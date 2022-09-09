https://ria.ru/20220909/tailand-1815633807.html

Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир"

Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир" - РИА Новости, 09.09.2022

Стало известно, когда в Таиланде заработают карты "Мир"

Карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:07

2022-09-09T14:07

2022-09-09T14:07

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технологии

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате."Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца, — сказала она во время визита в РФ. — Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум".По словам Маненате, российская платежная система уже ведет переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных.

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/aeroflot-1815452526.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

таиланд, технологии, россия, карта "мир", новости - туризм, туризм