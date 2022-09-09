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Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир" - РИА Новости, 09.09.2022
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Туризм
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Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир"
Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир" - РИА Новости, 09.09.2022
Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир"
Карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:07
2022-09-09T14:07
туризм
таиланд
технологии
россия
карта "мир"
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туризм
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате."Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца, — сказала она во время визита в РФ. — Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум".По словам Маненате, российская платежная система уже ведет переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных.
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таиланд, технологии, россия, карта "мир", новости - туризм, туризм
Туризм, Таиланд, Технологии, Россия, Карта "Мир", Новости - Туризм, Туризм
14:07 09.09.2022
 
Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир"

Титипорн Маненате: в Таиланде карты "Мир" могут заработать уже через два-три месяца

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкКарта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате.
"Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца, — сказала она во время визита в РФ. — Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум".
По словам Маненате, российская платежная система уже ведет переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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