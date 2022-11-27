https://ria.ru/20221127/makey-1834574301.html

Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске

Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске - РИА Новости, 27.11.2022

Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске

Скончавшийся глава МИД Белоруссии Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе белорусского... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:58

2022-11-27T14:58

2022-11-27T14:59

в мире

здоровье - общество

владимир макей

минск

белоруссия

умер глава мид белоруссии макей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758394243_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_ec2857d41f92ff09b062ac81b9e73df4.jpg

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Скончавшийся глава МИД Белоруссии Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе белорусского правительства.Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года.Кладбище находится на востоке Минска, здесь похоронены многие государственные деятели, деятели культуры и другие известные и значимые для Белоруссии люди.В пресс-службе добавили, что на министерство обороны страны возложена обязанность обеспечить церемонию прощания в Центральном Доме офицеров в Минске.Дата и время церемонии прощания будут сообщены дополнительно, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир макей , минск, белоруссия, умер глава мид белоруссии макей