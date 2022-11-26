https://ria.ru/20221126/makey-1834506028.html
Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея
Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея - РИА Новости, 26.11.2022
Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея
Представительство Евросоюза в Белоруссии выразило соболезнования в связи с кончиной министра иностранных дел республики Владимира Макея. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T22:24
2022-11-26T22:24
2022-11-26T22:45
в мире
владимир макей
белоруссия
россия
евросоюз
умер глава мид белоруссии макей
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Представительство Евросоюза в Белоруссии выразило соболезнования в связи с кончиной министра иностранных дел республики Владимира Макея."Искренние соболезнования. Наши мысли с семьей, коллегами и друзьями министра Макея, потому что они переживают трудные времена", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) представительства.Владимир Макей скоропостижно скончался в субботу на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир макей , белоруссия, россия, евросоюз, умер глава мид белоруссии макей
В мире, Владимир Макей , Белоруссия, Россия, Евросоюз, Умер глава МИД Белоруссии Макей
22:24 26.11.2022 (обновлено: 22:45 26.11.2022)
Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея
Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью главы МИД Белоруссии Макея