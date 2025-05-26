https://ria.ru/20250526/teatr-2019167720.html

В Большом театре 4 и 5 июня пройдут выпускные экзамены МГАХ

В Большом театре 4 и 5 июня пройдут выпускные экзамены МГАХ - РИА Новости, 26.05.2025

В Большом театре 4 и 5 июня пройдут выпускные экзамены МГАХ

Выпускные экзамены Московской государственной академии хореографии пройдут 4 и 5 июня на Исторической сцене Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:48:00+03:00

2025-05-26T17:48:00+03:00

2025-05-26T17:48:00+03:00

культура

россия

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александр глазунов

большой театр

московская государственная академия хореографии

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Выпускные экзамены Московской государственной академии хореографии пройдут 4 и 5 июня на Исторической сцене Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии. В этом году традиционный выпускной концерт МГАХ на сцене Большого театра приобретает особое значение. Под руководством нового ректора – всемирно известной балерины, народной артистки РФ Светланы Захаровой – Академия представляет программу-заявление, демонстрирующую высокий уровень подготовки будущих звезд балета. Концерт состоит из трёх отделений. В первом отделении будет представлен "Класс-концерт" - балет в одном действии на музыку Александра Глазунова, Анатолия Лядова, Антона Рубинштейна, Дмитрия Шостаковича, музыкальная композиция Александра Цейтлина, хореография Асафа Мессерера в редакции Александра Зайцева. Класс-концерт – это рассказ об эволюции артиста балета: от первых шагов у станка до вершин виртуозности и артистизма. Идеально продуманная композиция этого балета воспевает традиции академической школы, которые бережно сохраняются и передаются в Академии уже много поколений. Под руководством нового ректора в образовательный процесс внедряется философия универсального артиста – исполнителя, свободно чувствующего себя не только в классике, но и в современной хореографии. Именно ей посвящено второе отделение. В программе: дуэт из балета "Призрачный бал" на музыку Фредерика Шопена в хореографии Дмитрия Брянцева, "К свободе" на музыку Эйми Норрис в хореографии Ле Тхи Фыонг Ань, Lacrimosa на музыку Антонио Вивальди в хореографии Александра Сергеева, фрагмент из балета "Личности Миллигана" Эльмира Низамова в хореографии Олега Габышева, "Не вовремя" – балет в одном действии на музыку Эйтора Вила Лобоса в хореографии Александра Сергеева. Завершающая третья часть вечера – дань уважения великому наследию классического балета. В зависимости от дня зрители увидят Сюиту из балета "Лауренсия" на музыку Александра Крейна в хореографии Вахтанга Чабукиани 4 июня, а 5 июня – три картины из балета петра Чайковского "Лебединое озеро". Два вечера выпускных концертов МГАХ в Большом театре – впервые под художественным руководством Светланы Захаровой – станут важным событием в финале театрального сезона. В этом диалоге традиций и современности ярко проявляется феномен русской балетной школы – ее способность сохранять классические канны, оставаясь на острие актуальных хореографических тенденций. Именно такой – многогранной, эмоциональной, технически безупречной предстанет новая генерация артистов балета, продолжающая великие традиции Московской государственной академии хореографии. Концерты пройдут в сопровождении оркестра Большого театра, за дирижерским пультом – Антон Гришанин.

https://ria.ru/20250514/kontserty-2016821613.html

https://ria.ru/20240906/teatr-1971052278.html

https://ria.ru/20250429/gabt-2014215909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, светлана захарова, александр сергеев (ран), александр глазунов, большой театр, московская государственная академия хореографии