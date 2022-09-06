https://ria.ru/20220906/mir-1814741477.html

Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"

Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир" - РИА Новости, 06.09.2022

Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"

Россия ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по применению карт "Мир", заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:42

2022-09-06T09:42

2022-09-06T13:30

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

дмитрий чернышенко

россия

китай

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по применению карт "Мир", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на ВЭФ."Сейчас 11 стран принимают наши карты "Мир", и наши туристы могут в банкоматах снимать деньги либо оплачивать услуги, включая такие популярные направления как Турция, Вьетнам, Южная Корея, и наши ближайшие соседи - Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия", - сказал Чернышенко."Кроме того, сейчас ведут работу с рядом других стран, в том числе Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, и Китай", - добавил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/storchak-1814531510.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вице-премьер Чернышенко о расширении зоны действия российских карт "Мир" Вице-премьер Чернышенко рассказал РИА Новости, где в скором времени начнут принимать российские карты "Мир" 2022-09-06T09:42 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, дмитрий чернышенко, россия, китай, новости - туризм