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Эксперт посоветовал россиянам брать за границу наличные - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220921/nalichnye-1818386221.html
Эксперт посоветовал россиянам брать за границу наличные
Эксперт посоветовал россиянам брать за границу наличные - РИА Новости, 21.09.2022
Эксперт посоветовал россиянам брать за границу наличные
Наличные на фоне новых ограничений по приему за рубежом карт российской платежной системы "Мир" остаются самым надежным средством расчетов, прокомментировал РИА РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:48
2022-09-21T12:48
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наличные на фоне новых ограничений по приему за рубежом карт российской платежной системы "Мир" остаются самым надежным средством расчетов, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор Центра компетенций НТИ по хранению и анализу больших данных при МГУ Алексей Белошицкий."На данный момент в условиях отмены работы платежной системы "Мир" за границей самым надежным вариантом проведения оплаты все еще остаются наличные. Однако необходимо помнить о лимите вывоза иностранной валюты за границу - он составляет 10 тысяч долларов или эквивалент данной суммы в другой валюте", - отметил эксперт.При этом он напомнил, что запрет касается и ценных бумаг на предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает установленный лимит.На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.
https://ria.ru/20220921/bank-1818321131.html
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новости - туризм, экономика, россия
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Россия
12:48 21.09.2022
 
Эксперт посоветовал россиянам брать за границу наличные

Эксперт Белошицкий посоветовал брать за границу наличные на фоне проблем с картами "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наличные на фоне новых ограничений по приему за рубежом карт российской платежной системы "Мир" остаются самым надежным средством расчетов, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор Центра компетенций НТИ по хранению и анализу больших данных при МГУ Алексей Белошицкий.
"На данный момент в условиях отмены работы платежной системы "Мир" за границей самым надежным вариантом проведения оплаты все еще остаются наличные. Однако необходимо помнить о лимите вывоза иностранной валюты за границу - он составляет 10 тысяч долларов или эквивалент данной суммы в другой валюте", - отметил эксперт.
При этом он напомнил, что запрет касается и ценных бумаг на предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает установленный лимит.
На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.
Информация о приеме к оплате карты Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 08:27Туризм
Народный банк Казахстана приостановил операции с картами "Мир" в банкоматах
 
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