https://ria.ru/20220921/banki-1818311739.html
СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"
СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022
СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"
Некоторые банки Вьетнама и Казахстана прекратили работу с российской платежной системой "Мир", сообщила газета "Известия". РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T05:03
2022-09-21T05:03
2022-09-21T12:36
экономика
россия
вьетнам
казахстан
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_3279589172f1b149479b2331e084686f.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Некоторые банки Вьетнама и Казахстана прекратили работу с российской платежной системой "Мир", сообщила газета "Известия".В call-центре BIDV газете сообщили, что российской платежной системы в списке обслуживаемых карт нет. В call-центре Народного банка Казахстана ("Халык-банк") заявили, что карты "Мир" не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.При этом на сайте российской платежной системы сейчас закрыт раздел с географией приема карт.Ранее американский Минфин выразил готовность вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России.Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости об отказе от приема таких карт. Решение они обосновали антироссийскими санкциями США и Великобритании. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, решение в зарубежных банках будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, то же самое агентству заявили в ЦБ.
https://ria.ru/20220920/bank-1818033026.html
https://ria.ru/20220920/mir-1818060063.html
россия
вьетнам
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_c9ed7cff23878e277297b4d0807114f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вьетнам, казахстан, новости - туризм
Экономика, Россия, Вьетнам, Казахстан, Туризм, Новости - Туризм
05:03 21.09.2022 (обновлено: 12:36 21.09.2022)
СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"
"Известия": в некоторых банках Вьетнама и Казахстана перестали принимать карты "Мир"
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Некоторые банки Вьетнама и Казахстана прекратили работу с российской платежной системой "Мир", сообщила
газета "Известия".
"В call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского "Халык" сообщили, что на данный момент не принимают российский пластик, хотя ранее они были перечислены на сайте НСПК как партнеры", — пишет издание.
В call-центре BIDV газете сообщили, что российской платежной системы в списке обслуживаемых карт нет. В call-центре Народного банка Казахстана ("Халык-банк") заявили, что карты "Мир" не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.
При этом на сайте российской платежной системы сейчас закрыт раздел с географией приема карт.
Ранее американский Минфин выразил готовность вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России.
Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости об отказе от приема таких карт. Решение они обосновали антироссийскими санкциями США
и Великобритании
.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, решение в зарубежных банках будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, то же самое агентству заявили в ЦБ.