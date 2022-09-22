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"Мир" попал под санкции. Как россиянам расплачиваться за товары за границей - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html
"Мир" попал под санкции. Как россиянам расплачиваться за товары за границей
"Мир" попал под санкции. Как россиянам расплачиваться за товары за границей - РИА Новости, 22.09.2022
"Мир" попал под санкции. Как россиянам расплачиваться за товары за границей
В популярных туристических странах сокращается количество точек обслуживания карт "Мир". Правда, часть банкоматов и терминалов продолжает работать с российским... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:00
2022-09-22T08:11
туризм
туризм
проблемы - туризм
дмитрий чернышенко
турция
узбекистан
сбербанк россии
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. В популярных туристических странах сокращается количество точек обслуживания карт "Мир". Правда, часть банкоматов и терминалов продолжает работать с российским "пластиком". Какие кредитные учреждения его принимают, с чем связаны проблемы и что в этой ситуации предлагает турбизнес — в материале РИА Новости.Найди банкомат"Вернулись из Турции вчера. Карта "Мир" Сбербанка нигде не проходит, лиры не снять. "Тинькофф" выборочно работает при оплате покупок, но наличку не выдает. Снимали лиры и расплачивались по безналу картой UnionPay от Газпромбанка", — рассказывает туристка из Челябинска Наталья Ленчик.В последние дни в Турции многие путешественники столкнулись с невозможностью оплатить товары и услуги картами "Мир". Банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать российский "пластик". Такое решение приняли 16 сентября после заявлений Минфина США о возможных санкциях за контакты со структурой из России.Более того, с российской платежной системой перестали работать вьетнамский BIDV и казахстанский "Халык". МИД России объяснил позицию банков страхом перед введением вторичных санкций.Ранее Financial Times заявила со ссылкой на западных чиновников, что Америка пытается давить на банки, поддерживающие российскую платежную систему. Как отмечалось в публикации, Вашингтон опасается, что такое сотрудничество позволит Москве "уклониться от западных санкций". Доказательство появилось на сайте американского Минфина, где Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о готовности наказывать кредитные организации за то, что они помогают обходить антироссийские санкции. В частности, за расширение использования Национальной системы платежных карт (НСПК) и "Мира" за пределами России.Санкций боятся не всеОднако угрозы действуют не на всех. Клиенты турецких Vakıfbank и Halkbank не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", сообщили представители кредитных организаций. Крупнейший турецкий Ziraat Bankası также заявил, что продолжит принимать "пластик" российской платежной системы. Во Вьетнаме это делает банк VRB."Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", — пояснили в пресс-службе платежной системы.Формально санкций против "Мира" нет, но есть подсанкционные российские банки, продукты которых за рубежом не обслуживают, рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Чтобы не попасть под удар, кредитные учреждения некоторых стран отказываются от работы со всеми эмитентами такого "пластика".Эксперт отмечает, что на фоне последних событий давать прогнозы очень сложно. "Если прямых санкций против платежной системы не будет, то ряд иностранных банков продолжит обслуживать карты "Мир", — говорит он.Везите купюры"Мы рекомендуем туристам не только брать с собой карты "неподсанкционных" банков, но и запасаться перед вылетом наличной валютой на необходимые расходы вне отеля", — отметили в АТОР. Посольство России в Анкаре дает такой же совет."Необходимо помнить, что лимит вывоза наличных за границу — десять тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте", — отметил исполнительный директор Центра компетенций НТИ по хранению и анализу больших данных при МГУ Алексей Белошицкий.Туроператоры предлагают бронировать отели по системе "все включено". "Более 95 процентов клиентов, отдыхающих в Анталье и Бодруме, выбирают именно такой вариант. Деньги им могут понадобиться только для оплаты сувениров и экскурсий. Поэтому мы предупреждаем, что нужно взять с собой немного наличной валюты — долларов, евро или лир", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".Кроме того, эксперты говорят о грядущем возобновлении интереса к "карточным" турам. Путешественники отправляются в другую страну — чаще всего в Узбекистан и Казахстан — и за несколько дней получают там "пластик" Visa или Mastercard. Самостоятельные туристы чаще всего открывают счета в Белоруссии. Сейчас запросы на подобные поездки получают 53 процента агентов, отмечают эксперты B2B.Ostrovok.ru.А "Мир" расширяетсяПока некоторые банки не хотят рисковать и отказываются обслуживать "пластик" с логотипом "Мир", другие, наоборот, обсуждают сроки начала взаимодействия с российской платежной системой.Так, министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда заявил, что до конца года на Острове свободы должна заработать система приема российских карт. В ближайший месяц специалисты планируют перепрограммировать терминалы оплаты.В Таиланде расчеты отечественным "пластиком" могут стать доступными через два-три месяца, сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате. Скорее всего, обслуживанием займется Сиамский коммерческий банк, добавила она.Шри-Ланка также обсуждает возможность присоединиться к системе, их Центробанк оценивает такую перспективу, рассказал министр транспорта Бандула Гунавардана. Кроме того, российские власти ведут переговоры с Китаем и Египтом.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечает, что работа по внедрению системы идет в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Китая. Сейчас российские туристы могут использовать карту "Мир" для снятия наличных и оплаты услуг в 11 странах — Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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Мария Селиванова
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туризм, проблемы - туризм, дмитрий чернышенко, турция, узбекистан, сбербанк россии, тинькофф. кредитные системы, газпромбанк, банковские карты, актуальное - туризм, вьетнам
Туризм, Туризм, Проблемы - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Турция, Узбекистан, Сбербанк России, Тинькофф. Кредитные Системы, Газпромбанк, Банковские карты, Актуальное - Туризм, Вьетнам
08:00 22.09.2022 (обновлено: 08:11 22.09.2022)
 

"Мир" попал под санкции. Как россиянам расплачиваться за товары за границей

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. В популярных туристических странах сокращается количество точек обслуживания карт "Мир". Правда, часть банкоматов и терминалов продолжает работать с российским "пластиком". Какие кредитные учреждения его принимают, с чем связаны проблемы и что в этой ситуации предлагает турбизнес — в материале РИА Новости.

