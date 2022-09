Карты "Мир" работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков

https://ria.ru/20220921/mir-1818360887.html

БАНГКОК, 21 сен – РИА Новости. Пластиковые карты российской платежной системы "Мир" пока работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков, сообщили РИА Новости в среду в посольстве РФ в Ханое.Ранее газета "Известия" сообщила, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США."BIDV действительно перестал принимать карты "Мир", но второй уполномоченный банк, VRB, пока эти карты обслуживает", - сообщили агентству российские дипломаты.BIDV (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam) – крупнейший коммерческий банк Вьетнама по объему активов, большинство акций которого принадлежит государству, а 15% акций – южнокорейскому банку Hana Bank. BIDV является одним из старейших банков страны, он был создан, как Строительный банк Вьетнама в 1957 году, в 1981 году реструктурирован в Банк для инвестиций и развития Вьетнама, а в 1990 году получил свое нынешнее название.VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) является вьетнамско-российским СП, в котором 50% капитала принадлежит BIDV, а еще 50% - российскому ВТБ. Предприятие было создано в 2006 году. Его создание стало результатом многолетнего межгосударственного торгово-экономического сотрудничества двух стран и сотрудничества Центробанков двух стран, говорится в описании банка на его интернет-странице.Во Вьетнаме действуют около 10 банкоматов, расположенных в аэропортах и туристических зонах страны, в которых можно получать наличные с карт "Мир".

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

