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Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию - РИА Новости, 26.11.2022
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Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию
Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию - РИА Новости, 26.11.2022
Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе Организации договора коллективной... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:47
2022-11-26T22:29
владимир макей
белоруссия
одкб
умер глава мид белоруссии макей
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе Организации договора коллективной безопасности, сообщила Парламентская ассамблея ОДКБ.Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.Там отметили, что все, кто знал Макея, уважали его за порядочность, целеустремленность и редкое трудолюбие."Макей возглавлял министерство иностранных дел Республики Беларусь с 2012 года и многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе ОДКБ, честно служил своей родине и был примером порядочности и доброжелательности", - отметили в организации.
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владимир макей , белоруссия, одкб, умер глава мид белоруссии макей
Владимир Макей , Белоруссия, ОДКБ, Умер глава МИД Белоруссии Макей
21:47 26.11.2022 (обновлено: 22:29 26.11.2022)
 
Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию

Парламентская ассамблея ОДКБ: Макей много сделал для евразийской интеграции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе Организации договора коллективной безопасности, сообщила Парламентская ассамблея ОДКБ.
Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.
"Секретариат ПА ОДКБ и полномочные представители парламентов государств-членов ОДКБ выражают глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной министра иностранных дел Республики Беларусь, председателя совета министров иностранных дел ОДКБ Владимира Владимировича Макея. Не стало авторитетного государственного деятеля, истинного патриота и неординарного человека", - сообщила ассамблея.
Там отметили, что все, кто знал Макея, уважали его за порядочность, целеустремленность и редкое трудолюбие.
"Макей возглавлял министерство иностранных дел Республики Беларусь с 2012 года и многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе ОДКБ, честно служил своей родине и был примером порядочности и доброжелательности", - отметили в организации.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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