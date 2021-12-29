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МВД Украины заявило о задержании бросившего бутылку в консульство России
МВД Украины заявило о задержании бросившего бутылку в консульство России - РИА Новости, 29.12.2021
МВД Украины заявило о задержании бросившего бутылку в консульство России
Украинские правоохранители задержали человека, бросившего бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства РФ во Львове, сообщил в среду министр внутренних РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:40
2021-12-29T18:40
2021-12-29T18:40
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали человека, бросившего бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства РФ во Львове, сообщил в среду министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.Ранее полиция Львовской области сообщила, что неизвестный ночью бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генконсульства РФ во Львове, никто не пострадал, ущерба зданию нет. По данным полиции, возбуждено дело по статье "хулиганство". Генконсульство направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием усилить меры его безопасности после нападения. Аналогичная нота пришла украинскому ведомству и от посольства РФ в Киеве."Недавно было задержано лицо, которое совершило это преступление. Собственно, ведутся сейчас следственные действия с этим лицом, а также лицами, которые могли быть заказчиками этого преступления", - сказал Монастырский на брифинге. Трансляцию вел телеканал "Рада".При этом министр считает, что это была провокация.
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в мире, львов, львовская область, мид украины, россия, денис монастырский
МВД Украины заявило о задержании бросившего бутылку в консульство России
МВД Украине заявило о задержании бросившего коктейль Молотова в консульство России