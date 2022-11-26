https://ria.ru/20221126/makey-1834511323.html
Белоруссии будет трудно найти замену Макею, считает эксперт
Белоруссии будет трудно найти замену Макею, считает эксперт - РИА Новости, 26.11.2022
Белоруссии будет трудно найти замену Макею, считает эксперт
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отличался высоким профессионализмом и успешно реализовывал внешнеполитический курс Белоруссии, замену ему будет найти... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T23:25
2022-11-26T23:25
2022-11-26T23:25
владимир макей
кирилл коктыш
белоруссия
мгимо
умер глава мид белоруссии макей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758435682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fa4874fea2b19196b8b4ff79641467b.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отличался высоким профессионализмом и успешно реализовывал внешнеполитический курс Белоруссии, замену ему будет найти сложно, заявил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Он отметил, что был лично знаком с Макеем.Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года."Блестяще образованный, очень умный, прекрасно понимающий систему координат. Способный со многими собеседниками, прежде всего, с западной стороны, просчитывать надолго их ходы - и содержательные, и риторические", - рассказал Коктыш.Он напомнил, что внешнеполитический курс Белоруссии определяет ее президент, а Макей его успешно реализовывал в рамках "возможного и невозможного"."Человек профессиональный, добросовестный, блестяще понимающий специфику международных отношений. При этом выдающийся дипломат. МИД занимается не внешней политикой, МИД занимается дипломатией. Политику определяет президент, и в случае Макея это было абсолютное соответствие. Высокий профессионал на своем месте, который прекрасно понимал систему координат и реализовывал политику возможного и невозможного. Ту политику, которую, соответственно, определяло государство", - отметил эксперт.Он отметил, что когда отношения Белоруссии и Евросоюза в 2020 году испортились, Макей как дипломат пытался сгладить острые углы.По его оценке, внешнеполитический курс Белоруссии после Макея не изменится, но ему трудно будет найти замену."Очень тяжело соответствовать уровню Макея. А сам курс, конечно, останется прежним, курс определяет президент", - напомнил эксперт.
https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html
https://ria.ru/20221126/makey-1834476599.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758435682_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_976961a89429149c8198282677514e34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир макей , кирилл коктыш, белоруссия, мгимо, умер глава мид белоруссии макей
Владимир Макей , Кирилл Коктыш, Белоруссия, МГИМО, Умер глава МИД Белоруссии Макей
Белоруссии будет трудно найти замену Макею, считает эксперт
Эксперт Коктыш: Белоруссии будет трудно найти замену такому профессионалу, как Макей
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отличался высоким профессионализмом и успешно реализовывал внешнеполитический курс Белоруссии, замену ему будет найти сложно, заявил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Он отметил, что был лично знаком с Макеем.
Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года.
"Блестяще образованный, очень умный, прекрасно понимающий систему координат. Способный со многими собеседниками, прежде всего, с западной стороны, просчитывать надолго их ходы - и содержательные, и риторические", - рассказал Коктыш.
Он напомнил, что внешнеполитический курс Белоруссии определяет ее президент, а Макей его успешно реализовывал в рамках "возможного и невозможного".
"Человек профессиональный, добросовестный, блестяще понимающий специфику международных отношений. При этом выдающийся дипломат. МИД занимается не внешней политикой, МИД занимается дипломатией. Политику определяет президент, и в случае Макея это было абсолютное соответствие. Высокий профессионал на своем месте, который прекрасно понимал систему координат и реализовывал политику возможного и невозможного. Ту политику, которую, соответственно, определяло государство", - отметил эксперт.
Он отметил, что когда отношения Белоруссии и Евросоюза в 2020 году испортились, Макей как дипломат пытался сгладить острые углы.
"Дипломат всегда пытается сгладить, пытается до предела сохранить возможность диалога. В этом задача дипломата, и Макей с этим замечательно справлялся", - рассказал Коктыш.
По его оценке, внешнеполитический курс Белоруссии после Макея не изменится, но ему трудно будет найти замену.
"Очень тяжело соответствовать уровню Макея. А сам курс, конечно, останется прежним, курс определяет президент", - напомнил эксперт.