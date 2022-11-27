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Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина - РИА Новости, 27.11.2022
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Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина
Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина - РИА Новости, 27.11.2022
Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И выразил соболезнование в связи со смертью своего белорусского коллеги Владимира Макея, отметив его... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:03
2022-11-27T12:03
в мире
китай
белоруссия
пекин
ван и (политик)
умер глава мид белоруссии макей
владимир макей
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МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И выразил соболезнование в связи со смертью своего белорусского коллеги Владимира Макея, отметив его вклад в превращение китайско-белорусских отношений во всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, говорится на сайте посольства Белоруссии в Китае.Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года."Потрясен прискорбным известием о кончине министра иностранных дел вашей страны господина Макея и выражаю в связи с этим свои глубокие соболезнования. Господин Макей – хороший друг Китая и мой старый друг. При жизни он активно поддерживал развитие китайско-белорусских отношений, энергично продвигал сотрудничество между двумя странами в различных областях и внес важный вклад в превращение китайско-белорусских отношений во всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство", - говорится в соболезновании главы МИД КНР, опубликованном на сайте белорусской дипмиссии в Пекине.Там отмечается, что министерство иностранных дел Китая готово продолжать укреплять сотрудничество с министерством иностранных дел Белоруссии, совместно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств двух стран, и способствовать непрерывному развитию китайско-белорусских отношений.
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в мире, китай, белоруссия, пекин, ван и (политик), умер глава мид белоруссии макей, владимир макей
В мире, Китай, Белоруссия, Пекин, Ван И (политик), Умер глава МИД Белоруссии Макей, Владимир Макей
12:03 27.11.2022
 
Глава МИД КНР отметил вклад Макея в отношения Минска и Пекина

Глава МИД КНР Ван И отметил позитивный вклад Макея в развитие отношений Пекина и Минска

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото
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МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И выразил соболезнование в связи со смертью своего белорусского коллеги Владимира Макея, отметив его вклад в превращение китайско-белорусских отношений во всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, говорится на сайте посольства Белоруссии в Китае.
Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года.
"Потрясен прискорбным известием о кончине министра иностранных дел вашей страны господина Макея и выражаю в связи с этим свои глубокие соболезнования. Господин Макей – хороший друг Китая и мой старый друг. При жизни он активно поддерживал развитие китайско-белорусских отношений, энергично продвигал сотрудничество между двумя странами в различных областях и внес важный вклад в превращение китайско-белорусских отношений во всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство", - говорится в соболезновании главы МИД КНР, опубликованном на сайте белорусской дипмиссии в Пекине.
Там отмечается, что министерство иностранных дел Китая готово продолжать укреплять сотрудничество с министерством иностранных дел Белоруссии, совместно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств двух стран, и способствовать непрерывному развитию китайско-белорусских отношений.
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В миреКитайБелоруссияПекинВан И (политик)Умер глава МИД Белоруссии МакейВладимир Макей
 
 
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