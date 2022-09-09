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Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир"
Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир" - РИА Новости, 09.09.2022
Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир"
Карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:07
2022-09-09T14:07
2022-09-09T14:07
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате."Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца, — сказала она во время визита в РФ. — Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум".По словам Маненате, российская платежная система уже ведет переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир"
Титипорн Маненате: в Таиланде карты "Мир" могут заработать уже через два-три месяца
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате.
"Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца, — сказала она во время визита в РФ. — Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум".
По словам Маненате, российская платежная система уже ведет переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных.