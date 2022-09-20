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Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту - РИА Новости, 20.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818067574.html
Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту
Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту - РИА Новости, 20.09.2022
Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту
Российские туроператоры посоветовали путешественникам брать в Турцию наличные деньги из-за нестабильного обслуживания карт "Мир", сообщает АТОР. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:42
2022-09-20T12:42
туризм
новости - туризм
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
центральный банк рф (цб рф)
туристы
деньги
туризм
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские туроператоры посоветовали путешественникам брать в Турцию наличные деньги из-за нестабильного обслуживания карт "Мир", сообщает АТОР."Мы рекомендуем туристам брать с собой не только карты "неподсанкционных" банков, но и запасаться перед вылетом в Турцию наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи)", — отметили в ассоциации.Эксперты также посоветовали бронировать в Анталье отели на "все включено", или, в случае Стамбула — как минимум с завтраками.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.
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новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), центральный банк рф (цб рф), туристы, деньги, туризм, карта "мир"
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), туристы, Деньги, Туризм, Карта "Мир"
12:42 20.09.2022
 
Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту

Туроператоры порекомендовали россиянам брать в поездку в Турцию наличную валюту

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкБанковская карта "Мир"
Банковская карта Мир - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские туроператоры посоветовали путешественникам брать в Турцию наличные деньги из-за нестабильного обслуживания карт "Мир", сообщает АТОР.
"Мы рекомендуем туристам брать с собой не только карты "неподсанкционных" банков, но и запасаться перед вылетом в Турцию наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи)", — отметили в ассоциации.
Эксперты также посоветовали бронировать в Анталье отели на "все включено", или, в случае Стамбула — как минимум с завтраками.
Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 20:53
В системе "Мир" прокомментировали решение турецких банков по приему карт
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)туристыДеньгиТуризмКарта "Мир"
 
 
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