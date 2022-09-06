https://ria.ru/20220906/mir-1814741477.html
Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"
Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир" - РИА Новости, 06.09.2022
Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"
Россия ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по применению карт "Мир", заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:42
2022-09-06T09:42
2022-09-06T13:30
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
дмитрий чернышенко
россия
китай
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814817799_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_c13a231082db003849eb74318a5af9f8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по применению карт "Мир", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на ВЭФ."Сейчас 11 стран принимают наши карты "Мир", и наши туристы могут в банкоматах снимать деньги либо оплачивать услуги, включая такие популярные направления как Турция, Вьетнам, Южная Корея, и наши ближайшие соседи - Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия", - сказал Чернышенко."Кроме того, сейчас ведут работу с рядом других стран, в том числе Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, и Китай", - добавил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/storchak-1814531510.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814817799_11:0:1451:1080_1920x0_80_0_0_3855d64c6a24b4798bef618c1d6fb124.jpg
Вице-премьер Чернышенко о расширении зоны действия российских карт "Мир"
Вице-премьер Чернышенко рассказал РИА Новости, где в скором времени начнут принимать российские карты "Мир"
2022-09-06T09:42
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, дмитрий чернышенко, россия, китай, новости - туризм
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Дмитрий Чернышенко, Россия, Китай, Туризм, Новости - Туризм
09:42 06.09.2022 (обновлено: 13:30 06.09.2022)
Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"
Чернышенко: Россия ведет переговоры с Китаем и другими странами по применению карт "Мир"