Найди банкомат

"Вернулись из Турции вчера. Карта "Мир" Сбербанка нигде не проходит, лиры не снять. "Тинькофф" выборочно работает при оплате покупок, но наличку не выдает. Снимали лиры и расплачивались по безналу картой UnionPay от Газпромбанка", — рассказывает туристка из Челябинска Наталья Ленчик.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 06:05
В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир"
В последние дни в Турции многие путешественники столкнулись с невозможностью оплатить товары и услуги картами "Мир". Банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать российский "пластик". Такое решение приняли 16 сентября после заявлений Минфина США о возможных санкциях за контакты со структурой из России.
Более того, с российской платежной системой перестали работать вьетнамский BIDV и казахстанский "Халык". МИД России объяснил позицию банков страхом перед введением вторичных санкций.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 05:03Туризм
СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"
Ранее Financial Times заявила со ссылкой на западных чиновников, что Америка пытается давить на банки, поддерживающие российскую платежную систему. Как отмечалось в публикации, Вашингтон опасается, что такое сотрудничество позволит Москве "уклониться от западных санкций".
Доказательство появилось на сайте американского Минфина, где Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о готовности наказывать кредитные организации за то, что они помогают обходить антироссийские санкции. В частности, за расширение использования Национальной системы платежных карт (НСПК) и "Мира" за пределами России.

Санкций боятся не все

Однако угрозы действуют не на всех. Клиенты турецких Vakıfbank и Halkbank не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", сообщили представители кредитных организаций.
Крупнейший турецкий Ziraat Bankası также заявил, что продолжит принимать "пластик" российской платежной системы. Во Вьетнаме это делает банк VRB.
Карта национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 11:22Туризм
Карты "Мир" работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков
"Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", — пояснили в пресс-службе платежной системы.
Формально санкций против "Мира" нет, но есть подсанкционные российские банки, продукты которых за рубежом не обслуживают, рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Чтобы не попасть под удар, кредитные учреждения некоторых стран отказываются от работы со всеми эмитентами такого "пластика".
Эксперт отмечает, что на фоне последних событий давать прогнозы очень сложно. "Если прямых санкций против платежной системы не будет, то ряд иностранных банков продолжит обслуживать карты "Мир", — говорит он.

Везите купюры

"Мы рекомендуем туристам не только брать с собой карты "неподсанкционных" банков, но и запасаться перед вылетом наличной валютой на необходимые расходы вне отеля", — отметили в АТОР. Посольство России в Анкаре дает такой же совет.
Очередь к банкомату в Белеке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:08Туризм
Российские туристы рассказали, какие банковские карты работают в Турции
"Необходимо помнить, что лимит вывоза наличных за границу — десять тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте", — отметил исполнительный директор Центра компетенций НТИ по хранению и анализу больших данных при МГУ Алексей Белошицкий.
Туроператоры предлагают бронировать отели по системе "все включено". "Более 95 процентов клиентов, отдыхающих в Анталье и Бодруме, выбирают именно такой вариант. Деньги им могут понадобиться только для оплаты сувениров и экскурсий. Поэтому мы предупреждаем, что нужно взять с собой немного наличной валюты — долларов, евро или лир", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 20:49Туризм
На Кубе до конца года начнут принимать карты "Мир"
Кроме того, эксперты говорят о грядущем возобновлении интереса к "карточным" турам. Путешественники отправляются в другую страну — чаще всего в Узбекистан и Казахстан — и за несколько дней получают там "пластик" Visa или Mastercard. Самостоятельные туристы чаще всего открывают счета в Белоруссии. Сейчас запросы на подобные поездки получают 53 процента агентов, отмечают эксперты B2B.Ostrovok.ru.

А "Мир" расширяется

Пока некоторые банки не хотят рисковать и отказываются обслуживать "пластик" с логотипом "Мир", другие, наоборот, обсуждают сроки начала взаимодействия с российской платежной системой.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 12:48Туризм
Эксперт посоветовал россиянам брать за границу наличные
Так, министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда заявил, что до конца года на Острове свободы должна заработать система приема российских карт. В ближайший месяц специалисты планируют перепрограммировать терминалы оплаты.
В Таиланде расчеты отечественным "пластиком" могут стать доступными через два-три месяца, сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате. Скорее всего, обслуживанием займется Сиамский коммерческий банк, добавила она.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 14:07Туризм
Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир"
Шри-Ланка также обсуждает возможность присоединиться к системе, их Центробанк оценивает такую перспективу, рассказал министр транспорта Бандула Гунавардана. Кроме того, российские власти ведут переговоры с Китаем и Египтом.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечает, что работа по внедрению системы идет в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Китая.
Сейчас российские туристы могут использовать карту "Мир" для снятия наличных и оплаты услуг в 11 странах — Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Оплата банковской картой платежной системы Visa - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:00Туризм
В банк вместо пляжа. Какие страны выдают россиянам карты Visa и Mastercard
 
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