https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818059936.html

Посольство в Анкаре призвало россиян брать в Турцию наличные

Посольство в Анкаре призвало россиян брать в Турцию наличные - РИА Новости, 20.09.2022

Посольство в Анкаре призвало россиян брать в Турцию наличные

Посольство РФ в Анкаре посоветовало россиянам иметь при себе достаточное количество наличности при посещении Турции. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:53

2022-09-20T10:53

2022-09-20T10:53

технологии

турция

россия

платежная система "мир"

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре посоветовало россиянам иметь при себе достаточное количество наличности при посещении Турции.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы."В связи с многочисленными сообщениями о появившихся проблемах с обслуживанием российских карт "Мир" в некоторых банковских и коммерческих структурах Турции настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой - Ziraat bankası и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем. Одновременно советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат", - говорится в заявлении посольства, распространенном во вторник.

https://ria.ru/20220917/ekonomika-1817368150.html

турция

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, турция, россия, платежная система "мир", санкции в отношении россии