей мере не хотел бы допустить, чтобы Россия "выиграла что-либо в данной ситуации". Потому что никто не хочет возрождения России в качестве державы, которая играла бы свою, надлежащую ей роль в мире, констатировал тогда глава МИД.При этом министр заявил, что чем больше будет затягиваться этот конфликт, тем больше трагедии он принесет именно для Украины.Возможна планетарная войнаГоворя о геополитической напряженности в целом, и том, как это отражается на дебатах в ООН, глава МИД сетовал, что у делегатов на неделе высокого уровня не было четкой нацеленности на то, чтобы определить приоритеты деятельности ООН – сыпались лишь упреки в адрес России.Как заявлял Макей, уровень конфронтации достиг небывалой высоты и это губительно для всей планеты. По его словам, если так дальше будет продолжаться, и если стороны не будут слушать и слышать друг друга, то это "может привести к очень серьезным последствиям, в том числе нельзя исключать и планетарную войну".В интервью Макей призывал стороны задуматься о построении нового миропорядка и о сохранении нашей цивилизации. По его словам, геополитические игроки должны сесть за стол переговоров, как это было сразу после Второй мировой войны, и выработать на основе консенсуса взаимоприемлемые, компромиссные решения.Говоря о конфликте на Украине, Макей отмечал, что как бы кто ни отрицал, три славянских народа жили в мире и согласии и имеют много общего - и чем раньше все стороны (в первую очередь Киев) осознают это, тем лучше.График министра был перегружен"Во время своего последнего приезда в Нью-Йорк в сентябре на сегмент высокого уровня Генассамблеи очень много работал, перегруженная программа была. Я пытался даже немножко умерить его пыл, потому что он провел огромное количество встреч", - вспоминает в разговоре с РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков."Даже мы уставали, хотя не участвовали во всех встречах", - добавил он.По его словам, Макей всегда сам работал над текстами своих выступлений. "Кроме официальных мероприятий в рамках Генассамблеи у него было огромное количество встреч. Причем часть этих встреч не стали публично известными", - поделился постпред.Некоторые из переговоров Макея на полях недели высокого уровня были закрытыми, "особенно встречи с представителями западных государств – США, Западной Европы". Как рассказал Рыбаков, эти встречи не афишировались по просьбе западных представителей.По его словам, в ходе этих переговоров речь шла "о попытках каким-то образом хотя бы возобновить и поддерживать диалог".Потеря, которую трудно восполнить"Мы вместе с ним с 1975 по 1980 годы вместе учились на переводческом факультете Минского института иностранных языков. Мы были на одном курсе все пять лет. Он был в немецкой группе - у него был первый немецкий язык, второй – английский. А я в английской группе учился – первый был английский, второй французский", - вспоминает Рыбаков.По словам постпреда, он близко работал с Макеем в МИД с 1993-1994 года. "У него была блестящая карьера, он ушел в администрацию, он был помощником президента и главой администрации, потом стал министром иностранных дел. Все это время бок о бок работали", - рассказал он.Он назвал уход Макея огромной потерей для министерства иностранных дел и для Белоруссии в целом. "Потому что это был профессионал высочайшего класса, которых не так много. И это потеря, которую будет очень-очень трудно восполнить", - заключил Рыбаков.Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что еще вчера Макей обсуждал рабочие планы на неделю, ничего не предвещало внезапной смерти.
https://ria.ru/20221126/makey-1834476599.html
https://ria.ru/20221126/makey-1834488658.html
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в мире, владимир макей , валентин рыбаков, белоруссия, украина, нью-йорк (город), оон, генеральная ассамблея оон, умер глава мид белоруссии макей
В мире, Владимир Макей , Валентин Рыбаков, Белоруссия, Украина, Нью-Йорк (город), ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Умер глава МИД Белоруссии Макей
21:36 26.11.2022 (обновлено: 22:28 26.11.2022)
 
Макей в последнем интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине

В последнем интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Макей говорил о планетарной войне

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который скоропостижно скончался на 65-м году жизни, одно из последних интервью дал РИА Новости – в нем он сделал ряд заявлений, которые могут оказаться пророческими.
Беседа проходила в конце сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в постпредстве на 67-й улице.
Несколько утомленный рабочим графиком, министр держался приветливо, отвечая в присущей ему манере – мягко и в то же время предельно четко.
Как рассказал позднее РИА Новости постпред белорусской миссии при ООН Валентин Рыбаков, в те дни в Нью-Йорке Макей работал очень много, его программа встреч была перегружена.
Беседа проходила на следующий день после заседания Совбеза ООН по Украине, в котором участвовал и Макей. Поэтому значительная часть интервью коснулась темы украинского конфликта.

