https://ria.ru/20221201/obse-1835578351.html
На СМИД ОБСЕ зачитали предостережение Макея об угрозе войны в Европе
На СМИД ОБСЕ зачитали предостережение Макея об угрозе войны в Европе - РИА Новости, 01.12.2022
На СМИД ОБСЕ зачитали предостережение Макея об угрозе войны в Европе
Постоянный представитель Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ зачитал обращение от имени скончавшегося главы... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:55
2022-12-01T14:55
2022-12-01T14:55
в мире
владимир макей
европа
белоруссия
обсе
умер глава мид белоруссии макей
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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ зачитал обращение от имени скончавшегося главы МИД Белоруссии Владимира Макея.Макей, занимавший пост министра иностранных дел с августа 2012 года, умер 26 ноября на 65-м году жизни."Белоруссию должен был представлять министр иностранных дел Владимир Макей. В минувшую субботу он скоропостижно ушел из жизни. Передо мной его выступление, с которым он планировал обратиться к уважаемому собранию. Я имею честь его зачитать", - сказал Дапкюнас.В тексте выступления содержится призыв к странам ОБСЕ пересмотреть практики превосходства для того, чтобы избежать глобальной катастрофы.Также он призывал дипломатов вернуться к работе по поддержанию мира - "вернуть дипломатию к работе для мирного будущего нашего континента".
https://radiosputnik.ria.ru/20221127/makey-1834550272.html
https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир макей , европа, белоруссия, обсе, умер глава мид белоруссии макей
В мире, Владимир Макей , Европа, Белоруссия, ОБСЕ, Умер глава МИД Белоруссии Макей
На СМИД ОБСЕ зачитали предостережение Макея об угрозе войны в Европе
На СМИД ОБСЕ зачитали предостережение умершего Владимира Макея об угрозе войны в Европе
ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ зачитал обращение от имени скончавшегося главы МИД Белоруссии Владимира Макея.
Макей
, занимавший пост министра иностранных дел с августа 2012 года, умер 26 ноября на 65-м году жизни.
"Белоруссию должен был представлять министр иностранных дел Владимир Макей. В минувшую субботу он скоропостижно ушел из жизни. Передо мной его выступление, с которым он планировал обратиться к уважаемому собранию. Я имею честь его зачитать", - сказал Дапкюнас.
В тексте выступления содержится призыв к странам ОБСЕ пересмотреть практики превосходства для того, чтобы избежать глобальной катастрофы.
"Белоруссия верит, что мы можем уйти от надвигающейся глобальной военной катастрофы. Мы можем остановить войну в Европе. Чтобы это сделать, мы должны пересмотреть практики политического, социального и культурного превосходства, принять мир вокруг нас во всем его разнообразии и комплексности", - отмечал в своем обращении Макей.
Также он призывал дипломатов вернуться к работе по поддержанию мира - "вернуть дипломатию к работе для мирного будущего нашего континента".