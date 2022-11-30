https://ria.ru/20221130/lavrov-1835333241.html
Лавров оставил запись в книге памяти Макея
Лавров оставил запись в книге памяти Макея - РИА Новости, 30.11.2022
Лавров оставил запись в книге памяти Макея
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил посольство Белоруссии в Москве и оставил запись в книге памяти в честь министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:22
2022-11-30T16:22
2022-11-30T16:57
сергей лавров
россия
белоруссия
владимир макей
умер глава мид белоруссии макей
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил посольство Белоруссии в Москве и оставил запись в книге памяти в честь министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось."Безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей страны, своей родины, большого, искреннего друга нашей страны", - заявил Лавров журналистам.Он отметил, что виделся с Макеем "буквально неделю назад" - в Ереване на мероприятиях ОДКБ."Это воспоминания о тех встречах, когда он был абсолютно бодр, сконцентрирован на задачах по достижению результатов по итогам наших переговорах. На этом фоне сообщение о его трагической кончине многих выбило из колеи", - поделился министр.По его словам, "мы должны извлечь из этого уроки - надо друг друга беречь, своих союзников, друзей, близких"."Безусловно, то, что мы будем продолжать делать по укреплению Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, мы будем делать теперь ещё и с удвоенной энергией в память о нашем друге, который очень хотел добиваться конкретных результатов на всех этих направлениях", - добвил Лавров.
https://ria.ru/20221129/makey-1835059948.html
https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, белоруссия, владимир макей , умер глава мид белоруссии макей
Сергей Лавров, Россия, Белоруссия, Владимир Макей , Умер глава МИД Белоруссии Макей
16:22 30.11.2022 (обновлено: 16:57 30.11.2022)
Лавров оставил запись в книге памяти Макея
Лавров оставил запись в книге памяти в честь главы МИД Белоруссии Владимира Макея
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил посольство Белоруссии в Москве и оставил запись в книге памяти в честь министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.
Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось.
"Безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей страны, своей родины, большого, искреннего друга нашей страны", - заявил Лавров журналистам.
Он отметил, что виделся с Макеем "буквально неделю назад" - в Ереване
на мероприятиях ОДКБ
.
"Это воспоминания о тех встречах, когда он был абсолютно бодр, сконцентрирован на задачах по достижению результатов по итогам наших переговорах. На этом фоне сообщение о его трагической кончине многих выбило из колеи", - поделился министр.
По его словам, "мы должны извлечь из этого уроки - надо друг друга беречь, своих союзников, друзей, близких".
"Безусловно, то, что мы будем продолжать делать по укреплению Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС
, СНГ
, мы будем делать теперь ещё и с удвоенной энергией в память о нашем друге, который очень хотел добиваться конкретных результатов на всех этих направлениях", - добвил Лавров.