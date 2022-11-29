https://ria.ru/20221129/makey-1835059948.html
Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске
Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске - РИА Новости, 29.11.2022
Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище Минска с военными почестями и исполнением государственного гимна, передает корреспондент РИА РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:01
2022-11-29T16:01
2022-11-29T16:09
в мире
владимир макей
белоруссия
минск
песняры
умер глава мид белоруссии макей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835061447_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f39fb9827b3bf36ee890f8a75d761098.jpg
МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище Минска с военными почестями и исполнением государственного гимна, передает корреспондент РИА Новости.Министра похоронили под оружейные залпы и исполнение государственного гимна у центральной аллеи кладбища, на котором немало могил известных в Белоруссии государственных и общественных деятелей, представителей культуры, науки, спорта. Например, недалеко находятся могилы руководителя "Песняров" Владимира Мулявина и хоккеиста Руслана Салея.Помимо семьи и близких на кладбище присутствовали коллеги Макея, дипломаты, чиновники, а также другие неравнодушных люди.Ранее в Минске в здании Дома офицеров прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии, с утра там образовалась очередь из нескольких сотен человек, которые пришли проститься с Макеем.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Пост министра иностранных дел он занимал с 22 августа 2012 года.
https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835061447_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f41c7596999470bae4677b29df69f0d8.jpg
В Минске прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем
В Минске прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем
2022-11-29T16:01
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир макей , белоруссия, минск, песняры, умер глава мид белоруссии макей
В мире, Владимир Макей , Белоруссия, Минск, Песняры, Умер глава МИД Белоруссии Макей
16:01 29.11.2022 (обновлено: 16:09 29.11.2022)
Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске
Главу МИД Белоруссии Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске
МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище Минска с военными почестями и исполнением государственного гимна, передает корреспондент РИА Новости.
Министра похоронили под оружейные залпы и исполнение государственного гимна у центральной аллеи кладбища, на котором немало могил известных в Белоруссии государственных и общественных деятелей, представителей культуры, науки, спорта. Например, недалеко находятся могилы руководителя "Песняров" Владимира Мулявина и хоккеиста Руслана Салея.
Помимо семьи и близких на кладбище присутствовали коллеги Макея, дипломаты, чиновники, а также другие неравнодушных люди.
Ранее в Минске в здании Дома офицеров прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии, с утра там образовалась очередь из нескольких сотен человек, которые пришли проститься с Макеем.
Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Пост министра иностранных дел он занимал с 22 августа 2012 года.