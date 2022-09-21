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МИД объяснил прекращение работы карт "Мир" в банках в Казахстане и Вьетнаме
МИД объяснил прекращение работы карт "Мир" в банках в Казахстане и Вьетнаме - РИА Новости, 21.09.2022
МИД объяснил прекращение работы карт "Мир" в банках в Казахстане и Вьетнаме
В департаменте Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредили о прекращении обслуживания карт "Мир" в казахстанском "Халык Банке" и во вьетнамском банке РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:14
2022-09-21T13:14
2022-09-21T13:14
экономика
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сша
казахстан
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В департаменте Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредили о прекращении обслуживания карт "Мир" в казахстанском "Халык Банке" и во вьетнамском банке "BIDV" в связи с угрозой вторичных санкций Минфина США."Халык банк" (Казахстан) и банк BIDV (Вьетнам) прекратили обслуживание российских карт "Мир" в связи с угрозой вторичных санкций Минфина США", - написано на Telegram-канале ведомства.Ранее в СМИ со ссылкой на call-центры банка Вьетнама BIDV и банка Казахстана "Халык" сообщалось о том, что некоторые вьетнамские и казахстанские банки перестали работать с российской платежной системой "Мир".15 сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МИД объяснил прекращение работы карт "Мир" в банках в Казахстане и Вьетнаме
МИД: "Халык банк" и BIDV прекратили обслуживание карт "Мир" из-за угроз вторичных санкций