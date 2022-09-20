https://ria.ru/20220920/mir-1818060063.html
Крупнейшие турецкие банки ответили на вопрос об обслуживании карт "Мир"
Крупнейшие турецкие банки ответили на вопрос об обслуживании карт "Мир" - РИА Новости, 20.09.2022
Крупнейшие турецкие банки ответили на вопрос об обслуживании карт "Мир"
Крупнейшие турецкие Вакыфбанк и Халкбанк не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий к их использованию нет, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:54
2022-09-20T10:54
2022-09-20T10:54
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Крупнейшие турецкие Вакыфбанк и Халкбанк не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий к их использованию нет, заявили РИА Новости в банках.Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы."Мы не получали каких-либо уведомлений об отмене обслуживания, проблем нет", - сказала РИА Новости представитель Вакыфбанка.На вопрос, поступали какие-либо жалобы и обращения от граждан РФ в связи с использованием карты, представитель ответила, что на утро понедельника никаких жалоб не зафиксировано.В свою очередь в Халкбанке корреспонденту РИА Новости заявили, что пользователи российской карты "Мир" как и прежде могут снимать карты с банкоматов."Никаких препятствий нет", - сказали в банке.
https://ria.ru/20220916/mir-1817305072.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, экономика, россия
В мире, Турция, Экономика, Россия
Крупнейшие турецкие банки ответили на вопрос об обслуживании карт "Мир"
Турецкие "Вакыфбанк" и "Халкбанк" не уведомляли об отмене обслуживания карт "Мир"
АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Крупнейшие турецкие Вакыфбанк и Халкбанк не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий к их использованию нет, заявили РИА Новости в банках.
Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США
и Великобритании
против РФ
. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
"Мы не получали каких-либо уведомлений об отмене обслуживания, проблем нет", - сказала РИА Новости представитель Вакыфбанка.
На вопрос, поступали какие-либо жалобы и обращения от граждан РФ в связи с использованием карты, представитель ответила, что на утро понедельника никаких жалоб не зафиксировано.
В свою очередь в Халкбанке корреспонденту РИА Новости заявили, что пользователи российской карты "Мир" как и прежде могут снимать карты с банкоматов.
"Никаких препятствий нет", - сказали в банке.