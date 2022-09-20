https://ria.ru/20220920/bank-1818033026.html
Турецкий "Зираат Банк" продолжает работать с российской картой "Мир"
Турецкий "Зираат Банк" продолжает работать с российской картой "Мир" - РИА Новости, 20.09.2022
Турецкий "Зираат Банк" продолжает работать с российской картой "Мир"
Крупнейший турецкий "Зираат банк" продолжает обслуживать российские карты "Мир", сообщили РИА Новости в кредитной организации. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:08
2022-09-20T09:08
2022-09-20T11:15
россия
в мире
турция
карта "мир"
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АНКАРА, 20 сен — РИА Новости. Крупнейший турецкий "Зираат банк" продолжает обслуживать российские карты "Мир", сообщили РИА Новости в кредитной организации."Да, вы можете пользоваться этой картой", — подтвердил агентству представитель банка.Он добавил, что никаких жалоб от граждан России на использование карты по ситуации на утро понедельника не поступало.В турецких Вакыфбанке и Халкбанке РИА Новости также сообщили, что не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий для их использования нет.В свою очередь, посольство России в Анкаре в специальном заявлении посоветовало российским туристам "иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат".Накануне турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживать карты "Мир". Там отметили, что это связано с санкциями США и Великобритании против России.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, прием и обслуживание карт "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, турция, карта "мир"
Россия, В мире, Турция, Карта "Мир"
09:08 20.09.2022 (обновлено: 11:15 20.09.2022)
Турецкий "Зираат Банк" продолжает работать с российской картой "Мир"
Крупнейший турецкий "Зираат Банк" продолжает работать с российской картой "Мир"
АНКАРА, 20 сен — РИА Новости. Крупнейший турецкий "Зираат банк" продолжает обслуживать российские карты "Мир", сообщили РИА Новости в кредитной организации.
"Да, вы можете пользоваться этой картой", — подтвердил агентству представитель банка.
Он добавил, что никаких жалоб от граждан России на использование карты по ситуации на утро понедельника не поступало.
В турецких Вакыфбанке и Халкбанке РИА Новости также сообщили, что не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий для их использования нет.
В свою очередь, посольство России в Анкаре в специальном заявлении посоветовало
российским туристам "иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат".
Накануне турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживать карты "Мир". Там отметили, что это связано с санкциями США
и Великобритании
против России
.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, прием и обслуживание карт "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.