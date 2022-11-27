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Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Макея
Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Макея - РИА Новости, 27.11.2022
Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Макея
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования супруге главы МИД Белоруссии Владимира Макея, скончавшегося накануне, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:38
2022-11-27T11:38
2022-11-27T11:41
россия
белоруссия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир макей
умер глава мид белоруссии макей
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования супруге главы МИД Белоруссии Владимира Макея, скончавшегося накануне, сообщили в МИД РФ.Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года."Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил супруге своего коллеги телеграмму с соболезнованиями всем его родным и близким", - отмечается в распространенном в воскресенье сообщении российского МИД.В заявлении отмечается, что руководство и коллектив министерства иностранных дел РФ глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной 26 ноября министра."Ушел из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей родине и защите ее интересов на международной арене", - говорится в сообщении.Ведомство подчеркнуло, что Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства и укрепление связей между братскими народами России и Белоруссии."Владимир Владимирович Макей навсегда останется в наших сердцах как человек широкой души и глубокой мудрости, блестящий профессионал, соратник и верный товарищ, снискавший любовь и уважение не только граждан своей страны, но и далеко за пределами Беларуси. Мы всегда будем чтить его память", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир макей , умер глава мид белоруссии макей, в мире
Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Макей , Умер глава МИД Белоруссии Макей, В мире
11:38 27.11.2022 (обновлено: 11:41 27.11.2022)
Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Макея
Лавров выразил соболезнования супруге умершего накануне главы МИД Белоруссии Макея
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования супруге главы МИД Белоруссии Владимира Макея, скончавшегося накануне, сообщили
в МИД РФ.
Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.
"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил супруге своего коллеги телеграмму с соболезнованиями всем его родным и близким", - отмечается в распространенном в воскресенье сообщении российского МИД.
В заявлении отмечается, что руководство и коллектив министерства иностранных дел РФ глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной 26 ноября министра.
"Ушел из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей родине и защите ее интересов на международной арене", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства и укрепление связей между братскими народами России и Белоруссии.
"Владимир Владимирович Макей навсегда останется в наших сердцах как человек широкой души и глубокой мудрости, блестящий профессионал, соратник и верный товарищ, снискавший любовь и уважение не только граждан своей страны, но и далеко за пределами Беларуси. Мы всегда будем чтить его память", - говорится в сообщении.