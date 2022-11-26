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Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея - РИА Новости, 26.11.2022
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Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея
Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея - РИА Новости, 26.11.2022
Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея
Представительство Евросоюза в Белоруссии выразило соболезнования в связи с кончиной министра иностранных дел республики Владимира Макея. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T22:24
2022-11-26T22:45
в мире
владимир макей
белоруссия
россия
евросоюз
умер глава мид белоруссии макей
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Представительство Евросоюза в Белоруссии выразило соболезнования в связи с кончиной министра иностранных дел республики Владимира Макея."Искренние соболезнования. Наши мысли с семьей, коллегами и друзьями министра Макея, потому что они переживают трудные времена", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) представительства.Владимир Макей скоропостижно скончался в субботу на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, владимир макей , белоруссия, россия, евросоюз, умер глава мид белоруссии макей
В мире, Владимир Макей , Белоруссия, Россия, Евросоюз, Умер глава МИД Белоруссии Макей
22:24 26.11.2022 (обновлено: 22:45 26.11.2022)
 
Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью Макея

Представительство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью главы МИД Белоруссии Макея

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Представительство Евросоюза в Белоруссии выразило соболезнования в связи с кончиной министра иностранных дел республики Владимира Макея.
"Искренние соболезнования. Наши мысли с семьей, коллегами и друзьями министра Макея, потому что они переживают трудные времена", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) представительства.
Владимир Макей скоропостижно скончался в субботу на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 21:36
Макей в последнем интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине
 
В миреВладимир МакейБелоруссияРоссияЕвросоюзУмер глава МИД Белоруссии Макей
 
 
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