https://ria.ru/20220919/sergeev-1817864799.html

Биография Александра Сергеева

Биография Александра Сергеева - РИА Новости, 19.09.2022

Биография Александра Сергеева

Российский физик Александр Михайлович Сергеев родился 2 августа 1955 года в селе Бутурлино Горьковской области (ныне Нижегородская область). РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:34

2022-09-19T14:34

2022-09-19T14:34

справки

александр сергеев (ран)

владимир путин

россия

российская академия наук

курчатовский институт

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Российский физик Александр Михайлович Сергеев родился 2 августа 1955 года в селе Бутурлино Горьковской области (ныне Нижегородская область). В 1977 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (ныне – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, ННГУ) по специальности "радиофизика". Доктор физико-математических наук (2000). С 1977 года Сергеев работает в Институте прикладной физики (ИПФ РАН, Нижний Новгород), где прошел путь от стажера-исследователя до директора. В 1977-1991 годах он занимал должности стажера-исследователя, младшего научного сотрудника, затем старшего научного сотрудника ИПФ РАН. В 1991-1994 годах был заведующим лабораторией института. В 1994-2001 годах – заведующий отделом ИПФ РАН. В 2001-2012 годах – директор отделения, заместитель директора ИПФ РАН.В 2012-2015 годах был заместителем директора ИПФ РАН по научной работе. В 2015-2017 годах Сергеев занимал пост директора ИПФ РАН. Под его руководством институт был реорганизован в федеральный исследовательский центр и в 2016 году присоединил к себе в качестве филиалов Институт физики микроструктур РАН и Институт проблем машиностроения РАН, расположенные в Нижнем Новгороде. В 2003 году он был избран членом-корреспондентом РАН отделения ядерной физики, в 2016 году – действительным членом РАН по отделению физических наук. 26 сентября 2017 года Александр Сергеев победил выборах президента РАН, набрав во втором туре более тысячи голосов. 27 сентября 2017 года его кандидатура была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным сроком на пять лет. После избрания на пост президента РАН Сергеев заявил об уходе с должности директора ИПФ, но попросил сохранить ему в институте рабочее место. Сергеев является главным научным сотрудником Лаборатории импульсных твердотельных лазеров Отдела сверхбыстрых процессов ИПФ. 19 сентября стало известно, что Александр Сергеев отказался участвовать в очередных выборах главы РАН и покинет этот пост после одного пятилетнего срока.Александр Сергеев – ведущий ученый в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. Автор более 350 научных работ. Под руководством Сергеева в ИПФ РАН создан современный центр фемтосекундной оптики, включающий ряд установок, в том числе самый мощный в стране и один из наиболее мощных в мире петаваттный лазерный комплекс на основе параметрического усиления света. Результаты работ по созданию петаваттного лазерного комплекса были положены в основу проекта создания самого мощного в мире субэкзаваттного лазера XCELS, который включен правительством РФ в число проектов класса мегасайенс. Многие годы Сергеев занимался преподавательской работой.Александр Сергеев – иностранный член Национальной академии наук Белоруссии (2017) и Китайской академии наук (2019). В 2019 году он стал почетным Почетного доктором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Является почетным директором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Александр Сергеев – член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. Член Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров при правительстве РФ, Совета научно-образовательных центров мирового уровня при правительстве РФ и Совета по поддержке программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" при правительстве РФ. Входит в совет Российского фонда фундаментальных исследований. В 2017-2021 годах был членом комиссии Международного союза теоретической и прикладной физики IUPAP по атомной, молекулярной и оптической физике. Представитель России в международных программах HiPER, LIGO, ELI. Александр Сергеев – лауреат Государственной премии РФ 1999 года в области науки и техники, лауреат Премии правительства РФ 2012 года в области науки и техники. Награжден орденом Почета (2006), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020).Сергееву была присуждена Премия Грубера (2016) по космологии (в составе коллаборации LIGO). В 2018 году он получил звание офицера ордена Академических пальм – французскую награду за заслуги в науке и образовании. Сергеев был удостоен медали ЮНЕСКО "За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий" (2018). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, александр сергеев (ран), владимир путин, россия, российская академия наук, курчатовский институт