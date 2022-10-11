Случаи нападений на российские загранучреждения в мире в 2017-2022 годах
© AFP 2022 / Daniel MihailescuПожарные и сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента с автомобилем у посольства России в Бухаресте
Пожарные и сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента с автомобилем у посольства России в Бухаресте
2022
10 октября российское посольство в Берлине (Германия) подверглось нападению группы вандалов, которые бросили на территорию дипмиссии несколько силиконовых шариков и бутылок с краской. Последствия инцидента были оперативно устранены. Никто из сотрудников посольства не пострадал.
7 октября в Кишиневе (Молдавия) было совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии. Российское посольство направило властям Молдавии ноту протеста из-за враждебной акции возле дипмиссии. Полиция Кишинева задержала мужчину за хулиганские действия у посольства России.
В ночь на 30 сентября двое неизвестных облили фасад консульства РФ в Нью-Йорке (США) красной краской. По словам источника РИА Новости в дипмиссии, "все здание практически испачкано краской, урон самому зданию очень значительный". Здание консульства построено в начале XX века, входит в список исторических ценностей Нью-Йорка и подлежит сохранению в неизменном виде.
5 сентября в Кабуле (Афганистан) прогремел взрыв около здания консульского отдела посольства России. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Десять человек пострадали. Ответственность за теракт у посольства России взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).
6 апреля утром водитель на автомобиле на большой скорости снес дополнительные ограждения, врезался в забор российского посольства в Бухаресте (Румыния), а затем поджег себя. По данным СМИ, он выкрикивал лозунги против спецоперации России на Украине. Мужчина скончался. В результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских силовиков не пострадал. По данным источников телеканала Antena 3, погибшего звали Богдан Дрэгич. Накануне его приговорили к 15 годам заключения за насилие над падчерицей, но не арестовали, поскольку решение вынес суд первой инстанции.
24 марта злоумышленник облил краской табличку у входа в посольство и часть исторического здания посольства России в Таллине (Эстония). Дипмиссия назвала случившееся "очередным актом вандализма в отношении посольства России в Эстонии.
19 марта был совершен акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии – сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту.
7 марта в Дублине (Ирландия) большой грузовик врезался в ворота российского посольства. Один человек был задержан. Никто не пострадал.
В ночь на 7 марта было совершено нападение на здание Россотрудничества в Париже (Франция). Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, произошло возгорание. Пострадавших не было.
В начале марта неизвестный разбил окно в здании российского посольства в Таллине (Эстония), полиция его задержала.
28 февраля несколько человек забросали посольство России в Гааге (Нидерланды) петардами, а также повредили транспорт российской дипмиссии.
27 февраля на консульство России в Исландии произошло нападение. После митинга один из граждан попытался сбить камеру наружного наблюдения у здания посольства. Попытка не увенчалась успехом. Затем он пошел к зданию консульского отдела и выломал ворота, которые были на электронном замке. На территорию консульского отдела он не пошел. Гражданин был задержан полицией.
26 февраля в российском посольстве заявили, что во время антироссийской акции в Таллине (Эстония) хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел.
26 февраля в Варшаве (Польша) здание российского диппредставительства было обстреляно из рогатки металлическими шариками, в результате были выбиты стекла в трех окнах жилых помещений. Полиция задержала нарушителей. Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. Виновники инцидента не найдены.
2021
В ночь на 24 декабря во Львове (Украина) неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор российского генконсульства, она воспламенилась. Никто из сотрудников не пострадал. Ущерб зданию нанесен не был. Злоумышленник был задержан полицией.
2020
14 марта вечером у посольства России в Киеве (Украина) экстремисты из батальона "Азов"*, "Правого сектора" (экстремистские организации, запрещенные в России) и других украинских радикальных организаций зажигали файеры и запускали сигнальные ракеты. Одна из них попала на крышу здания дипмиссии. Пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России, скандировали экстремистские лозунги. Полиция никого не задержала.
2019
В ночь на 22 марта в Афинах (Греция) двое неизвестных, проезжавшие на мотоцикле, бросили взрывное устройство в полицейскую будку рядом с консульским отделом посольства РФ. Никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб полицейской будке. По информации полиции, взорвалась граната.
2018
25-26 ноября неустановленные лица напали на здание посольства России в Киеве (Украина). Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями. Кроме того, 26 ноября радикалы совершили аналогичное нападение на здание Генконсульства РФ в Харькове. В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского загранучреждения.
27 сентября украинские национал-радикалы совершили нападение на торговое представительство России в Киеве (Украина). Они бросили на территорию учреждения дымовые шашки, оставили на ограждении надписи оскорбительного содержания, причинили существенный ущерб припаркованному рядом автотранспорту российских дипломатов: прокололи шины, оторвали государственные регистрационные знаки, облили краской и нечистотами четыре автомобиля, среди которых была и официальная машина временного поверенного в делах России на Украине.
17 февраля в Киеве (Украина) около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. В нападении участвовали радикалы из запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, а также члены националистической организации С14, которые требовали свернуть работу центра на Украине.
18 февраля члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (запрещенная в России экстремистская организация) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве.
В ночь на 7 января в Киеве (Украина) радикалы из организации "Черный комитет" напали на Российский центр науки и культуры, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества. Они облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Нанесен значительный материальный ущерб.
2017
20 ноября в Дамаске (Сирия) выпущенный террористами снаряд попал во внешнее ограждение посольства России. В российском МИД сообщили, что обстрел велся с позиций террористов, 122-миллиметровая мина попала в ограду посольства. Были повреждены стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников дипмиссии не было. МИД назвал эту атаку провокацией.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников