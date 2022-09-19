https://ria.ru/20220919/karty-1817983179.html

В системе "Мир" прокомментировали решение турецких банков по приему карт

В системе "Мир" прокомментировали решение турецких банков по приему карт - РИА Новости, 19.09.2022

В системе "Мир" прокомментировали решение турецких банков по приему карт

Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T20:53

2022-09-19T20:53

2022-09-19T21:14

экономика

турция

санкции в отношении россии

сша

великобритания

платежная система "мир"

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.Вместе с тем там напомнили, что некоторые турецкие банки-эквайреры, обеспечивающие прием карт "Мир" на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков.Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир", сообщили и в пресс-службе Банка России. При этом там напомнили, что намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир".В четверг, 15 сентября, был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.

https://ria.ru/20220719/mir-1803504298.html

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экономика, турция, санкции в отношении россии, сша, великобритания, платежная система "мир"