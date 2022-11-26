https://ria.ru/20221126/makey-1834506028.html

Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея

Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея - РИА Новости, 26.11.2022

Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея

Представительство Евросоюза в Белоруссии выразило соболезнования в связи с кончиной министра иностранных дел республики Владимира Макея. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T22:24

2022-11-26T22:24

2022-11-26T22:45

в мире

владимир макей

белоруссия

россия

евросоюз

умер глава мид белоруссии макей

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Представительство Евросоюза в Белоруссии выразило соболезнования в связи с кончиной министра иностранных дел республики Владимира Макея."Искренние соболезнования. Наши мысли с семьей, коллегами и друзьями министра Макея, потому что они переживают трудные времена", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) представительства.Владимир Макей скоропостижно скончался в субботу на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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белоруссия

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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