Западу не нужен мир – трагедия Украины будет расти

"Рано или поздно любые войны заканчиваются за столом переговоров", - начал тогда министр, отметив, что Минск всегда выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
При этом Макей особо отметил, что Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Но для этого должна быть политическая воля обеих сторон, добавил он.
Вспоминая переговоры, которые шли весной в Белоруссии и за которые он был назначен ответственным с белорусской стороны, Макей рассказал, что вначале украинская сторона не воспринимала даже сам факт диалога. Однако "даже после первой встречи появился осторожный оптимизм". Впоследствии обе стороны заявили о реальных перспективах заключения конкретного документа, который привел бы к прекращению конфликта. Однако, как вспомнил глава МИД, процесс застопорился "не без подсказки со стороны американских и европейских партнеров".
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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Биография Владимира Макея
Макей в ходе интервью заявил, что Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Причина, по его словам, в том, что Запад ни в коей мере не хотел бы допустить, чтобы Россия "выиграла что-либо в данной ситуации". Потому что никто не хочет возрождения России в качестве державы, которая играла бы свою, надлежащую ей роль в мире, констатировал тогда глава МИД.
При этом министр заявил, что чем больше будет затягиваться этот конфликт, тем больше трагедии он принесет именно для Украины.

Возможна планетарная война

Говоря о геополитической напряженности в целом, и том, как это отражается на дебатах в ООН, глава МИД сетовал, что у делегатов на неделе высокого уровня не было четкой нацеленности на то, чтобы определить приоритеты деятельности ООН – сыпались лишь упреки в адрес России.
Как заявлял Макей, уровень конфронтации достиг небывалой высоты и это губительно для всей планеты. По его словам, если так дальше будет продолжаться, и если стороны не будут слушать и слышать друг друга, то это "может привести к очень серьезным последствиям, в том числе нельзя исключать и планетарную войну".
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 19:54
Слуцкий отметил профессиональные качества Макея
В интервью Макей призывал стороны задуматься о построении нового миропорядка и о сохранении нашей цивилизации. По его словам, геополитические игроки должны сесть за стол переговоров, как это было сразу после Второй мировой войны, и выработать на основе консенсуса взаимоприемлемые, компромиссные решения.
Говоря о конфликте на Украине, Макей отмечал, что как бы кто ни отрицал, три славянских народа жили в мире и согласии и имеют много общего - и чем раньше все стороны (в первую очередь Киев) осознают это, тем лучше.

График министра был перегружен

"Во время своего последнего приезда в Нью-Йорк в сентябре на сегмент высокого уровня Генассамблеи очень много работал, перегруженная программа была. Я пытался даже немножко умерить его пыл, потому что он провел огромное количество встреч", - вспоминает в разговоре с РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Даже мы уставали, хотя не участвовали во всех встречах", - добавил он.
По его словам, Макей всегда сам работал над текстами своих выступлений. "Кроме официальных мероприятий в рамках Генассамблеи у него было огромное количество встреч. Причем часть этих встреч не стали публично известными", - поделился постпред.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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Некоторые из переговоров Макея на полях недели высокого уровня были закрытыми, "особенно встречи с представителями западных государств – США, Западной Европы". Как рассказал Рыбаков, эти встречи не афишировались по просьбе западных представителей.
По его словам, в ходе этих переговоров речь шла "о попытках каким-то образом хотя бы возобновить и поддерживать диалог".

Потеря, которую трудно восполнить

"Мы вместе с ним с 1975 по 1980 годы вместе учились на переводческом факультете Минского института иностранных языков. Мы были на одном курсе все пять лет. Он был в немецкой группе - у него был первый немецкий язык, второй – английский. А я в английской группе учился – первый был английский, второй французский", - вспоминает Рыбаков.
По словам постпреда, он близко работал с Макеем в МИД с 1993-1994 года. "У него была блестящая карьера, он ушел в администрацию, он был помощником президента и главой администрации, потом стал министром иностранных дел. Все это время бок о бок работали", - рассказал он.
"Володя – человек абсолютно профессиональный, принципиальный, настоящий дипломат. Потому что, с моей точки зрения, дипломат – это человек, который должен хорошо знать национальные интересы и приоритеты своей страны и уметь их защищать и продвигать. И Володя делал это блестяще на любом направлении, котором работал", - добавил Рыбаков.
Он назвал уход Макея огромной потерей для министерства иностранных дел и для Белоруссии в целом. "Потому что это был профессионал высочайшего класса, которых не так много. И это потеря, которую будет очень-очень трудно восполнить", - заключил Рыбаков.
Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что еще вчера Макей обсуждал рабочие планы на неделю, ничего не предвещало внезапной смерти.
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В миреВладимир МакейВалентин РыбаковБелоруссияУкраинаНью-Йорк (город)ООНГенеральная Ассамблея ООНУмер глава МИД Белоруссии Макей
 
 
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