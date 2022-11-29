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Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске

Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске - РИА Новости, 29.11.2022

Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище Минска с военными почестями и исполнением государственного гимна, передает корреспондент РИА РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:01

2022-11-29T16:01

2022-11-29T16:09

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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище Минска с военными почестями и исполнением государственного гимна, передает корреспондент РИА Новости.Министра похоронили под оружейные залпы и исполнение государственного гимна у центральной аллеи кладбища, на котором немало могил известных в Белоруссии государственных и общественных деятелей, представителей культуры, науки, спорта. Например, недалеко находятся могилы руководителя "Песняров" Владимира Мулявина и хоккеиста Руслана Салея.Помимо семьи и близких на кладбище присутствовали коллеги Макея, дипломаты, чиновники, а также другие неравнодушных люди.Ранее в Минске в здании Дома офицеров прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии, с утра там образовалась очередь из нескольких сотен человек, которые пришли проститься с Макеем.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Пост министра иностранных дел он занимал с 22 августа 2012 года.

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В Минске прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем В Минске прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем 2022-11-29T16:01 true PT1M01S

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в мире, владимир макей , белоруссия, минск, песняры, умер глава мид белоруссии макей