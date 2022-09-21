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СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022
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СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"
СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022
СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"
Некоторые банки Вьетнама и Казахстана прекратили работу с российской платежной системой "Мир", сообщила газета "Известия". РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T05:03
2022-09-21T12:36
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Некоторые банки Вьетнама и Казахстана прекратили работу с российской платежной системой "Мир", сообщила газета "Известия".В call-центре BIDV газете сообщили, что российской платежной системы в списке обслуживаемых карт нет. В call-центре Народного банка Казахстана ("Халык-банк") заявили, что карты "Мир" не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.При этом на сайте российской платежной системы сейчас закрыт раздел с географией приема карт.Ранее американский Минфин выразил готовность вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России.Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости об отказе от приема таких карт. Решение они обосновали антироссийскими санкциями США и Великобритании. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, решение в зарубежных банках будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, то же самое агентству заявили в ЦБ.
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экономика, россия, вьетнам, казахстан, новости - туризм
Экономика, Россия, Вьетнам, Казахстан, Туризм, Новости - Туризм
05:03 21.09.2022 (обновлено: 12:36 21.09.2022)
 
СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"

"Известия": в некоторых банках Вьетнама и Казахстана перестали принимать карты "Мир"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкКарта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Карта платежной системы "Мир" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Некоторые банки Вьетнама и Казахстана прекратили работу с российской платежной системой "Мир", сообщила газета "Известия".

"В call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского "Халык" сообщили, что на данный момент не принимают российский пластик, хотя ранее они были перечислены на сайте НСПК как партнеры", — пишет издание.

В call-центре BIDV газете сообщили, что российской платежной системы в списке обслуживаемых карт нет. В call-центре Народного банка Казахстана ("Халык-банк") заявили, что карты "Мир" не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.
При этом на сайте российской платежной системы сейчас закрыт раздел с географией приема карт.
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Турецкий Зираат-банк продолжает работать с российской картой "Мир"
Ранее американский Минфин выразил готовность вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России.
Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости об отказе от приема таких карт. Решение они обосновали антироссийскими санкциями США и Великобритании.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, решение в зарубежных банках будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, то же самое агентству заявили в ЦБ.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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