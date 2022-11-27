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Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем пройдет во вторник - РИА Новости, 27.11.2022
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Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем пройдет во вторник
Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем пройдет во вторник - РИА Новости, 27.11.2022
Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем пройдет во вторник
Церемония прощания со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем состоится во вторник в Минске, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:04
2022-11-27T15:04
в мире
белоруссия
минск
умер глава мид белоруссии макей
владимир макей
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Церемония прощания со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем состоится во вторник в Минске, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года. В правительстве Белоруссии ранее в воскресенье сообщили РИА Новости, что Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске, а церемония прощания пройдет в Центральном Доме офицеров."Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится во вторник, 29 ноября 2022 года, в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В МИД отметили, что "весь свой жизненный путь Владимир Макей посвятил служению Беларуси". "Подлинный патриот, виртуозный дипломат, выдающийся государственный деятель, искренне переживавший и неустанно работавший на благополучие и будущее нашей страны. Многие в Беларуси и за рубежом считают, что он был рожден для этой службы на данном историческом этапе. Таким было сочетание неравнодушия, остроты мышления и дальновидности, мудрости, строгости и человечности одновременно", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что при жизни Макей "не любил высокопарных фраз и никогда не согласовал бы такие оценки". "Но это без преувеличения был великий Человек. Яркая масштабная личность, ставшая значимой частью не только белорусской, но и общемировой дипломатической истории. Авторитет и искреннее уважение со стороны многих зарубежных коллег, как друзей, так и оппонентов Беларуси, говорят сами за себя. Уверены, что его вклад в укрепление и становление государственности нашей страны, обеспечение мира по достоинству еще будет оценен потомками", - подчеркивается в сообщении.Там говорится, что Макей во многом был и будет оставаться примером для руководства, коллектива МИД и загранучреждений, многих ветеранов белорусской дипломатической службы.
https://ria.ru/20221126/makey-1834470623.html
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в мире, белоруссия, минск, умер глава мид белоруссии макей, владимир макей
В мире, Белоруссия, Минск, Умер глава МИД Белоруссии Макей, Владимир Макей
15:04 27.11.2022
 
Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем пройдет во вторник

Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем состоится во вторник в Минске

© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Церемония прощания со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем состоится во вторник в Минске, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.
Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года. В правительстве Белоруссии ранее в воскресенье сообщили РИА Новости, что Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске, а церемония прощания пройдет в Центральном Доме офицеров.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея
"Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится во вторник, 29 ноября 2022 года, в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД отметили, что "весь свой жизненный путь Владимир Макей посвятил служению Беларуси". "Подлинный патриот, виртуозный дипломат, выдающийся государственный деятель, искренне переживавший и неустанно работавший на благополучие и будущее нашей страны. Многие в Беларуси и за рубежом считают, что он был рожден для этой службы на данном историческом этапе. Таким было сочетание неравнодушия, остроты мышления и дальновидности, мудрости, строгости и человечности одновременно", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что при жизни Макей "не любил высокопарных фраз и никогда не согласовал бы такие оценки". "Но это без преувеличения был великий Человек. Яркая масштабная личность, ставшая значимой частью не только белорусской, но и общемировой дипломатической истории. Авторитет и искреннее уважение со стороны многих зарубежных коллег, как друзей, так и оппонентов Беларуси, говорят сами за себя. Уверены, что его вклад в укрепление и становление государственности нашей страны, обеспечение мира по достоинству еще будет оценен потомками", - подчеркивается в сообщении.
Там говорится, что Макей во многом был и будет оставаться примером для руководства, коллектива МИД и загранучреждений, многих ветеранов белорусской дипломатической службы.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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Биография Владимира Макея
 
В миреБелоруссияМинскУмер глава МИД Белоруссии МакейВладимир Макей
 
 
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