https://ria.ru/20211224/mid-1765402696.html

МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство

МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство - РИА Новости, 24.12.2021

МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство

Временного поверенного в делах Украины вызвали в российский МИД из-за нападения на генконсульство России во Львове. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:45

2021-12-24T18:45

2021-12-24T19:58

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины вызвали в российский МИД из-за нападения на генконсульство России во Львове.В ночь на 24 декабря против российской дипмиссии совершили террористический акт: неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства, она воспламенилась и создала угрозу безопасности. Никто из сотрудников не пострадал."Был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", — сообщается на сайте Министерства иностранных дел.Как подчеркнули в ведомстве, этот "опасный инцидент со стороны украинских властей" — прямое нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года.Москва рассчитывает, что Киев будет выполнять свои международно-правовые обязательства, выявит и привлечет к ответственности виновных, а также предоставит гарантии, что такие инциденты не повторятся."Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения", — говорится в сообщении.Генконсульство России направило ноту в региональное представительство украинского МИД и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием усилить меры безопасности загранучреждения, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичную ноту посольство России в Киеве направило в МИД Украины.

https://ria.ru/20211014/vzlom-1754527793.html

https://ria.ru/20211210/pereimenovanie-1763165715.html

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в мире, львов, россия, украина, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)