https://ria.ru/20220921/nalichnye-1818386221.html

Эксперт посоветовал россиянам брать за границу наличные

Эксперт посоветовал россиянам брать за границу наличные - РИА Новости, 21.09.2022

Эксперт посоветовал россиянам брать за границу наличные

Наличные на фоне новых ограничений по приему за рубежом карт российской платежной системы "Мир" остаются самым надежным средством расчетов, прокомментировал РИА РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:48

2022-09-21T12:48

2022-09-21T12:48

туризм

новости - туризм

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_e99084c4123d5471fdff58f6da0c4f8d.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наличные на фоне новых ограничений по приему за рубежом карт российской платежной системы "Мир" остаются самым надежным средством расчетов, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор Центра компетенций НТИ по хранению и анализу больших данных при МГУ Алексей Белошицкий."На данный момент в условиях отмены работы платежной системы "Мир" за границей самым надежным вариантом проведения оплаты все еще остаются наличные. Однако необходимо помнить о лимите вывоза иностранной валюты за границу - он составляет 10 тысяч долларов или эквивалент данной суммы в другой валюте", - отметил эксперт.При этом он напомнил, что запрет касается и ценных бумаг на предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает установленный лимит.На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.

https://ria.ru/20220921/bank-1818321131.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, экономика, россия