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Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина

Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина - РИА Новости, 27.11.2022

Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И выразил соболезнование в связи со смертью своего белорусского коллеги Владимира Макея, отметив его... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:03

2022-11-27T12:03

2022-11-27T12:03

в мире

китай

белоруссия

пекин

ван и (политик)

умер глава мид белоруссии макей

владимир макей

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МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И выразил соболезнование в связи со смертью своего белорусского коллеги Владимира Макея, отметив его вклад в превращение китайско-белорусских отношений во всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, говорится на сайте посольства Белоруссии в Китае.Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года."Потрясен прискорбным известием о кончине министра иностранных дел вашей страны господина Макея и выражаю в связи с этим свои глубокие соболезнования. Господин Макей – хороший друг Китая и мой старый друг. При жизни он активно поддерживал развитие китайско-белорусских отношений, энергично продвигал сотрудничество между двумя странами в различных областях и внес важный вклад в превращение китайско-белорусских отношений во всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство", - говорится в соболезновании главы МИД КНР, опубликованном на сайте белорусской дипмиссии в Пекине.Там отмечается, что министерство иностранных дел Китая готово продолжать укреплять сотрудничество с министерством иностранных дел Белоруссии, совместно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств двух стран, и способствовать непрерывному развитию китайско-белорусских отношений.

https://ria.ru/20221126/makey-1834511323.html

китай

белоруссия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, белоруссия, пекин, ван и (политик), умер глава мид белоруссии макей, владимир макей