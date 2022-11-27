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Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем пройдет во вторник

Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем пройдет во вторник - РИА Новости, 27.11.2022

Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем пройдет во вторник

Церемония прощания со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем состоится во вторник в Минске, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:04

2022-11-27T15:04

2022-11-27T15:04

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белоруссия

минск

умер глава мид белоруссии макей

владимир макей

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Церемония прощания со скончавшимся главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем состоится во вторник в Минске, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.Макей скоропостижно скончался накануне. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с августа 2012 года. В правительстве Белоруссии ранее в воскресенье сообщили РИА Новости, что Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске, а церемония прощания пройдет в Центральном Доме офицеров."Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится во вторник, 29 ноября 2022 года, в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В МИД отметили, что "весь свой жизненный путь Владимир Макей посвятил служению Беларуси". "Подлинный патриот, виртуозный дипломат, выдающийся государственный деятель, искренне переживавший и неустанно работавший на благополучие и будущее нашей страны. Многие в Беларуси и за рубежом считают, что он был рожден для этой службы на данном историческом этапе. Таким было сочетание неравнодушия, остроты мышления и дальновидности, мудрости, строгости и человечности одновременно", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что при жизни Макей "не любил высокопарных фраз и никогда не согласовал бы такие оценки". "Но это без преувеличения был великий Человек. Яркая масштабная личность, ставшая значимой частью не только белорусской, но и общемировой дипломатической истории. Авторитет и искреннее уважение со стороны многих зарубежных коллег, как друзей, так и оппонентов Беларуси, говорят сами за себя. Уверены, что его вклад в укрепление и становление государственности нашей страны, обеспечение мира по достоинству еще будет оценен потомками", - подчеркивается в сообщении.Там говорится, что Макей во многом был и будет оставаться примером для руководства, коллектива МИД и загранучреждений, многих ветеранов белорусской дипломатической службы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, минск, умер глава мид белоруссии макей, владимир макей