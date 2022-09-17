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Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к системе "Мир"
Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к системе "Мир" - РИА Новости, 17.09.2022
Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к системе "Мир"
Власти Шри-Ланки обсуждают возможность присоединиться к российской платежной системе "Мир", переговоры идут по линии центральных банков, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T06:24
2022-09-17T06:24
2022-09-17T10:15
платежная система "мир"
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шри-ланка
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Власти Шри-Ланки обсуждают возможность присоединиться к российской платежной системе "Мир", переговоры идут по линии центральных банков, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Бандула Гунавардана.Он добавил, что власти Шри-Ланки также хотели бы, чтобы российские туристы могли платить картой."В ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу, переговоры об этом идут с нашим центробанком. Мы получим его одобрение и сможем объявить об этом", — резюмировал министр.В марте 2022 года международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению ЦБ, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в стране как обычно до истечения срока их действия, а обработкой операций займется Национальная система платежных карт (НСПК), но трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах станут недоступны.Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы >>
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платежная система "мир", экономика, шри-ланка, россия, центральный банк рф (цб рф), в мире, новости - туризм, visa, inc., mastercard, inc.
Платежная система "Мир", Экономика, Шри-Ланка, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Туризм, Новости - Туризм, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
06:24 17.09.2022 (обновлено: 10:15 17.09.2022)
Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к системе "Мир"
Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к платежной системе "Мир"