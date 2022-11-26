https://ria.ru/20221126/makey-1834511323.html

Белоруссии будет трудно найти замену Макею, считает эксперт

Белоруссии будет трудно найти замену Макею, считает эксперт - РИА Новости, 26.11.2022

Белоруссии будет трудно найти замену Макею, считает эксперт

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отличался высоким профессионализмом и успешно реализовывал внешнеполитический курс Белоруссии, замену ему будет найти... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T23:25

2022-11-26T23:25

2022-11-26T23:25

владимир макей

кирилл коктыш

белоруссия

мгимо

умер глава мид белоруссии макей

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отличался высоким профессионализмом и успешно реализовывал внешнеполитический курс Белоруссии, замену ему будет найти сложно, заявил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Он отметил, что был лично знаком с Макеем.Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года."Блестяще образованный, очень умный, прекрасно понимающий систему координат. Способный со многими собеседниками, прежде всего, с западной стороны, просчитывать надолго их ходы - и содержательные, и риторические", - рассказал Коктыш.Он напомнил, что внешнеполитический курс Белоруссии определяет ее президент, а Макей его успешно реализовывал в рамках "возможного и невозможного"."Человек профессиональный, добросовестный, блестяще понимающий специфику международных отношений. При этом выдающийся дипломат. МИД занимается не внешней политикой, МИД занимается дипломатией. Политику определяет президент, и в случае Макея это было абсолютное соответствие. Высокий профессионал на своем месте, который прекрасно понимал систему координат и реализовывал политику возможного и невозможного. Ту политику, которую, соответственно, определяло государство", - отметил эксперт.Он отметил, что когда отношения Белоруссии и Евросоюза в 2020 году испортились, Макей как дипломат пытался сгладить острые углы.По его оценке, внешнеполитический курс Белоруссии после Макея не изменится, но ему трудно будет найти замену."Очень тяжело соответствовать уровню Макея. А сам курс, конечно, останется прежним, курс определяет президент", - напомнил эксперт.

https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир макей , кирилл коктыш, белоруссия, мгимо, умер глава мид белоруссии макей