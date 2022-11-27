Рейтинг@Mail.ru
Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Макея - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/makey-1834551637.html
Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Макея
Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Макея - РИА Новости, 27.11.2022
Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Макея
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования супруге главы МИД Белоруссии Владимира Макея, скончавшегося накануне, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:38
2022-11-27T11:41
россия
белоруссия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир макей
умер глава мид белоруссии макей
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758449120_0:82:3080:1814_1920x0_80_0_0_5ba4c96aea052fad0f27ac117392b8db.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования супруге главы МИД Белоруссии Владимира Макея, скончавшегося накануне, сообщили в МИД РФ.Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года."Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил супруге своего коллеги телеграмму с соболезнованиями всем его родным и близким", - отмечается в распространенном в воскресенье сообщении российского МИД.В заявлении отмечается, что руководство и коллектив министерства иностранных дел РФ глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной 26 ноября министра."Ушел из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей родине и защите ее интересов на международной арене", - говорится в сообщении.Ведомство подчеркнуло, что Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства и укрепление связей между братскими народами России и Белоруссии."Владимир Владимирович Макей навсегда останется в наших сердцах как человек широкой души и глубокой мудрости, блестящий профессионал, соратник и верный товарищ, снискавший любовь и уважение не только граждан своей страны, но и далеко за пределами Беларуси. Мы всегда будем чтить его память", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html
https://ria.ru/20221126/makey-1834502359.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758449120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc735417aafb4c714f1a1ad3ca3aa5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир макей , умер глава мид белоруссии макей, в мире
Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Макей , Умер глава МИД Белоруссии Макей, В мире
11:38 27.11.2022 (обновлено: 11:41 27.11.2022)
 
Лавров направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Макея

Лавров выразил соболезнования супруге умершего накануне главы МИД Белоруссии Макея

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования супруге главы МИД Белоруссии Владимира Макея, скончавшегося накануне, сообщили в МИД РФ.
Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 21:36
Макей в последнем интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине
"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил супруге своего коллеги телеграмму с соболезнованиями всем его родным и близким", - отмечается в распространенном в воскресенье сообщении российского МИД.
В заявлении отмечается, что руководство и коллектив министерства иностранных дел РФ глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной 26 ноября министра.
"Ушел из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей родине и защите ее интересов на международной арене", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства и укрепление связей между братскими народами России и Белоруссии.
"Владимир Владимирович Макей навсегда останется в наших сердцах как человек широкой души и глубокой мудрости, блестящий профессионал, соратник и верный товарищ, снискавший любовь и уважение не только граждан своей страны, но и далеко за пределами Беларуси. Мы всегда будем чтить его память", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 21:47
Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию
 
РоссияБелоруссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир МакейУмер глава МИД Белоруссии МакейВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала