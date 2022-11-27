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Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске - РИА Новости, 27.11.2022
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Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске
Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске - РИА Новости, 27.11.2022
Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске
Скончавшийся глава МИД Белоруссии Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе белорусского... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:58
2022-11-27T14:59
в мире
здоровье - общество
владимир макей
минск
белоруссия
умер глава мид белоруссии макей
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Скончавшийся глава МИД Белоруссии Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе белорусского правительства.Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года.Кладбище находится на востоке Минска, здесь похоронены многие государственные деятели, деятели культуры и другие известные и значимые для Белоруссии люди.В пресс-службе добавили, что на министерство обороны страны возложена обязанность обеспечить церемонию прощания в Центральном Доме офицеров в Минске.Дата и время церемонии прощания будут сообщены дополнительно, уточнили в пресс-службе.
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в мире, здоровье - общество, владимир макей , минск, белоруссия, умер глава мид белоруссии макей
В мире, Здоровье - Общество, Владимир Макей , Минск, Белоруссия, Умер глава МИД Белоруссии Макей
14:58 27.11.2022 (обновлено: 14:59 27.11.2022)
 
Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске

Главу МИД Белоруссии Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Скончавшийся глава МИД Белоруссии Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе белорусского правительства.
Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года.
"Премьер-министр подписал распоряжение об организации похорон министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея. Согласно документу, создана комиссия, куда вошли представители различных ведомств. В частности, Минскому горисполкому поручено организовать похороны Владимира Макея на Восточном кладбище столицы", - отметили в пресс-службе.
Кладбище находится на востоке Минска, здесь похоронены многие государственные деятели, деятели культуры и другие известные и значимые для Белоруссии люди.
В пресс-службе добавили, что на министерство обороны страны возложена обязанность обеспечить церемонию прощания в Центральном Доме офицеров в Минске.
Дата и время церемонии прощания будут сообщены дополнительно, уточнили в пресс-службе.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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В миреЗдоровье - ОбществоВладимир МакейМинскБелоруссияУмер глава МИД Белоруссии Макей
 
 
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