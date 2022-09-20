https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818067574.html

Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту

Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту - РИА Новости, 20.09.2022

Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту

Российские туроператоры посоветовали путешественникам брать в Турцию наличные деньги из-за нестабильного обслуживания карт "Мир", сообщает АТОР. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:42

2022-09-20T12:42

2022-09-20T12:42

туризм

новости - туризм

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

центральный банк рф (цб рф)

туристы

деньги

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780128970_0:431:2874:2048_1920x0_80_0_0_ac25afb217b7a1e2c04daa9a8c720184.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские туроператоры посоветовали путешественникам брать в Турцию наличные деньги из-за нестабильного обслуживания карт "Мир", сообщает АТОР."Мы рекомендуем туристам брать с собой не только карты "неподсанкционных" банков, но и запасаться перед вылетом в Турцию наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи)", — отметили в ассоциации.Эксперты также посоветовали бронировать в Анталье отели на "все включено", или, в случае Стамбула — как минимум с завтраками.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.

https://ria.ru/20220919/karty-1817983179.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), центральный банк рф (цб рф), туристы, деньги, туризм, карта "мир"