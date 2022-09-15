https://ria.ru/20220915/mir-1817081515.html

США пригрозили санкциями за использование системы "Мир" за пределами России

США пригрозили санкциями за использование системы "Мир" за пределами России - РИА Новости, 15.09.2022

США пригрозили санкциями за использование системы "Мир" за пределами России

США готовы ввести санкции за поддержку использования национальной платежной системы "Мир" за пределами России, сообщается в документе на сайте американского... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:24

2022-09-15T18:24

2022-09-15T20:47

россия

сша

платежная система "мир"

экономика

владимир комлев

министерство финансов сша

национальный расчетный депозитарий (нрд)

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США готовы ввести санкции за поддержку использования национальной платежной системы "Мир" за пределами России, сообщается в документе на сайте американского Министерства финансов."Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК (Национальная система платежных карт. — Прим. ред.) и национальной платежной системы "Мир" за пределами территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.Помимо этого, Вашингтон ввел ограничительные меры против генерального директора НСПК Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.Как ранее заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сейчас идет работа по внедрению платежной системы "Мир" в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и в Китае.Сейчас системой можно пользоваться в 11 зарубежных странах, а именно на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также в Южной Осетии и Абхазии.

https://ria.ru/20220915/mir-1816938504.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, платежная система "мир", экономика, владимир комлев, министерство финансов сша, национальный расчетный депозитарий (нрд), в мире, санкции, санкции в отношении россии