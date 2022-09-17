https://ria.ru/20220917/gunavardana-1817252095.html

Бандула Гунавардана: Россию и Шри-Ланку в октябре снова свяжут прямые рейсы

Бандула Гунавардана: Россию и Шри-Ланку в октябре снова свяжут прямые рейсы - РИА Новости, 17.09.2022

Бандула Гунавардана: Россию и Шри-Ланку в октябре снова свяжут прямые рейсы

Летом на Шри-Ланке, островном государстве в Индийском океане, разразился топливный кризис, который привел к масштабным уличным протестам и отставке президента... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T10:00

2022-09-17T10:00

2022-09-17T10:00

интервью

шри-ланка

готабая раджапакса

россия

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Летом на Шри-Ланке, островном государстве в Индийском океане, разразился топливный кризис, который привел к масштабным уличным протестам и отставке президента. Снизился и поток туристов в страну, значительную часть ВВП которой составляют доходы от туристической отрасли. В эксклюзивном интервью РИА Новости во время визита в Москву министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана рассказал о том, как Россия может помочь Коломбо справиться с нехваткой нефтепродуктов, когда между странами будет восстановлено прямое авиасообщение, и почему туристам не стоит опасаться путешествовать в эту южноазиатскую страну. Беседовал Кирилл Рубцов.– Господин Гунавардана, какова основная цель вашего визита в Москву?– Я нахожусь здесь, чтобы развивать отношения с Россией, особенно в сфере торговли, туризма, образования, инвестиций. Это сферы, в которых мы хотели бы установить с Россией хорошие отношения. Помимо этого, я также обсуждал те вызовы, с которыми мы столкнулись в этом году, и как мы можем решить эти проблемы.Со времен премьер-министра Шри Ланки миссис Сиримаво Бандаранаике у Шри-Ланки хорошие отношения с Россией и добрая дружба с вашей страной. С тех времен Россия всегда была нашим хорошим другом. Вне зависимости от того, хорошие времена или плохие, Россия всегда была с нами. И сейчас, в эти трудные времена, Россия с нами, и мы высоко ценим этот значимый вклад в помощь нашей стране от вас. Спасибо за это и гражданам страны, и российскому правительству.– Встречались ли вы с кем-то из представителей российских властей? С кем?– Да, наш посол организовала специальную встречу с представителями российских ведомств, отвечающих за авиацию и морское судоходство, а также за энергетику и транспорт. Мы встретились с представителями нескольких министерств и должностными лицами, в том числе высокого ранга, обсудили все значимые вопросы.– Когда, как вы предполагаете, возобновится прямое авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой?– К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании "Аэрофлот": он был арестован по решению суда. Но теперь эта проблема решена. Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке.– Вы имеете в виду арест самолета компании "Аэрофлот" в июне?– Да, это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся.– По каким основным направления между Шри-Ланкой и Россией будут летать самолеты? Только Москва или и другие города?– Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно (Коломбо – самый большой город и неофициальная столица Шри-Ланки – ред.). После этого – Санкт-Петербург. Об остальных городах мы подумаем позже. В первую очередь мы хотим восстановить рейсы Москва-Коломбо – те, которые власти России, как мы уверены, готовы восстановить. Мы надеемся возобновить их к середине октября этого года.– Удалось ли Шри-Ланке справиться с топливным кризисом и транспортным коллапсом, которые разразились этим летом?– Мы находимся в состоянии серьезного валютного кризиса. На топливо в год мы тратим до шести миллиардов долларов, но мы не в состоянии платить такую цену. Нам приходится контролировать продажу топлива с помощью QR-кодов: люди могут купить топливо раз в неделю, и то всего лишь литр.– Можем ли мы говорить о том, что топливный кризис окончен?– Мы можем покончить с этим кризисом. В прошлом месяце мы столкнулись с ним, но сейчас мы медленно, но оправляемся от каждого из кризисов – и экономического, и валютного. Мы хотели бы получить от России серьезную поддержку в этом вопросе.– Но пока поддержку вы не получили?– Переговоры об этом идут, и идут хорошо. Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса просил о помощи у российского правительства для того, чтобы справиться с топливным кризисом. Нам нужен был кредит для покупки российского топлива.