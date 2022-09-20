https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818067574.html
Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту
Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту - РИА Новости, 20.09.2022
Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту
Российские туроператоры посоветовали путешественникам брать в Турцию наличные деньги из-за нестабильного обслуживания карт "Мир", сообщает АТОР. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:42
2022-09-20T12:42
2022-09-20T12:42
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские туроператоры посоветовали путешественникам брать в Турцию наличные деньги из-за нестабильного обслуживания карт "Мир", сообщает АТОР."Мы рекомендуем туристам брать с собой не только карты "неподсанкционных" банков, но и запасаться перед вылетом в Турцию наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи)", — отметили в ассоциации.Эксперты также посоветовали бронировать в Анталье отели на "все включено", или, в случае Стамбула — как минимум с завтраками.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.
https://ria.ru/20220919/karty-1817983179.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Туроператоры порекомендовали брать в Турцию наличную валюту
Туроператоры порекомендовали россиянам брать в поездку в Турцию наличную валюту