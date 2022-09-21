https://ria.ru/20220921/mir-1818396744.html

МИД объяснил прекращение работы карт "Мир" в банках в Казахстане и Вьетнаме

МИД объяснил прекращение работы карт "Мир" в банках в Казахстане и Вьетнаме - РИА Новости, 21.09.2022

МИД объяснил прекращение работы карт "Мир" в банках в Казахстане и Вьетнаме

В департаменте Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредили о прекращении обслуживания карт "Мир" в казахстанском "Халык Банке" и во вьетнамском банке РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:14

2022-09-21T13:14

2022-09-21T13:14

экономика

россия

сша

казахстан

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

санкции

вьетнам

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В департаменте Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредили о прекращении обслуживания карт "Мир" в казахстанском "Халык Банке" и во вьетнамском банке "BIDV" в связи с угрозой вторичных санкций Минфина США."Халык банк" (Казахстан) и банк BIDV (Вьетнам) прекратили обслуживание российских карт "Мир" в связи с угрозой вторичных санкций Минфина США", - написано на Telegram-канале ведомства.Ранее в СМИ со ссылкой на call-центры банка Вьетнама BIDV и банка Казахстана "Халык" сообщалось о том, что некоторые вьетнамские и казахстанские банки перестали работать с российской платежной системой "Мир".15 сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.

https://ria.ru/20220921/turtsiya-1818313412.html

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россия

сша

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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