https://ria.ru/20220921/banki-1818311739.html

СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"

СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022

СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"

Некоторые банки Вьетнама и Казахстана прекратили работу с российской платежной системой "Мир", сообщила газета "Известия". РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T05:03

2022-09-21T05:03

2022-09-21T12:36

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Некоторые банки Вьетнама и Казахстана прекратили работу с российской платежной системой "Мир", сообщила газета "Известия".В call-центре BIDV газете сообщили, что российской платежной системы в списке обслуживаемых карт нет. В call-центре Народного банка Казахстана ("Халык-банк") заявили, что карты "Мир" не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.При этом на сайте российской платежной системы сейчас закрыт раздел с географией приема карт.Ранее американский Минфин выразил готовность вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России.Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости об отказе от приема таких карт. Решение они обосновали антироссийскими санкциями США и Великобритании. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, решение в зарубежных банках будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, то же самое агентству заявили в ЦБ.

https://ria.ru/20220920/bank-1818033026.html

https://ria.ru/20220920/mir-1818060063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, вьетнам, казахстан, новости - туризм