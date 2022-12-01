https://ria.ru/20221201/obse-1835578351.html

На СМИД ОБСЕ зачитали предостережение Макея об угрозе войны в Европе

На СМИД ОБСЕ зачитали предостережение Макея об угрозе войны в Европе - РИА Новости, 01.12.2022

На СМИД ОБСЕ зачитали предостережение Макея об угрозе войны в Европе

Постоянный представитель Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ зачитал обращение от имени скончавшегося главы... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:55

2022-12-01T14:55

2022-12-01T14:55

в мире

владимир макей

европа

белоруссия

обсе

умер глава мид белоруссии макей

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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ зачитал обращение от имени скончавшегося главы МИД Белоруссии Владимира Макея.Макей, занимавший пост министра иностранных дел с августа 2012 года, умер 26 ноября на 65-м году жизни."Белоруссию должен был представлять министр иностранных дел Владимир Макей. В минувшую субботу он скоропостижно ушел из жизни. Передо мной его выступление, с которым он планировал обратиться к уважаемому собранию. Я имею честь его зачитать", - сказал Дапкюнас.В тексте выступления содержится призыв к странам ОБСЕ пересмотреть практики превосходства для того, чтобы избежать глобальной катастрофы.Также он призывал дипломатов вернуться к работе по поддержанию мира - "вернуть дипломатию к работе для мирного будущего нашего континента".

https://radiosputnik.ria.ru/20221127/makey-1834550272.html

https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html

европа

белоруссия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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