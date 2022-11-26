https://ria.ru/20221126/makey-1834502359.html
Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию
Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию - РИА Новости, 26.11.2022
Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе Организации договора коллективной... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:47
2022-11-26T21:47
2022-11-26T22:29
владимир макей
белоруссия
одкб
умер глава мид белоруссии макей
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе Организации договора коллективной безопасности, сообщила Парламентская ассамблея ОДКБ.Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.Там отметили, что все, кто знал Макея, уважали его за порядочность, целеустремленность и редкое трудолюбие."Макей возглавлял министерство иностранных дел Республики Беларусь с 2012 года и многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе ОДКБ, честно служил своей родине и был примером порядочности и доброжелательности", - отметили в организации.
https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир макей , белоруссия, одкб, умер глава мид белоруссии макей
Владимир Макей , Белоруссия, ОДКБ, Умер глава МИД Белоруссии Макей
21:47 26.11.2022 (обновлено: 22:29 26.11.2022)
Парламентская ассамблея ОДКБ отметила вклад Макея в евразийскую интеграцию
Парламентская ассамблея ОДКБ: Макей много сделал для евразийской интеграции
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе Организации договора коллективной безопасности, сообщила Парламентская ассамблея ОДКБ.
Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.
"Секретариат ПА ОДКБ и полномочные представители парламентов государств-членов ОДКБ выражают глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной министра иностранных дел Республики Беларусь, председателя совета министров иностранных дел ОДКБ Владимира Владимировича Макея. Не стало авторитетного государственного деятеля, истинного патриота и неординарного человека", - сообщила ассамблея.
Там отметили, что все, кто знал Макея, уважали его за порядочность, целеустремленность и редкое трудолюбие.
"Макей возглавлял министерство иностранных дел Республики Беларусь с 2012 года и многое сделал для реализации идей евразийского интеграционного проекта, в том числе ОДКБ, честно служил своей родине и был примером порядочности и доброжелательности", - отметили в организации.