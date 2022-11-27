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Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина
Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина - РИА Новости, 27.11.2022
Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И выразил соболезнование в связи со смертью своего белорусского коллеги Владимира Макея, отметив его... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:03
2022-11-27T12:03
2022-11-27T12:03
в мире
китай
белоруссия
пекин
ван и (политик)
умер глава мид белоруссии макей
владимир макей
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МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И выразил соболезнование в связи со смертью своего белорусского коллеги Владимира Макея, отметив его вклад в превращение китайско-белорусских отношений во всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, говорится на сайте посольства Белоруссии в Китае.Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года."Потрясен прискорбным известием о кончине министра иностранных дел вашей страны господина Макея и выражаю в связи с этим свои глубокие соболезнования. Господин Макей – хороший друг Китая и мой старый друг. При жизни он активно поддерживал развитие китайско-белорусских отношений, энергично продвигал сотрудничество между двумя странами в различных областях и внес важный вклад в превращение китайско-белорусских отношений во всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство", - говорится в соболезновании главы МИД КНР, опубликованном на сайте белорусской дипмиссии в Пекине.Там отмечается, что министерство иностранных дел Китая готово продолжать укреплять сотрудничество с министерством иностранных дел Белоруссии, совместно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств двух стран, и способствовать непрерывному развитию китайско-белорусских отношений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, белоруссия, пекин, ван и (политик), умер глава мид белоруссии макей, владимир макей
В мире, Китай, Белоруссия, Пекин, Ван И (политик), Умер глава МИД Белоруссии Макей, Владимир Макей
Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина
Глава МИД КНР Ван И отметил позитивный вклад Макея в развитие отношений Пекина и Минска
МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И выразил соболезнование в связи со смертью своего белорусского коллеги Владимира Макея, отметив его вклад в превращение китайско-белорусских отношений во всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, говорится на сайте посольства Белоруссии в Китае.
Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года.
"Потрясен прискорбным известием о кончине министра иностранных дел вашей страны господина Макея и выражаю в связи с этим свои глубокие соболезнования. Господин Макей – хороший друг Китая и мой старый друг. При жизни он активно поддерживал развитие китайско-белорусских отношений, энергично продвигал сотрудничество между двумя странами в различных областях и внес важный вклад в превращение китайско-белорусских отношений во всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство", - говорится в соболезновании главы МИД КНР, опубликованном на сайте белорусской дипмиссии в Пекине
.
Там отмечается, что министерство иностранных дел Китая готово продолжать укреплять сотрудничество с министерством иностранных дел Белоруссии, совместно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств двух стран, и способствовать непрерывному развитию китайско-белорусских отношений.