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Турецкие Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты "Мир"
Турецкие Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты "Мир" - РИА Новости, 19.09.2022
Турецкие Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты "Мир"
Крупные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank подтвердили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:03
2022-09-19T19:03
2022-09-19T20:58
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АНТАКЬЯ (Турция), 19 сен — РИА Новости. Крупные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank подтвердили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир".Собеседник агентства отметил, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России.В свою очередь, в службе поддержки клиентов банка Deniz уточнили, что карты "Мир" не принимаются их банкоматами и операции по ним не осуществляются.Раннее издание Financial Times заявило со ссылкой на западных чиновников, что США пытаются давить на турецкие банки, поддерживающие работу с российской платежной системой "Мир". Как отмечалось в публикации, Вашингтон опасается, что это сотрудничество позволит Москве "уклониться от западных санкций".
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экономика, турция, в мире, россия, санкции в отношении россии, новости - туризм
Экономика, Турция, В мире, Россия, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
19:03 19.09.2022 (обновлено: 20:58 19.09.2022)
Турецкие Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты "Мир"
Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать российские карты "Мир"