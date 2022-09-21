Эксперт посоветовал россиянам брать за границу наличные
Эксперт Белошицкий посоветовал брать за границу наличные на фоне проблем с картами "Мир"
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наличные на фоне новых ограничений по приему за рубежом карт российской платежной системы "Мир" остаются самым надежным средством расчетов, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор Центра компетенций НТИ по хранению и анализу больших данных при МГУ Алексей Белошицкий.
"На данный момент в условиях отмены работы платежной системы "Мир" за границей самым надежным вариантом проведения оплаты все еще остаются наличные. Однако необходимо помнить о лимите вывоза иностранной валюты за границу - он составляет 10 тысяч долларов или эквивалент данной суммы в другой валюте", - отметил эксперт.
При этом он напомнил, что запрет касается и ценных бумаг на предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает установленный лимит.
На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.