Но эти переговоры пока идут, наш посол в России, я и другие представители властей Шри-Ланки обсуждают этот вопрос с российским правительством. Мы надеемся, Россия сможет нам помочь. Я думаю, ваша поддержка будет значима для нашей страны.– Считаете ли вы, что топливный кризис на Шри-Ланке связан с антироссийскими санкциями западных стран?– Я так не думаю. Мы импортируем нефтепродукты из стран Ближнего Востока, а не из России, так что санкции не оказывают на нас влияние напрямую.– Позвольте уточнить: обсуждали ли новые власти Шри-Ланки с властями России просьбу бывшего президента вашей страны о выделении кредита на покупку российской нефти?– Да, новый президент и наше правительство осведомлены об этом документе, мы не отзывали эту просьбу.– Возможно ли, что российские инвесторы и компании смогут поучаствовать в строительстве железных дорог на Шри-Ланке?– На Шри-Ланке огромное количество возможностей для инвестиций сегодня, в том числе в данной сфере, поскольку строительство некоторых дорог на Шри-Ланке до сих пор не завершено. Ваша страна может инвестировать в развитие этих дорог. И, что касается моего министерства, на Шри-Ланке есть ряд железных дорог, которые мы хотим электрифицировать. Россияне могут инвестировать в строительство железных дорог, их электрификацию. Инвестиционных возможностей много.– Когда будет реализована идея пятилетней визы для туристов на Шри-Ланке? Ее упоминал министр туризма Шри-Ланки в сентябре. Как она будет работать?– Да, он предлагал такое, и сейчас появилась разумная идея. Будет виза сроком на один год, это изменение в законодательство было одобрено правительством Шри-Ланки совсем недавно. Туристы уже могут получить визу на один год. Работает это так: через посольство вы получаете визу на 90 дней, а по приезду на остров можно сделать продление до года.– Возможно ли, что этот срок в будущем будет увеличен?– Да. Я не могу сказать точную дату, но министр туризма Шри-Ланки пытается это реализовать.– Может ли визовый сбор для россиян быть уменьшен? Он составляет сейчас около 45 долларов.– Не могу сказать точно, но я поговорю со своими коллегами, они рассмотрят этот вопрос. Шри-Ланка известна своим гостеприимством, и на острове много возможностей хорошо провести время: побережье, внутренние районы страны, возможность изучить культурное наследие страны. И, конечно, наша традиционная медицина. Многим россиянам она нравится.– Безопасно ли сейчас российским туристам посещать Шри-Ланку?– Да, сейчас – на 100% безопасно. Последние месяцы мы наблюдали политические протесты в стране, люди блокировали дороги, но сейчас они окончены. Бывший президент отказался от своего поста, и сейчас парламент Шри-Ланки выбрал нового президента – бывшего премьер-министра страны. Он контролирует ситуацию. На острове спокойно, мирно, политическая ситуация стабилизируется. Что касается туризма, то он очень важен для нашей страны. На нашем острове мы рады туристам из любых стран.– У меня много друзей, которые хотят посетить Шри-Ланку, но их беспокоит вопрос безопасности.– Так им и передайте: на 100% безопасно.– Возможно ли, что российская платежная система "МИР" заработает на Шри-Ланке?– Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке. И мы также хотели бы, чтобы у россиян была возможность платить картой на нашем острове, чтобы работала платежная система. Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего Центробанка, и после этого это будет возможно.– Но пока вы не можете сказать, что "МИР" заработает на Шри-Ланке?– Пока нет. Но в ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу, переговоры об этом идут с нашим Центробанком. Мы получим одобрение ЦБ и сможем объявить об этом…– Могли бы вы посоветовать места на Шри-Ланке, которые обязательно стоит посетить российским туристам?– Во-первых, бизнес-центр и финансовый хаб Шри-Ланки – Коломбо. Российские инвесторы здесь могут вложить деньги в проекты местных бизнесменов. Далее – юг острова, округ Матара. Это пляжи, известные на весь мир. Также восточная провинция, очень красивые внутренние районы страны. И культурная часть – Дамбулла. У нас маленький остров, но на нем можно получить различные впечатления.

https://ria.ru/20220816/shri-lanka-1809799666.html

https://ria.ru/20220813/sudno-1809377239.html

https://ria.ru/20220803/shri-lanka-1806866077.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, шри-ланка, готабая раджапакса, россия