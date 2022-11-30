https://ria.ru/20221130/lavrov-1835333241.html

Лавров оставил запись в книге памяти Макея

Лавров оставил запись в книге памяти Макея - РИА Новости, 30.11.2022

Лавров оставил запись в книге памяти Макея

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил посольство Белоруссии в Москве и оставил запись в книге памяти в честь министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:22

2022-11-30T16:22

2022-11-30T16:57

сергей лавров

россия

белоруссия

владимир макей

умер глава мид белоруссии макей

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил посольство Белоруссии в Москве и оставил запись в книге памяти в честь министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось."Безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей страны, своей родины, большого, искреннего друга нашей страны", - заявил Лавров журналистам.Он отметил, что виделся с Макеем "буквально неделю назад" - в Ереване на мероприятиях ОДКБ."Это воспоминания о тех встречах, когда он был абсолютно бодр, сконцентрирован на задачах по достижению результатов по итогам наших переговорах. На этом фоне сообщение о его трагической кончине многих выбило из колеи", - поделился министр.По его словам, "мы должны извлечь из этого уроки - надо друг друга беречь, своих союзников, друзей, близких"."Безусловно, то, что мы будем продолжать делать по укреплению Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, мы будем делать теперь ещё и с удвоенной энергией в память о нашем друге, который очень хотел добиваться конкретных результатов на всех этих направлениях", - добвил Лавров.

https://ria.ru/20221129/makey-1835059948.html

https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html

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Влада Копылова

сергей лавров, россия, белоруссия, владимир макей , умер глава мид белоруссии макей