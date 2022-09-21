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Карты "Мир" работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220921/mir-1818360887.html
Карты "Мир" работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков
Карты "Мир" работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков - РИА Новости, 21.09.2022
Карты "Мир" работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков
Пластиковые карты российской платежной системы "Мир" пока работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:22
2022-09-21T11:36
платежная система "мир"
экономика
вьетнам
россия
в мире
банки
санкции
санкции в отношении россии
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БАНГКОК, 21 сен – РИА Новости. Пластиковые карты российской платежной системы "Мир" пока работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков, сообщили РИА Новости в среду в посольстве РФ в Ханое.Ранее газета "Известия" сообщила, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США."BIDV действительно перестал принимать карты "Мир", но второй уполномоченный банк, VRB, пока эти карты обслуживает", - сообщили агентству российские дипломаты.BIDV (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam) – крупнейший коммерческий банк Вьетнама по объему активов, большинство акций которого принадлежит государству, а 15% акций – южнокорейскому банку Hana Bank. BIDV является одним из старейших банков страны, он был создан, как Строительный банк Вьетнама в 1957 году, в 1981 году реструктурирован в Банк для инвестиций и развития Вьетнама, а в 1990 году получил свое нынешнее название.VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) является вьетнамско-российским СП, в котором 50% капитала принадлежит BIDV, а еще 50% - российскому ВТБ. Предприятие было создано в 2006 году. Его создание стало результатом многолетнего межгосударственного торгово-экономического сотрудничества двух стран и сотрудничества Центробанков двух стран, говорится в описании банка на его интернет-странице.Во Вьетнаме действуют около 10 банкоматов, расположенных в аэропортах и туристических зонах страны, в которых можно получать наличные с карт "Мир".
https://ria.ru/20220921/bank-1818321131.html
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платежная система "мир", экономика, вьетнам, россия, в мире, банки, санкции, санкции в отношении россии, новости - туризм
Платежная система "Мир", Экономика, Вьетнам, Россия, В мире, Банки, Санкции, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
11:22 21.09.2022 (обновлено: 11:36 21.09.2022)
 
Карты "Мир" работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков

Вьетнамский BIDV перестал принимать карты "Мир", но банк VRB пока продолжает обслуживание

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарта национальной платежной системы "Мир"
Карта национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карта национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 21 сен – РИА Новости. Пластиковые карты российской платежной системы "Мир" пока работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков, сообщили РИА Новости в среду в посольстве РФ в Ханое.
Ранее газета "Известия" сообщила, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.
Информация о приеме к оплате карты Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:27Туризм
Народный банк Казахстана приостановил операции с картами "Мир" в банкоматах
"BIDV действительно перестал принимать карты "Мир", но второй уполномоченный банк, VRB, пока эти карты обслуживает", - сообщили агентству российские дипломаты.
BIDV (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam) – крупнейший коммерческий банк Вьетнама по объему активов, большинство акций которого принадлежит государству, а 15% акций – южнокорейскому банку Hana Bank. BIDV является одним из старейших банков страны, он был создан, как Строительный банк Вьетнама в 1957 году, в 1981 году реструктурирован в Банк для инвестиций и развития Вьетнама, а в 1990 году получил свое нынешнее название.
VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) является вьетнамско-российским СП, в котором 50% капитала принадлежит BIDV, а еще 50% - российскому ВТБ. Предприятие было создано в 2006 году. Его создание стало результатом многолетнего межгосударственного торгово-экономического сотрудничества двух стран и сотрудничества Центробанков двух стран, говорится в описании банка на его интернет-странице.
Во Вьетнаме действуют около 10 банкоматов, расположенных в аэропортах и туристических зонах страны, в которых можно получать наличные с карт "Мир".
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с картами "Мир"
 
ТуризмПлатежная система "Мир"ЭкономикаВьетнамРоссияВ миреБанкиСанкцииСанкции в отношении РоссииНовости - Туризм
 
 
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