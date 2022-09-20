https://ria.ru/20220920/bank-1818033026.html

Турецкий "Зираат Банк" продолжает работать с российской картой "Мир"

Турецкий "Зираат Банк" продолжает работать с российской картой "Мир" - РИА Новости, 20.09.2022

Турецкий "Зираат Банк" продолжает работать с российской картой "Мир"

Крупнейший турецкий "Зираат банк" продолжает обслуживать российские карты "Мир", сообщили РИА Новости в кредитной организации. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:08

2022-09-20T09:08

2022-09-20T11:15

россия

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карта "мир"

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АНКАРА, 20 сен — РИА Новости. Крупнейший турецкий "Зираат банк" продолжает обслуживать российские карты "Мир", сообщили РИА Новости в кредитной организации."Да, вы можете пользоваться этой картой", — подтвердил агентству представитель банка.Он добавил, что никаких жалоб от граждан России на использование карты по ситуации на утро понедельника не поступало.В турецких Вакыфбанке и Халкбанке РИА Новости также сообщили, что не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий для их использования нет.В свою очередь, посольство России в Анкаре в специальном заявлении посоветовало российским туристам "иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат".Накануне турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживать карты "Мир". Там отметили, что это связано с санкциями США и Великобритании против России.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, прием и обслуживание карт "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.

https://ria.ru/20220920/gruzovik-1818029233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, турция, карта "мир"