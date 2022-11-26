https://ria.ru/20221126/makey-1834502359.html

Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию

Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию - РИА Новости, 26.11.2022

Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе Организации договора коллективной... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:47

2022-11-26T21:47

2022-11-26T22:29

владимир макей

белоруссия

одкб

умер глава мид белоруссии макей

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе Организации договора коллективной безопасности, сообщила Парламентская ассамблея ОДКБ.Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.Там отметили, что все, кто знал Макея, уважали его за порядочность, целеустремленность и редкое трудолюбие."Макей возглавлял министерство иностранных дел Республики Беларусь с 2012 года и многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе ОДКБ, честно служил своей родине и был примером порядочности и доброжелательности", - отметили в организации.

https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html

белоруссия

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Евгения Нефедова

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