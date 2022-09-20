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Посольство в Анкаре призвало россиян брать в Турцию наличные - РИА Новости, 20.09.2022
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Посольство в Анкаре призвало россиян брать в Турцию наличные
Посольство в Анкаре призвало россиян брать в Турцию наличные - РИА Новости, 20.09.2022
Посольство в Анкаре призвало россиян брать в Турцию наличные
Посольство РФ в Анкаре посоветовало россиянам иметь при себе достаточное количество наличности при посещении Турции. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:53
2022-09-20T10:53
технологии
турция
россия
платежная система "мир"
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре посоветовало россиянам иметь при себе достаточное количество наличности при посещении Турции.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы."В связи с многочисленными сообщениями о появившихся проблемах с обслуживанием российских карт "Мир" в некоторых банковских и коммерческих структурах Турции настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой - Ziraat bankası и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем. Одновременно советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат", - говорится в заявлении посольства, распространенном во вторник.
https://ria.ru/20220917/ekonomika-1817368150.html
турция
россия
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технологии, турция, россия, платежная система "мир", санкции в отношении россии
Технологии, Турция, Россия, Платежная система "Мир", Санкции в отношении России
10:53 20.09.2022
 
Посольство в Анкаре призвало россиян брать в Турцию наличные

Посольство в Анкаре посоветовало россиянам брать с собой в Турцию достаточно наличных

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре посоветовало россиянам иметь при себе достаточное количество наличности при посещении Турции.
Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
"В связи с многочисленными сообщениями о появившихся проблемах с обслуживанием российских карт "Мир" в некоторых банковских и коммерческих структурах Турции настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой - Ziraat bankası и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем. Одновременно советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат", - говорится в заявлении посольства, распространенном во вторник.
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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Война за "Мир". Запад нацелился на российскую платежную систему
 
ТехнологииТурцияРоссияПлатежная система "Мир"Санкции в отношении России
 
 
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