https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814801528.html

Дмитрий Чернышенко: скоро IT-специалисты из разных стран захотят в Россию

Дмитрий Чернышенко: скоро IT-специалисты из разных стран захотят в Россию - РИА Новости, 06.09.2022

Дмитрий Чернышенко: скоро IT-специалисты из разных стран захотят в Россию

О том, как государство поддерживает стартапы, зачем нужен реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, сможет ли Россия обеспечить себя оптоволокном, когда... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:44

2022-09-06T12:44

2022-09-06T22:09

интервью

дмитрий чернышенко

экономика

технологии

россия

дальний восток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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О том, как государство поддерживает стартапы, зачем нужен реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, сможет ли Россия обеспечить себя оптоволокном, когда будет создана архитектура туристического агрегатора, и с какими странами идут переговоры по приему карт "Мир", в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2022 рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.– Мы находимся в ДВФУ – флагмане российской науки и технологий на Дальнем Востоке. Поэтому первый вопрос такой: государство будет помогать внедрять и коммерциализировать наработки стартапов, или это должен делать бизнес?– С начала года в России реализуется приоритетный проект "Платформа нового технологического предпринимательства", когда государство помогает через различные инструменты вовлечь как можно больше студентов и запускать перспективные стартапы. Они получают этот грант для того, чтобы развить свой стартап до определенного уровня, когда уже потенциальные венчурные инвесторы готовы будут их подхватить и продолжить инвестиции в проект. Как правило, эти проекты создаются по темам обучения студентов, и крайне важно, что образование, наука и технологическое предпринимательство идут рука об руку.Также у нас созданы первые 15 пилотных университетских стартап-студий, где студенты могут себя попробовать в роли предпринимателя под руководством опытных наставников из реального бизнеса. В формате деловой игры в процессе обучения они работают с реальными проектами под эгидой своего учебного заведения, но при этом делают совершенно конкретные, реальные результаты по бизнес-проектам.Также у нас есть несколько институтов развития, которые позволяют размещать инвестиции физических лиц в стартапы, в частности, через институт "Сколково" такие программы осуществляются. Таким образом здесь, на Дальнем Востоке, и по всей стране осуществляется масштабная программа прокачки технологического предпринимательства среди российских студентов.– Минцифры до конца года планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности. Чем обусловлена такая мера? О каких нарушениях идет речь?– Нужно понимать, что Россия столкнулась с беспрецедентной атакой на все информационные ресурсы. Я знаю, что РИА Новости подвергалось таким атакам и успешно их отражало. Поэтому крайне важно обеспечить цифровую безопасность и суверенитет нашей страны. Наиболее часто встречающиеся примеры таких атак – DDOS-атаки, сетевое сканирование, фишинг, внедрение вредоносного ПО.К 1 июля ряд организаций анализировали уровень своей защищенности в соответствии с той моделью угроз, которую разработало Минцифры, и полученные результаты позволили создать реестр недопустимых для компаний с госучастием и объектов критической инфраструктуры событий в области кибербезопасности. Это позволит повысить уровень компетентности руководителей, поскольку существует их личная ответственность за безопасность такой инфраструктуры. Сам информационный ресурс не предусматривает дополнительной ответственности самих организаций, он просто предполагает возможность эффективно подготовиться и отражать атаки.– Не предполагается ли уголовная ответственность за такие нарушения, только административная?– Пока такой практики нет, не предполагается.– Возможно ли в России наладить полный цикл производства оптоволокна? Сколько на это потребуется времени и инвестиции? Планируется ли строительство новых заводов?– Россия должна это наладить, тем более, что для этого есть все предпосылки, это один из стратегических прорывных проектов. Завод по производству оптоволоконных систем находится в Саранске, он работал в основном на пресс-формах из Японии, сейчас эти поставки приостановлены, и наша задача – перейти на российское сырье, это стеклянные болванки, из которых вытягивается очень тонкая нить, из которой делается оптоволокно.В России гигантский спрос на оптоволокно, причем только половина рынка была обеспечена отечественным оптоволокном. Сейчас в силу различных ограничений рынок весь наш, и мы замещаем и удовлетворяем этот спрос, который вырос с четырех до десяти миллионов километров в год. Проект по расширению этого производства в Саранске уже реализуется, часть оборудования уже лежит на складах.– Какой объем инвестиций необходим для расширения производства?– Порядка 10 миллиардов рублей.– В России отказались от создания аналога Booking на государственном уровне, нужен ли единый агрегатор в стране?– Booking, может быть, не самый релевантный пример, это агрегатор, который хранил данные российских пользователей не в России. И было большое количество российских компаний, которые также боролись за этот рынок. Сейчас по поручению правительства Ростуризм делает платформу, которая будет агрегировать информацию со всех классифицированных средств размещения и предоставлять доступ ко всем витринам, которые будут заниматься продажей. И конкурировать они будут уже не в том, кто первый заключил соглашение с гостиницей, а в создании продуктов, скидок, пакета перевозок и размещения. Это, конечно, пойдет на пользу нашим туристам. До конца года должны быть приняты все архитектурные решения по платформе, и начата эта работа. Думаю, что до конца года мы уже сможем что-то более существенное представить.– Ранее вы заявляли, что уже есть первые результаты в сфере импортозамещения ПО. В частности, в сфере систем бронирования билетов для авиакомпаний и перехода российских банков на отечественные автоматизированные системы. В каких еще отраслях достигнут такой уровень импортозамещения?– Что касается импортозамещения в сфере промышленного ПО, это, наверное, один из самых масштабных и инвестиционно емких проектов в сфере IT, который создает гигантский спрос на наших и не только IT-специалистов. Я думаю, мы в ближайшее время будем наблюдать обратный процесс, когда IT-специалисты из разных стран будут приезжать или будут задействованы в работе с Россией.По поручению премьера уже созданы 40 индустриальных центров компетенций, которые должны определить, какие аналоги российского производственного ПО должны заменить иностранные, а их более 50, и в каждом из них есть высокие заделы с очень высоким уровнем проработки функционала. Для того, чтобы государство могло их поддержать, нужно определить приоритетные, потому что мы готовы субсидировать до 80% затрат по доработке этого софта, чтобы он превосходил иностранный аналог.После 9 сентября результаты этой работы будут предварительно доложены председателю правительства, и до 1 октября мы должны определиться, какой вендор, какое ПО, в и какие сроки будут созданы.– Сколько популярных у российских туристов стран уже принимают карты "Мир"? Какие страны ведут переговоры и готовы подключиться?– Сейчас 11 стран принимают наши карты "Мир", и наши туристы могут в банкоматах снимать деньги, либо оплачивать услуги, включая такие популярные направления как Турция, Вьетнам, Южная Корея и наши ближайшие соседи – Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.Кроме того, ведется работа с рядом других стран, в том числе Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, и Китай.– Что вы можете посоветовать россиянам, которые планировали отдых в Европе, но не могут этого сделать из-за осложнения визового режима?– Какой я могу совет, конечно, отдыхать нужно в России, не потому, что нас почему-то перестала пускать Европа, а потому что здесь гораздо лучше, интереснее и безопаснее, и конечно, сейчас создание туристической инфраструктуры, и сервисы будут соответствующие.

https://ria.ru/20220705/startap-1800486041.html

https://ria.ru/20220823/kiberbezopasnost-1811587409.html

https://ria.ru/20211022/optovolokno-1755848692.html

https://ria.ru/20220905/marketpleys-1814643685.html

https://ria.ru/20220905/ministerstvoturizma-1814611475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, дмитрий чернышенко, экономика, технологии, россия, дальний восток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)