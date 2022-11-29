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Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске - РИА Новости, 29.11.2022
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Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске
Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске - РИА Новости, 29.11.2022
Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище Минска с военными почестями и исполнением государственного гимна, передает корреспондент РИА РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:01
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в мире
владимир макей
белоруссия
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песняры
умер глава мид белоруссии макей
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище Минска с военными почестями и исполнением государственного гимна, передает корреспондент РИА Новости.Министра похоронили под оружейные залпы и исполнение государственного гимна у центральной аллеи кладбища, на котором немало могил известных в Белоруссии государственных и общественных деятелей, представителей культуры, науки, спорта. Например, недалеко находятся могилы руководителя "Песняров" Владимира Мулявина и хоккеиста Руслана Салея.Помимо семьи и близких на кладбище присутствовали коллеги Макея, дипломаты, чиновники, а также другие неравнодушных люди.Ранее в Минске в здании Дома офицеров прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии, с утра там образовалась очередь из нескольких сотен человек, которые пришли проститься с Макеем.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Пост министра иностранных дел он занимал с 22 августа 2012 года.
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В Минске прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем
В Минске прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем
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в мире, владимир макей , белоруссия, минск, песняры, умер глава мид белоруссии макей
В мире, Владимир Макей , Белоруссия, Минск, Песняры, Умер глава МИД Белоруссии Макей
16:01 29.11.2022 (обновлено: 16:09 29.11.2022)
 
Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске

Главу МИД Белоруссии Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске

Читать ria.ru в
МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище Минска с военными почестями и исполнением государственного гимна, передает корреспондент РИА Новости.
Министра похоронили под оружейные залпы и исполнение государственного гимна у центральной аллеи кладбища, на котором немало могил известных в Белоруссии государственных и общественных деятелей, представителей культуры, науки, спорта. Например, недалеко находятся могилы руководителя "Песняров" Владимира Мулявина и хоккеиста Руслана Салея.
Помимо семьи и близких на кладбище присутствовали коллеги Макея, дипломаты, чиновники, а также другие неравнодушных люди.
Ранее в Минске в здании Дома офицеров прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии, с утра там образовалась очередь из нескольких сотен человек, которые пришли проститься с Макеем.
Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Пост министра иностранных дел он занимал с 22 августа 2012 года.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 21:36
Макей в последнем интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине
 
В миреВладимир МакейБелоруссияМинскПеснярыУмер глава МИД Белоруссии Макей
 
 
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