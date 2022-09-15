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США пригрозили санкциями за использование системы "Мир" за пределами России
США пригрозили санкциями за использование системы "Мир" за пределами России - РИА Новости, 15.09.2022
США пригрозили санкциями за использование системы "Мир" за пределами России
США готовы ввести санкции за поддержку использования национальной платежной системы "Мир" за пределами России, сообщается в документе на сайте американского... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:24
2022-09-15T18:24
2022-09-15T20:47
россия
сша
платежная система "мир"
экономика
владимир комлев
министерство финансов сша
национальный расчетный депозитарий (нрд)
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США готовы ввести санкции за поддержку использования национальной платежной системы "Мир" за пределами России, сообщается в документе на сайте американского Министерства финансов."Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК (Национальная система платежных карт. — Прим. ред.) и национальной платежной системы "Мир" за пределами территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.Помимо этого, Вашингтон ввел ограничительные меры против генерального директора НСПК Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.Как ранее заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сейчас идет работа по внедрению платежной системы "Мир" в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и в Китае.Сейчас системой можно пользоваться в 11 зарубежных странах, а именно на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также в Южной Осетии и Абхазии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, платежная система "мир", экономика, владимир комлев, министерство финансов сша, национальный расчетный депозитарий (нрд), в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, США, Платежная система "Мир", Экономика, Владимир Комлев, Министерство финансов США, Национальный расчетный депозитарий (НРД), В мире, Санкции, Санкции в отношении России
18:24 15.09.2022 (обновлено: 20:47 15.09.2022)
США пригрозили санкциями за использование системы "Мир" за пределами России
Минфин США выразил готовность ввести санкции за использование системы "Мир" вне России