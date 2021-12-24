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МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство
МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство - РИА Новости, 24.12.2021
МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство
Временного поверенного в делах Украины вызвали в российский МИД из-за нападения на генконсульство России во Львове. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:45
2021-12-24T19:58
в мире
львов
россия
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мид украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины вызвали в российский МИД из-за нападения на генконсульство России во Львове.В ночь на 24 декабря против российской дипмиссии совершили террористический акт: неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства, она воспламенилась и создала угрозу безопасности. Никто из сотрудников не пострадал."Был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", — сообщается на сайте Министерства иностранных дел.Как подчеркнули в ведомстве, этот "опасный инцидент со стороны украинских властей" — прямое нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года.Москва рассчитывает, что Киев будет выполнять свои международно-правовые обязательства, выявит и привлечет к ответственности виновных, а также предоставит гарантии, что такие инциденты не повторятся."Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения", — говорится в сообщении.Генконсульство России направило ноту в региональное представительство украинского МИД и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием усилить меры безопасности загранучреждения, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичную ноту посольство России в Киеве направило в МИД Украины.
https://ria.ru/20211014/vzlom-1754527793.html
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в мире, львов, россия, украина, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:45 24.12.2021 (обновлено: 19:58 24.12.2021)
 
МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство

В МИД вызвали поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство во Львове

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины вызвали в российский МИД из-за нападения на генконсульство России во Львове.
В ночь на 24 декабря против российской дипмиссии совершили террористический акт: неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства, она воспламенилась и создала угрозу безопасности. Никто из сотрудников не пострадал.
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"Был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", — сообщается на сайте Министерства иностранных дел.
Как подчеркнули в ведомстве, этот "опасный инцидент со стороны украинских властей" — прямое нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года.

"Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Москва рассчитывает, что Киев будет выполнять свои международно-правовые обязательства, выявит и привлечет к ответственности виновных, а также предоставит гарантии, что такие инциденты не повторятся.
"Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения", — говорится в сообщении.
Генконсульство России направило ноту в региональное представительство украинского МИД и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием усилить меры безопасности загранучреждения, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичную ноту посольство России в Киеве направило в МИД Украины.
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В миреЛьвовРоссияУкраинаМИД УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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